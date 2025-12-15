‘Kaynağı belirsiz döviz çıkışı’nda rekor

Ödemeler dengesinin kaynağı belirsiz döviz giriş-çıkışları olarak nitelenen “net hata ve noksan” kalemi bu yıl ilk on ayda eksi 15,6 milyar dolara ve ekim sonu itibarıyla son bir yılda 20,3 milyar dolara ulaştı. Son bir yılda cari açığın yanı sıra kaynağı belirsiz döviz çıkışını da karşılama gereği dolayısıyla finansman ihtiyacı 42,5 milyar dolarla ikiye katlandı.

Ödemeler dengesinin kaynağı belirsiz döviz giriş-çıkışları olarak nitelenen “net hata ve noksan” kalemi bu yıl ilk on ayda “eksi” (-) 15,6 milyar ve ekim sonu iti­barıyla son bir yılda 20,3 mil­yar dolara ulaştı.

Son bir yılda cari açığın yanı sıra kaynağı belirsiz döviz çı­kışını da karşılama gereği do­layısıyla finansman ihtiyacı 42,5 milyar dolarla ikiye kat­landı.

Kurda düzeltme beklentisi, enflasyon-faiz uyumsuzluğu, siyasal belirsizlik algısı ve jeo­politik ve küresel riskler, döviz çıkışında başlıca faktörler.

Ödemeler dengesinin “net hata ve noksan” kaleminde iz­lenen ve “kaynağı belirsiz dö­viz çıkışı” olarak yorumlanan “eksi” (-) yöndeki parasal ha­reketin hacmi bu yıl rekor bo­yutlara ulaştı.

Hesaplama hataları dışın­da, kaynağı belirsiz döviz ha­reketlerinin göstergesi olarak kabul edilen bu kalemde çıkış yönlü hacim, bu yıl ilk on ayda 15,6 milyar, son bir yıl itibarıy­la ise 20,3 milyar dolara ulaş­tı. Net hata ve noksan, hem fi­ilî döviz giriş-çıkışını hem de ödemeler dengesi kalemlerin­deki eksik/yanlış ölçümü bir­likte temsil eden bir denge­leme kalemi. Ancak pratikte, özellikle yüksek ve kalıcı oldu­ğu durumlarda, fiilî döviz gi­riş-çıkışının göstergesi olarak okunuyor. Söz konusu kalem­deki çıkışlar ise kur beklenti­si ve politika güveninin tam oturmaması gibi faktörlerin etkisiyle, ağırlıkla yerleşikle­rin yurt dışına sermaye taşı­ması, fiziki döviz çekimleri, şirketlerin pozisyon koruma davranışı ve kayıt dışı ticaret kaynaklı hareketler şeklinde yaşanabiliyor.

Yıllık cari açık 22 milyar, finans hesabı 42,5 milyar dolar

Merkez Bankası’nın son ödemeler dengesi verisine gö­re, ekimde cari işlemler den­gesi 457 milyon dolar fazla verdi. Ancak net hata ve nok­san kaleminde aylık bazda ek­si (-) 3 milyar 153 milyon do­larlık bir hareket yaşandı. Di­ğer kalemlerdeki döviz giriş ve çıkışları toplandığında; bu toplam sıfırı vermiyorsa ara­daki fark bir denkleştirme ka­lemi niteliğindeki net hata noksana yazılıyor. Ekimdeki çıkışın yol açtığı finansman ihtiyacı dolayısıyla 1 milyar 610 milyon dolarlık da rezerv kullanıldı ve toplam finans hesabı 2 milyar 683 milyon dolara çıktı.

Ocak-ekim döneminde 14 milyar 543 milyon dolar ca­ri açık verilirken, net hata ve noksan kalemi de eksi 15 mil­yar 603 milyon dolar oldu. Doğrudan yatırımlarda 3 mil­yar 491 milyon dolarlık net giriş, portföy yatırımların­dan 788 milyon dolarlık net çıkış, diğer yatırımlarda 14 milyar 473 milyon dolar net giriş olurken, finansmanın tamamlanması için ayrıca 13 milyar 125 milyon dolarlık rezerv kullanımına gidildi ve finans hesabı 30 milyar 301 milyon doları buldu.

