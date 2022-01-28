Kaynak pazarlarda durum

Türkiye 100’ün üzerinde ülkeden değişen sayılarda ziyaretçi alıyor. Gelenlerin yarısına yakını üç ülkeden, Rusya, Almanya ve Ukrayna’dan (Yüzde 48.9) Gelenlerin, başka bir ifade ile Türkiye’nin en çok ziyaretçi aldığı kaynak pazarların ilk sırasında uzun yıllar Almanya varken bu durum değişti. 2021 itibariyle Almanya’dan gelenlerin toplam ziyaretçi içindeki payı yüzde 16.3.

Rusya’dan son yıllarda gelen kişi sayısındaki artışla Almanya’nın önüne geçerek açık ara farkla ilk sıraya yükseldi. Rusya’dan gelenlerin toplam içindeki payı yüzde 19.9. Yabancı ziyaretçilerin beşte biri Rusya’dan.

Rusya bu konumuyla Türkiye’nin turizmdeki durumunu bir süreden beri belirleyen pazardır. Ukrayna ile gerginlik başta olmak üzere olağanüstü bir değişiklik olmazsa 2022’de de Türkiye’nin turizmdeki durumunu Rusya belirleyecek. Kaynak pazarlardan ikinci sıradaki Almanya’da ise durum belirsiz.

TUI’nin bir süreden beri yaptığı açıklamalarda rakip ülkelerden İspanya ve Yunanistan’a yönelik plan ve programlarını açıklayıp bu destinasyonlara yönelik sayısal hedeflerini artırarak açıklarken Türkiye’den söz etmemesi de Almanya’daki belirsizliği gösteriyor.

Bir diğer kaynak pazar Ukrayna pandemi (Küresel salgın) ortamında gösterdiği atakla üçüncü sıraya yükseldi. 2021’de Ukrayna’dan gelenlerin sayısı 2 milyonu aşarak toplam ziyaretçi içinde yüzde 12.7’ye yükseldi.

Gelişmelere ve bu aşamada yapılan rezervasyonlar ile buna dayalı olarak tur operatörleri ve havayolu şirketlerinin planlamalarına bakılırsa 2022’de Ukrayna’nın yerini İngiltere alacak.

İngiltere’den bu yıl 2.5 ile 3.5 milyon arasında değişen ziyaretçi bekleniyor. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı “İngiltere 3. kaynak pazarımız olabilir” diyor.

Türkiye her zaman olduğu gibi bu yıl da kaynak pazarlardaki payını artırmak için çalışacak. Bu arada seyahat kısıtlamalarının kaldırılması veya hafifletilmesine yönelik uluslararası kuruluşlar son dönemde seslerini yükseltiyor. Bu yöndeki girişimler sonuç vermeye de başladı, bunun önümüzdeki günlerde daha da yaygınlaşması bekleniyor.

Buna ek olarak başta AB üyesi ülkeler olmak üzere diğer pazarlar için de, TL’deki değer kaybının o ülke tatilcilerine sağladığı avantaj dikkate alındığında Türkiye’nin 2022’de daha çok ziyaretçi alma zemini var.

Türkiye 2021 yılında aldığı ziyaretçi sayısı itibariyle Akdeniz’in lideri oldu ama turizm gelirinde dünya ortalaması 1.500 dolar iken Türkiye’de 800 doların biraz üzerinde.

Şimdi yapılması gereken artan kişi sayısını turizm gelirine yansıtmak olmalı.