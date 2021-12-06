Kayseri sanayisinden umut verici rakamlar

Kayseri Sanayi Odası’nın (KAYSO) yılsonu öncesi yaptığı toplantıda, dövizdeki dalgalanmaya karşın, 10 aylık dönemle ilgili umut verici sözlerle rakamlar sarf edildi. Vali Şehmus Günaydın, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi’nin iyimser ve motive edici konuşmalar yaptığı toplantıda, İncesu OSB’ye 35 yeni fabrika, Mimarsinan bölgesinde 4. Organize Sanayi Bölgesi oluşumu için son bürokratik işlemlerin yapıldığı ve Kayseri’nin ihracatta, ithalat miktarını geçtiği ilk 4 il içinde olduğu müjdeleri verildi.

TÜİK’in ekim ayı ihracat rakamlarına göre Kayseri’de KAYSO kanalıyla yapılan ihracatın 10 aylık değişime göre yüzde 42,23’lik bir artışla, Türkiye geneli ithalat ve ihracat karşılama oranında 2021 yılının ilk 10 ayına göre ihracatta yüzde 206,90’lık artışla olumlu bir ivmeye imza attığı görüldü. Kayseri ihracatında bir başka veriye göre, ihracattaki ilk 10 sektör, mobilya imalatı, elektrik ve elektronik tel v e kablo imalatı, metal ürünleri, metal, dokuma, örgü ve kumaş ile tekstil elyafı olarak sıralandı. Mobilya sektöründe Kayseri, Bursa ve İstanbul’dan sonra Türkiye genelinde 3. sırayı aldı.

Kayseri 10 aylık dönemde, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Gaziantep, Ankara, Sakarya, Denizli, Hatay ve Mersin’den sonra toplamda serbest bölge ve fason üretimler hariç, 2 milyar 915 bin305 lira ile yüzde 42,23’lik değişimle 11. sırada yer almayı başardı. Söz ihracat rakamlarından açılmışken, başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerine yaptığı ürün gamında ilk 10 ülke içinde ABD, Almanya, Irak, İtalya, İsrail, Birleşik Krallık, Fransa, Belçika, Bulgaristan ve Fas’ın, yani Avrupa’dan Ortadoğu’ya, Afrika’ya, Amerika’ya, Asya’dan Uzakdoğu ve Okyanus ülkelerinin yer almasıyla Kayserili sanayiciler kocaman bir alkışı yıl bitmeden hak etti.

KAYSO toplantısında Vali Şehmus Günaydın, sanayicilere; “İyi ki varsınız. El ele verirsek her türlü güçlüğü aşarız” dedikten sonra cep telefonu numarasını iki kere yüksek sesle söyledi. Günaydın, “Kayseri için ülkemiz için telefonum 24 saat açıktır. Her türlü sorununuz için arayabilirsiniz” derken, sanayiciler cep telefonlarını devlet sırrı gibi gizleyen veya sekreterlerine verilmemesi için emir veren kamu yöneticilerinin kulaklarını çınlattı.

Umut dolu sözlerle başlayan toplantının sonunda; Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliğince seramik-sağlık gereçleri kategorisinde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5. firma arasında bulunan Turkuaz Seramik’in Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya ve ekibine, 110 ülkeye ihracat gerçekleştiren Kayseri’nin dev sanayi kuruluşu Dener Makine’nın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dener’in şahsında tüm Dener çalışanlarına ve İncesu OSB’ye son dönemde yatırım yaparak fabrikaların bacasını tüttüren 35 sanayici, işadamı ve girişimciye teşekkür edildi.