Son bir yılda ise 22 milyar 20 milyon dolarlık cari açı­ğa karşılık, net hata ve nok­san kalemindeki 20 milyar 349 milyon dolarlık eksi ha­reket dolayısıyla finans hesa­bı 42 milyar 532 milyon do­lara ulaştı. Net doğrudan ya­tırım girişinin 5 milyar 188 milyon, portföy yatırımı gi­rişinin 233 milyon, diğer ya­tırımlardaki girişin 23 milyar 833 milyon dolar olduğu son bir yılda, 13 milyar 290 mil­yon dolarlık da rezerv kulla­nımına gidildi. Başka deyiş­le yıllık cari açığın yanında, 20,3 milyar dolarlık kaynağı belirsiz döviz çıkışını da kar­şılama gereği dolayısıyla fi­nansman ihtiyacı ikiye kat­landı. En son 3’üncü çeyrek itibarıyla açıklanan verilere göre gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) son bir yılda 1 trilyon 537,9 milyar dolar oldu. İlk on ayda 42,4 milyar dolar olan cari açık ve net hata ve nok­san açığı toplamının milli ge­lire oranı yüzde -2,8 ve bu da Orta Vadeli Program (OVP) hedefi olan yüzde-1.4’ün iki katı düzeyinde.

Çıkış teşvik eden faktörler

* Kur beklentisi ve “beklenen düzeltme”: Kur baskılanıyorsa, reel kur değerliyse, “Bir noktada ayarlama olur” algısı varsa yerleşikler dövizi erkenden dışarı taşıyor.

* Para politikasına güven eksikliği: Faiz politikasının sürekliliğine dair kuşku, geri dönüş korkusu, siyasal belirsizlik algısı, “Risk almayayım, param güvende olsun” refleksi.

* Enflasyon-faiz uyumsuzluğu: TL getirisi enflasyon karşısında yetersiz görülüyorsa, finansal bastırma algısı varsa, döviz talebi artıyor, sistem dışına çıkılıyor.

* Jeopolitik ve küresel riskler: Bölgesel gerilimler, küresel finansal sıkılaşma, sermayenin “güvenli liman” refleksi, Türkiye’de net hata ve noksan kalemini hızla etkiliyor.

“Çıkış” hangi kanallardan?

Net hata ve noksandaki eksik/yanlış hesaplama hariç başlıca gelişme olan kaynağı belirsiz döviz çıkışında en klasik ve güçlü kanal ise yerleşiklerin yurt dışına sermaye aktarımı. Bu da gerçek kişilerin yurt dışı banka/yatırım hesaplarına transferleri, şirketlerin grup içi offshore hesaplara para aktarımı, yurt dışı gayrimenkul/şirket alımları şeklinde olabiliyor. Bu hareketler, “anlık ve tam sınıflandırılamaz” olarak nitelendiriliyor. Özellikle küçük ama yaygın işlemler istatistikte “kaçak” kalıyor. Bu da Türkiye’de net hata ve noksanın eksiye dönmesinde en etkin faktör. Bir diğer kanal ise “fiziki döviz çıkışı”; banka sisteminden çekilen dövizler, yurt içi veya dışında fiziki olarak tutulduğunda “yastık altı” niteliği kazanarak ne cari işlem ne finans hesabında gözüküyor. Fiilen sistem dışına çıkan dövizler net hata ve noksanı etkiliyor. Özellikle büyük şirket ve holdinglerin, döviz borcu riskine karşı yurt dışı hesaplarında likidite tutma, ithalat / yatırım gerekçesiyle erken döviz transferi yapma işlemleri de bazen “diğer yatırımlar”a tam girmiyor, zamanlama farkı yaratıyor ve net hata ve noksan kalemine düşüyor.

