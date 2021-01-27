Kayseri, bu yıl kendi göbeğini kendi kesecek

Oktay ENSARİ- Kayseri notları

2021 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazetede yayımlandı. Programda, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, KİT, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının projeleri yer alırken, Kayseri yine hayal kırıklığına uğradı. 2021 yılında kamu kurumları tarafından yürütülen 3 bin 91 projeye 138.3 milyar lira ödenek tahsis edilirken, yatırım ödeneğinden ülke genelinde en yüksek payı yüzde 30,7 ile ulaştırma-haberleşme sektörü yatırımları aldı. Zaten, eğitimde Kayserili hayırseverlerin katkısı, neredeyse devletin eğitim alanındaki yatırımlarını solladı bile.

Tarım ve hayvancılık konusunda önemli bir merkez olan Kayseri, başta Ankara olmak üzere birçok ilin içinde yer aldığı kısa adı IPARD olan Tarım ve Kırsal Kalkınma kapsamına her nedense hala giremedi. Kayseri-Yerköy arası 142 kilometrelik Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının müşavirlik ve olası yapımı 2 ayrı kalemde ele alınmış. Kayserililerin olmazsa olmaz dedikleri, ne zaman gelecek diye yazı-tura attıkları YHT projesinin toplam maliyeti 9 milyar 127 milyon 877 bin lira. Amma velakin, sıkı durun gülmeyin 2021 yılı için dış krediye laf ola beri gele kabilinden 1000 lira, kamu bütçesinden müşavirlik hizmeti için 2000 lira ödenek ayrılmış. Kayseri’nin olmazsa olmazı haline gelen YHT için bu yıl ayrılan para 2 bin lira… KTO ve KAYSO başkanları 1. OSB, Mimarsinan ve İncesu ile Serbest Bölge gibi Kayseri ekonomisine yön veren başkanların DDY taşımacılığı için çok önemli gördüğü Boğazköprü Lojistik Merkezi’ne 2021 Yatırım Programı’nda toplam ödenek 378 milyon 476 bin lira olmasına karşın, 2021’de ayrılan ödenek 5 milyon lira. Boğazköprü-Serbest Bölge arasına yapılacak 67 milyon 431 bin lira maliyetli 2,6 Km’lik bağlantı hattına ayrılan pay sadece bin lira... Yanlış okumadınız sadece 1000 TL. Yani bozdur bozdur harca türünden. Bölünmüş ve onarım için yollara ayrılan ödeneklerde aynen bu minvalde…

Buna karşın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, dev proje ve hizmetlerle merkez ile 16 ilçede belediyeler olarak 2 milyar 856 milyon 700 bin TL, KASKİ 450 milyon TL, KCETAŞ 450 milyon TL ve Kayserigaz 140 milyon TL olmak üzere bu yıl toplam 3 milyar 896 milyon 700 bin TL yatırım bütçesi planlandığını açıkladı. Kıyaslama yapacak olursak bir anlamda Kayseri’de yerel yönetimlerin yatırımları, devlet yatırımlarından 2021 yılında Kayseri’ye ayrılan ödenekleri hayli geride bırakmış. Pandemiye rağmen yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen ve 2021’in yatırımlar yılı olacağını vurgulayan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin, 1 milyon 260 bin metrekarelik alanda Central Park mantığı içinde şehre hizmet vereceğini,7 kilometrelik Belsin Anafartalar-YHT Garı projesinde çalışmalar başladığını, 5.5 kilometrelik Talas Anayurt raylı sistem projesinin de ihalesinin yapıldığını ifade etti. Görünen köy kılavuz gerektirmez. Anlaşılan o ki, Kayseri, 2021’de yerel yönetim yatırımlarıyla kendi göbeğini kendi kesecek.