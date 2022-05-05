Kavala’dan Soros suçlamasına yanıt

Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olan Osman Kavala, kendisine yöneltilen Soroscu suçlamasına karşı yazılı bir açıklama yaparken, verilen mahkumiyet kararının hukuksuzluğuna değindi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çarptırılan Osman Kavala, mahkumiyeti sonrası yazılı bir açıklama yaparak, Soroscu suçlamasına yanıt verdi.

Kavala; “Yüzbinlerce yurttaşımızın anti demokratik uygulamalara karşın adalet duygusuyla, özgürlük talebiyle sokağa çıkmalarını Soros’a veya bir dış aktöre bağlamak beyhude bir çabadır. Gezi Davası yargılamasıyla düşülen durum bunu gözler önüne serdi. Böylece yargının bu şekilde kullanılmasının bütün yurttaşlara karşı ciddi bir tehlike olduğunu daha iyi anlaşılır duruma getirdi” açıklamasını yaptı.

Kavala’nın açıklamasında şu görüşlere yer verildi;

- Benim Soroscu olduğuma dair beyanlarla bu karar meşrulaştırmaya çalışılıyor. Gezi protestolarının tarafımdan örgütlenmediği yalın bir gerçektir. Yüzbinlerce yurttaşın anti demokratik uygulamaya karşı adalet duygusuyla, özgürlük talebiyle sokağa çıkmalarını Soros veya başka dış aktöre bağlamak beyhude bir çabadır. Gezi davası yargımızın düştüğü durumu gözler önüne serdi, böylece yargının bu şekilde kullanılmasını bütün yurttaşlar daha iyi anlamış oldu.

- 25 Nisan 2022 tarihinde, demokrasi değerlerini benimsemiş, ülkelerini seven yurttaşlar yargı kullanılarak cezalandırıldılar. Heyetteki hakimlerden birinin karşı oy yazısında da ortaya konulduğu gibi, bu karar hukuka aykırı elde edilmiş ve suç işlendiğine dair makul şüphe içermeyen delillere dayanmaktadır. Karar keyfidir; siyasi baskı altında hukuk normları çiğnenerek alınmıştır

Gezi Davası’nda verilen kararlar son 10 yılda birçok hukuksuzluk içeren davayı hatırlamama neden oldu. Bu davaların çoğunda FETÖ’cü hakimlerin aldığı kararlar daha sonra bozuldu. Yargılanan birçok kişi önemli mağduriyetler yaşadı. Gezi Davası’nın da bu davalara benzer şekilde bozulup yenileneceğine inanıyorum. Ancak tutuklulukların uzun sürmemesi için bir an evvel konunun üst mahkemede ele alınmasını diliyorum. İnanıyorum ki, bu davada da son 10 yıldaki birçok davada olduğu gibi, hukuksuzluk ortaya çıkararak yeni bir sonuca ulaşacaktır. Bunun bir an evvel gerçekleşmesini dilerim.

12 Mart darbesi sonrasında yazılarım nedeniyle ben de hukuksuz gerekçelerle hapiste kalmış bir kişi olarak, bunu arzuluyorum. Hukukun biran evvel adaletli olarak yerine getirilmesini diliyorum. Ülkemin dünyada bu tür kararlarla, adalet ve hukuktan uzak olarak anılmasını istemiyorum…

Doğaldır ki, bu karar müebbet hapse mahkum Osman Kavala ile birlikte yargılanan ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Emekçi için önemli mağduriyetlere yaratmıştır. Bir an evvel yüksek mahkemede mağduriyetlerinin son bulmasını bekliyorum.

Hukukun adaletli bir şekilde işlemesini ülkemin en önemli sorunlardan biri olarak görüyorum. Osman Kavala’nın Sorosculukla suçlanmasına karşı yazılı açıklaması bana bunları hatırlattı ve söyletti.

GÜNÜN SÖZÜ:

İYİ Parti Ekonomi Politika Başkanı Prof. Bilge Yılmaz hükümetin ekonomi modelinin faturasının enflasyon olduğunu söylüyor.