Kayıt dışı ticaret ve fatura uyumsuzluğu da bir diğer faktör. İthalat faturası şişirilip dövizin dışarı çıkarılması, ihracat gelirinin geç getirilmesi veya eksik kaydedilmesi, cari dengeyi değil, net hata ve noksan kalemini bozuyor. Bu tür eylemler yüksek enflasyonlu ve kur beklentili dönemlerde artıyor. Yurt dışı aracı kurumlar, dijital yatırım platformları, kripto varlıklar (özellikle soğuk cüzdanlar) gibi son yıllarda artan, ancak henüz istatistiklere tam yansımayan bireysel servet çeşitlendirme davranışları da net hata ve noksanı etkiliyor.

Son 20 yılın rekoru

Merkez Bankası’nın yıllar itibarıyla veri seti, ödemeler dengesindeki net hata ve noksan kaleminin Türkiye’de konjonktür, güven ve sermaye hareketlerinin doğasına ne kadar duyarlı olduğunu çok net gösteriyor. Bu kalemdeki hareketler, “güven” sorusunun davranışsal cevabı niteliğinde. Net hata ve noksan kalemi, 2010’ların ortasından bu yana güven bozulduğunda sermaye çıkışının resmî kanallar yerine sessiz ve kayda girmeyen yollarla gerçekleştiğini; 2023–2025 döneminde ise bu davranışın kalıcılaştığını gösteriyor.

2006’dan bu yana olan seyre bakıldığında 2009’a kadar olan dönemde (2008 küresel krizine rağmen), iki yönlü küçük çaplı hareketler dışında kontrollü bir seyir görülüyor. 2010’da 6,8 milyar dolarla ilk kayda değer bir çıkış, 2011’de ise bol küresel likidite ve Türkiye yönelik artan risk iştahı ile 12,1 milyar dolarlık rekor giriş göze çarpıyor. Euro krizinin etkisiyle 2012-2014 döneminde yaşanan ancak büyük çaplı olmayan çıkışlar, 2015-2016’da küçük çaplı girişlerle yerini toparlanmaya bırakırken, 2017’de aşırı kredi genişlemesi ve kur baskısının etkisiyle 14,5 milyar dolarlık net çıkış görülüyor. Kur şoku sonrası döviz geri dönüşü, yastık altı çözülmesi, turizm geliri ve fiziki girişlerle 2018’de ise 15,8 milyar dolarlık net giriş kaydedildiği, net hata noksanın şok sonrası dengeleme işlevi gördüğü dikkati çekiyor.

2019-2020 döneminde ise yıllık 10 milyar dolara yaklaşan ancak kontrol edilebilir çıkışlar yaşanırken, 2021’de aynı çapta net giriş kaydedildi. 2022, kur korumalı mevduat, zorunlu döviz bozdurma, ihracat dövizlerinin Merkez Bankası’na satılması, Rusya kaynaklı fiziki döviz girişleri gibi faktörlerin etkisiyle 28,8 milyar dolarla tarihsel net giriş rekoru kaydedilen bir yıl oldu. Bu durum “güven” etkisinden çok, politika zorlaması ve olağanüstü koşulların bir sonucu. 2023’ten bu yana ise çıkışlar adeta kalıcılaştı; anılan yılda 9,7 milyar dolar olan net çıkış, 2024’de 10,9 milyar, bu yılın ilk on ayında 15,6 milyar dolar oldu ve ekim sonu itibarıyla son bir yılda 22,3 milyar dolara ulaştı. Bu dönemdeki çıkışlarda baskılı kur, yüksek düzeyini koruyan enflasyon, ekonomi politikasına güvenin tam oluşmaması gibi faktörler etkili oldu. Ancak kalıcılaşan çıkışlar bir “panik kaçışı” denilecek nitelikte bir harekete işaret etmiyor.