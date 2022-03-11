Kayseri belediyelerinin, tarım ve hayvancılığa katkıları…

Yılıdır, gerek hava, gerek kara gerekse demiryolu yolculuklarında nadas dışında bomboş duran yurdum topraklarına, uğruna şehitler verdiğimiz vatan topraklarına bakar, iç geçirir, “Bu arazileri neden ekip, dikip, biçmeyiz” diye hayıflanırım. Neden yurt genelinde ağaçlandırma seferberliği gibi, boş tarım arazilerine işçisi, memuru, askeri, polisi, öğrencisi ve yarı açık cezaevlerinde yatan mahkûmlarıyla ürünler ekmeyiz? Neden elin yabancısına tarım ürünleri ithalatı için bel bağlarız? Neden, varlık içinde yokluk çekeriz? Önce pandemi dönemi sonra Rusya-Ukrayna savaşı günümüzde en geçerli silahın, milli savunma sanayinin yanı sıra tarımsal ürünler olduğunu gösterdi. Neden bir seferberlik ilan edilerek, dağ-taştaki boş duran hazine arazilerimiz tarımsal anlamda kullanılmaz?

Buradan gelelim, Kayserimize… Kayseri her ne kadar sınai kenti olsa da tarım ve hayvancılık alanında da önemli bir yere sahip. Belediyelerimiz, rutin belediyecilik hizmetleri dışında tarım ve hayvancılığa da katkı veriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü ve Kayseri belediyeleri hububat, yağlık bitki, bakliyat tohumu katkısıyla il genelinde ekilebilir 5 milyon 553 bin dekarda tarımsal üretim gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile stratejik ürünlerde yüzde 75 tohum desteği konusundaki yeni karara Kayseri’deki Büyükşehir, Kocasinan ve Talas belediyeleri yıllardır katkı veriyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi, bakanlığın il genelindeki 5 milyon 080 ton hububat tohumu dağıtımının dörtte birini üstlendi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, son 3 yılda Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından tarım ve hayvancılık faaliyetleri için yaklaşık 41 milyon TL’lik bütçeyi devreye aldıklarını söylüyor. Büyükşehir’in kırsal kesime yönelik ‘Tarımsal Üretim’ başlığı altındaki, Yem Bitkilerini Üretimini Geliştirme Projesi, Sulama Projeleri, Tarımsal Mekanizasyon Desteği, Tohum Eleme ve Paketleme Tesisleri, Kuraklığa Dayanıklı Tohum Geliştirme Projesi, Ayçekirdeği Kurutma Alanı ve Karahıdır Organik Ürün İşleme Merkezi Yapımı gibi projeleri dikkat çekiyor.

Kocasinan Belediyesi de kendine ait yaklaşık 8 milyon metrekare tarımsal araziyi çiftçilere kiralıyor. Kocasinan, ayrıca gacer ve siyez buğdayı ekip, tohumunu ilçe çiftçilerine dağıtıyor. Kocasinan Belediye başkanı Ahmet Çolakbayraktar, aromatik bitki olarak bilinen lavanta, ekinezya, kekik, adaçayı ve nane ekip hasat ettikten sonra bitkiyi ilçe sakinlerine, tohumlarını ise çiftçiye verdiklerini üzerine basa basa anlatıyor. Kocasinan Belediyesi her yıl dağıttığı ve diktiği ceviz ve bademin yanı sıra, Karahıdır cinsi domates fidesini dağıtıyor, pandemi döneminde ürettikleri domatesten salça yapıp, ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını dile getiriyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da ilçedeki belediyeye ve hazineye ait 200 dekar araziye 5 ton buğday ekip, 30 bin ton buğdaydan elde ettiği 25 ton unu ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını anlatıyor. Nohuta gelince, Talas, 2 yılda 31 ton nohut dağıttı. Bu yıl 32 ton nohut tohumu ve 22 ton Macar fi yem bitkisi de ilçedeki çiftçilere tahsis ediliyor. Tarımsal ürünü artırmak amacıyla yine Talas Belediyesi'nce çiftçilere taş toplama, anız ekim makinası ve hayvancılıkla ilgili araç-gereç dağıtımı da rutin hizmet olarak sunuluyor.