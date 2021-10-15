Kavi: İş insanı, girişimci, meslek odası önderi

Sanayici Hüsametin Kavi 46 yıldır iş yaşamını sürdürüyor. 25 yıldır her sabah tenis oynayarak stres atıyor. Spor yapan insanın mağlubiyet karşısında ders çıkardığını ve dik durmayı öğrendiğine inanıyor.

Hüsamettin Kavi, 1950 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ticari deneyimini ilkokul 5.sınıftayken öğretmenlerinin önerisiyle 17 sınıf arkadaşıyla kurduğu kooperatifte yaşadı. 1 lira vererek katıldığı kooperatifte, anaparasının yanında 395 kuruş kâr payı aldı.

23 yaşında İTÜ İnşaat Fakültesi’ni bitirdi. 1975 yılında askerliğini tamamladıktan sonra, üç yıl inşaat sektöründe çalıştı. Daha sonra 1961 yılında amcası Zeki Kavi tarafından kurulan Kavi Kablo şirketinde çalışmaya başladı. 1989 yılında 39 yaşında genel müdürlük görevine geldi, bu görevi 2002 yılına kadar sürdürdü.

1987 yılında girdiği İSO meclisinde 1991- 1993 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yaptıktan sonra, 1993’ten 2001 yılına kadar 4 dönem İstanbul Sanayi Odası başkanlığı yaptı. Kavi, 1990‘da Türkiye Genç İşadamları Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. Derneğin başkan yardımcılığı görevini üslendi. 1990-2004 yılları arasında DEİK’te Polonya ve Slovakya iş konseylerinde eş başkanlık yapan Kavi, 1990-94 arasında 4 yıl İKV yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.

1995’te kurulan Türkiye-Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Karma İstişare komitesinde iki dönem eş başkanlığı üstlendi.

2001-2009 yılları arasında TÜBİTAK danışma kurulunda yer alan Kavi, 2010 yılında İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Danışma Kurulu’nun başkanlığını da yürüttü.

2002 yılında Sarkuysan ve Kavi Kablo’nun da aralarında yer aldığı 7 kablo şirketinin güç birliği yaparak 20 milyar sermaye ile kurduğu Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo Sanayi’nin şirketin yönetim kurulu başkanlığını üslendi. Bemka, inşaat, tekstil, eğitim alanlarına da yatırımlar yaptı.

Hüsamettin Kavi 25 yıldır her sabah tenis oynayarak stres atıyor. Spor yapan insanın mağlubiyet karşısında ders çıkarıp, onu yenerek dik durmayı öğrendiğine inanıyor. Sık sık gençlerle bir araya gelerek onlara deneyimlerini aktarırken, onların hayallerinden olanaklar çıkartıyor.

Kavi girişimcilikte liderliğin her alanda ve her biçimde yapılabileceğini gösteren bir örnek. Ona örnek olacağı nice uzun yıllar diliyorum.

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Nobel İktisat Ödülü‘nün bu yılki sahiplerinden Prof. David Card, asgari ücretin hiçbir dengeyi bozmadığını kanıtlamasıyla tanınıyor.