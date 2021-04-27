Kaymakamlık bazında Türkiye'nin ilk COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni Kayapınar aldı

Diyarbakır’ın dört merkez ilçesi bulunuyor. Pandemi öncesinde Sur ve Yenişehir ilçe belediye başkan vekillerini, birlikte neler yapabileceğimizi konuşmak için ziyaret ettim. Önce Sur Belediye Başkan Vekili ve Kaymakamı Abdullah Çiftçi ile bir araya geldim. Daha sonra Yenişehir Belediye Başkan Vekili ve Kaymakamı Murat Beşikci ile. Pandemi döneminde ise Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu ziyaret ettim. Son olarak Kayapınar Belediye Başkan Vekili Ünal Koç’un özel kaleminden randevu talebim oldu. Yaklaşık bir ayı geçti sanırım. Ama ümitsiz değilim...

Basın mensupları ile bilgi paylaşım konusunda özellikle yerelde WhatsApp tercih ediliyor. Kurulan WhatsApp grupları ile çok kısa sürede birçok basın mensubuna ulaşılıyor ve bilgi paylaşımı yapılıyor. Kayapınar Belediye Başkanlığı adına oluşturulan WhatsApp grubundan da geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapıldı. Kayapınar Kaymakamlığı Türkiyede ilk kez TSE COVID-19 güvenli hizmet belgesi almıştı. Konu içerik olarak iyiydi. Malum Diyarbakır’da ilk ve tek olan bir şey çıkınca, kamuoyunda pozitif yönde farklı karşılık bulabiliyor. Bu konuda haber yapmaya karar verdim. Ama daha sonra Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç’tan randevu talebim aklıma gelince bir araya geldiğimizde konuşur ve daha detaylı bilgiler alır ve öyle haber yaparım diye düşündüm. Randevu süreci uzadı, haberde de ilk ve tek kelimeleri de haberci refl eksimi ve emeği teslim etme hissiyatımı aşırı derecede tetiklemeye başlayınca Kayapınar Kaymakamlığı’nın bu başarısını makale olarak paylaşmaya karar verdim. Tabii ki yapılan WhatsApp paylaşımındaki bilgiler kadar. Haberin paylaşım tarihi 13 Nisan 2021. Kayapınar Kaymakamlığı, Türkiye’de, Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni alan ilk ve tek kaymakamlık olmuş.

Kayapınar Kaymakamlığı hizmet binasında COVID-19 salgınının önlenmesine yönelik uygulanan faaliyetler kapsamında, TSE tarafından yayınlanan “Hizmet Sektörü için COVİD-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” esas alınarak; tüm önlem, faaliyet ve kontroller tanımlanarak uygulamaya alınmış. TSE’nin yayımladığı bahse konu kılavuz doğrultusunda Kayapınar Kaymakamlığı tarafından yapılan faaliyetlerin belgelendirilmesi amacıyla, TSE Diyarbakır Belgelendirme Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulmuş. Başvuru üzerine TSE uzmanları tarafından Kaymakamlık binasında COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi denetimi gerçekleştirilmiş. Yapılan denetim sonucunda ilgili kılavuzda belirtilenleri sağlayan Kayapınar Kaymakamlığı “TSE COVID- 19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni almaya hak kazanmış.

Böylece, kaymakamlık hizmet binasında salgının yayılımının önlenmesi ve kaymakamlık personeli ile vatandaşların korunması amacıyla alınan tedbirler ve bu kapsamda yapılan çalışmaların belgelendirilmesi TSE tarafından gerçekleştirilmiş ve kaymakamlık “Güvenli Hizmet” sağlayan kamu kurumları arasında yer almış. Tabi ki böyle bir özeni böyle bir dikkati ve farkındalığı sayfalarımıza taşımadan olmazdı. Biraz geciktik belki ama sanırım ortada bir yanlış anlaşılma var. Ya da öyle umuyorum... Yine de biz üzerimize düşeni yapalım. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ve bu projede emeği geçen herkesi tebrik ederim. Her zaman dile getirdiğim gibi bu tür başarı ve farkındalıklar kentin imajına ciddi katkılar sunuyor.