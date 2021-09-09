Kavcıoğlu’dan mesaj: Faiz artırımı yok

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, ağustosta çekirdek enflasyonun 16.76 olduğunu kaydederek, 23 Eylül PPK toplantısında “faiz artışı olmayacak” mesajını verdi. MB Guvernörü, son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğine inandığını söyledi.

Merkez Bankası Guvernörü Şahap Kavcıoğlu, “Para politikası, enflasyon ve yatırımlar” toplantısında, “Son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğine inandığını” açıkladı. Guvernör Kavcıoğlu, ‘’Ağustosta çekirdek enflasyonun 16.76 olduğunu kaydederek, 23 Eylül PPK toplantısında faiz artışı olmayacağı” mesajını piyasalara verdi. Kavcıoğlu’nun değerlendirmesine ilk tepki dövizden geldi. Euro, % 1 düzeyinde artışla 2.5 ay sonra 10 TL’nin üstüne çıkarak 10.013’ü gördü, sonra yine 10’un altına geriledi. Kavcıoğlu, enflasyonun son çeyrekte düşeceği ve faiz konusunda Eylül PPK’sında artış olmayacağı mesajının dışında şu bilgilere de yer verdi:

Euro Bölgesi’nde Satın Alma Yöneticileri Endeksi’nde (PMI) toparlanma işaretleri söz konusu. Ticaret ortaklarımızın gelirlerinin arttığı görülüyor. Bu da bizim için olumlu, ihracatımıza katkı yapıcı bir gelişme.

Gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırdığımızda Türkiye ekonomisi enflasyon ve risk primi başlıklarında iyileşme gösteriyor. Kısa vadeli dış borçlarımız 119 milyar dolara düşmesinin dış borç göstergemize ‘’olumlu’’ etkisi olacak.

Şirketlerin borçluluğu olumsuz bir durum değildir. Türkiye gibi genç nüfuslu, yüksek büyüme potansiyeline sahip, ancak yeterli tasarrufu olmayan ülkelerde üretim, ihracat ve yatırım finansmanı için borçlanma normaldir. Reel sektörün borç çevirme potansiyeli oldukça yüksektir. [1]

Türkiye aşılama konusunda başarılı bir performans gösteriyor. Toplum genelinde aşılama yaygınlaştı. Aşılanmada 99 milyon dozu geçtik. Ülkede 50 milyon insan en az bir doz aşılanmış durumda. Aşılanmanın yaygınlaşması, iktisadi faaliyet, istihdam ve cari dengeyi olumlu etkiliyor. Kavcıoğlu’nun bilgi içeren, iyimserlik taşıyan konuşmasından aldığım notlar özetle böyle. Ancak Güney Kore ve Yeni Zelanda‘nın faiz artırım adımları, reel sektörün iyimserlik pompalaması ötesinde reel duruşlar beklediğini çok açık bize söylüyor, bunu da 55 yıllık bir piyasa gözlemcisi olarak iletmek isterim.

GÜNÜN NOTU:

HDP Eş Başkanı Prof. Mithat Sancar, parti olarak ortak aday fikrine açık olduklarını ama öncelikle seçim güvenliğinin konuşulması gerektiğini söyledi.