Kayısı ihracatında 500 milyon dolarlık gelire ulaşılabilir

VEDAT Milor, geçenlerde Twitter’da şu soru ile yeni bir tartışma başlatmayı denedi:

- Iğdır Kayısısı mı, Malatya Kayısısı mı? 3 aylık ciddi bir hazırlık gerektirecek anket sorusu. Zamanı gelince ele alalım.

AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili, TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Başkanı Öznur Çalık, Milor’a yanıt verdi:

- Sayın Vedat Milor, ankete gerek yok. Sadece buradan soralım: Dünyanın kayısı başkenti neresi?

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan da Milor’un anket tartışmasına şu yanıtla girdi:

- Sayın Vedat Milor’a hatırlatma gereği doğmuştur. Malatya Kayısısı AB Coğrafi İşaret Tescilli, 115 ülkeye yıllık 100 bin ton ihracat ile ülkemiz ekonomisine 400 milyon dolar gelir sağlıyor.

Özcan, tartışmaya noktayı kendi penceresinden şöyle koydu:

- Sanırım Vedat Milor’un anketi sona ermiştir. DÜNYA KAYISI BAŞKENTİ MALATYA’DIR…

Başkanlığını Çağdaş Korkmaz, İcra Başkanlığını da Prof. Emre Alkin’in yürüttüğü Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği’nin (VERİMDER) “Anadolu Buluşmaları” toplantısının Malatya durağının katılımcıları arasında Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da yer aldı.

Özcan, VERİMDER toplantısı sonrasındaki sohbette kayısı ile ilgili veriler üzerinde durdu:

- Pandemiye rağmen kuru kayısıda dünyanın damak tadı bozulmadı. 2020 yılında Malatya’dan 115 ülkeye 90 bin 317 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi. 2020 yılında kuru kayısı ihracatından 266.2 milyon dolar gelir elde edildi.

Kuru kayısı ihracatında ilk 5 ülkeyi sıraladı:

ABD: 45.9 milyon dolar

45.9 milyon dolar Almanya: 28.7 milyon dolar

28.7 milyon dolar Fransa: 25.8 milyon dolar

25.8 milyon dolar Birleşik Krallık: 17.3 milyon dolar

17.3 milyon dolar Brezilya:14 milyon dolar

Bu yılın ilk 7 aylık ihracat verisini aktardı:

- Bu yıl Ocak-Temmuz döneminde 115 ülkeye 43 bin 809 ton kuru kayısı ihraç edildi. 7 aylık kayısı ihracatı geliri 151.3 milyon dolar oldu.

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 70’inin Malatya’dan karşılandığının altını çizdi:

- 1 Ağustos 2020-31 Temmuz 2021 döneminde 87 bin 121 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleşti. Söz konusu 12 aylık dönemdeki kuru kayısı ihracat geliri 291.7 milyon doları buldu.

Bu veriden hareketle 2021 sonu beklentisini ortaya koydu:

- Bu yıl kuru kayısı ihracatında 500 milyon dolarlık geliri yakalamayı bekliyoruz.

2010-2020 dönemi toplu verisini de paylaştı:

2010-2020 döneminde 1 milyon 2 bin 839 ton kuru kayısı ihraç edildi.

Söz konusu dönemdeki kuru kayısı ihracat geliri 3.3 milyar dolara ulaştı.

Kayısı ile ilgili iki önemli adıma işaret etti:

Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, “Cazibe Merkezleri Programı” kapsamında Malatya Ticaret Borsası’nın yararlanıcı kuruluş olduğu, Fırat Kalkınma Ajansı, TOBB-TMO ve LİDAŞ’ın destekleriyle hayata geçti. 2020 hasat sezonunda 6 bin ton kapasite ile hizmete girdi.

“Cazibe Merkezleri Programı” Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO), 2020 hasat sezonundan itibaren kuru kayısı alımına başlaması, yeni bir döneme kapı açtı. Kayısı üreticisinin yüzü güldü. İhracatçı ve esnaf da memnun oldu.

Malatya’nın kuru kayısıda 500 milyon dolarlık ihracat gelirine ulaşması, Vedat Milor’un gündeme getirdiği tartışmayı başlamadan bitirmeye yeter mi?

Kayısı çekirdeği için ‘coğrafi işaret’ aldık

MALATYA Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, kayısı çekirdeği ihracatının 18-20 milyon dolar olduğunu belirtti:

- Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne “Kayısı çekirdeği güvenli gıda olarak tescil edilsin” başvurusu yaptık. Kayısı çekirdeği 28 Temmuz 2021’de söz konusu listeye alındı.

Türk Patent ve Marka Kurumu’na da coğrafi işaret için başvuruda bulunduklarını kaydetti:

- Malatya Kayısı Çekirdeği Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ni de aldık.

‘Saz heyeti’nde sayı indirimi için yokladı Çayırlı telefonu kapattı

CENGİZ Solakoğlu’nun Koç Holding’e bağlı Atılım Pazarlama’nın Genel Müdür olduğu günlerdi. Uludağ’da Arçelik bayileri toplantısı düzenlenmişti.

Koç Holding’in kurucusu Vehbi Koç da toplantıyı izledi, bayiler için düzenlenen gala gecesine katıldı. Vehbi Koç, İstanbul’a döndükten sonra Atılım Pazarlama’nın genç Genel Müdürü Solakoğlu’na mektup yazdı:

- Cengiz Bey, seni tebrik ederim. Bayi toplantınız çok güzeldi. Konuşmanı da beğendim. Bayiler can kulağıyla seni dinledi.

Vehbi Koç’un mektubunun en can alıcı bölümü gala gecesiyle ilgiliydi:

- Gala gecesinde dikkat ettim, bayiler en çok sahnede tek başına sazıyla türküsünü söyleyen sanatçıyı alkışladı. Daha sonra iki hanım sanatçı çıktı. Saydım, arkalarında 11’er saz sanatçısı vardı. Unutma, bu çeşmenin suyu her zaman gür akmaz.

Cengiz Solakoğlu, mektubu aldıktan sonra kara kara düşünmeye başladı:

- Bundan sonraki bayi toplantılarının gala gecelerinde Vehbi Bey hep sahnedeki saz sanatçısı sayısına takılacak.

Ertesi yıl bayi toplantısı hazırlıkları başladı, gala gecesinin assolisti için karar verildi:

İnci Çayırlı…

Solakoğlu, cesaretini topladı, o yılın assolisti İnci Çayırlı’yı aradı:

- Efendim yanlış anlamayın. Acaba saz heyetinizde kaç sanatçı var?

Çayırlı yanıtladı:

- 11 kişi…

Solakoğlu şansını denemeye çalıştı:

- Efendim, saz heyetinde sayıyı düşürmek mümkün olabilir mi?

Çayırlı, doğal olarak sinirlendi, telefonu kapattı. Solakoğlu, bir taraftan İnci Çayırlı’ya mahcup olurken, diğer taraftan Vehbi Koç’un saz heyetindeki sanatçı sayısına takılmayacağı formül aradı.

Organizasyon ekibiyle birlikte çözümü buldu:

- Sahneye birkaç tane ayırıcı tahta perde koyalım. Saz sanatçılarının bazıları o tahta perdelerin arkasında çalsın.

Bu formülle Çayırlı sahneye çıktığında saz heyetinden 5 kişi görünürken, 6 kişi tahta perdelerin arkasında çaldı.

Türk sanat müziğinin usta ismi İnci Çayırlı’nın vefatı üzerine Cengiz Solakoğlu’ndan dinlediğim bu anıyı anımsadım.

İnci Hanım’a Allah’tan rahmet diliyorum…