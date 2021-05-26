Kayseri Şeker Anadolu’dan dünyaya açılıyor

Cumhuriyet döneminde Türkiye’de başlatılan sanayileşme hareketinden Kayseri, ülkenin ilk uçak fabrikası ve 1935 yılında Sovyetler Birliği’nden alınan 8.5 milyon liralık kredi ile kurulan Sümerbank Bez Fabrikası ile aslan payını aldı. Hiç şüphesiz ki devlet yatırımlarından sonra Kayseri’deki Cumhuriyet döneminin en büyük yatırımlarından birisi ve en önemlisi de 1955 yılında merhum Başbakan Adnan Menderes tarafından açılan Kayseri Şeker Fabrikası’dır. Günümüzde 80 bin çiftçinin ortak olduğu bu dev tesis, Kayseri’nin yanı sıra Sivas, Yozgat ve Nevşehir çiftçisinin alın teri ve birikiminin en güzel örneğidir.

2020-21 kampanya döneminde 3 milyon 604 bin ton pancar alımı gerçekleştirerek çıtayı yükselten Kayseri Şeker bugünlerde borsaya girmeye ve hisselerini halka arz etmeye hazırlanıyor. 2006 yılında Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi’nde açılan Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Tesisi, Kayseri Şeker’in bir başka yatırımı olarak günümüzün stratejik yönetimi ile sektörde rol model olmaya devam ediyor. Kayseri Şeker, Pankent, Panpet, Lidaş, Panenerji ve son olarak 17 Nisan 2018’de bünyesine kattığı Turhal Şeker Fabrikası ile Türkiye ekonomisi ve bölge çiftçisine katkılarını sürdürüyor. İyi tarım uygulamaları, gıda sektöründeki ilk TSE çift yıldız belgesi, tarım giriş platformu (SAI), Gümüş FSA Belgesi gibi önemli belgelerle ulusal ve uluslararası manada güven ve kaliteyi öne çıkarıyor. Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile 2014 yılında alınan araştırma geliştirme merkezi belgesiyle Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi 88 yıllık şeker sanayi sektöründe, bu belgeyi alan ilk şeker fabrikası olma özelliğiyle de tarihe geçti.

Halka arz konusunda tüm hazırlıkları tamamlayan Kayseri Şeker, sosyal sorumluluk alanında spor, kültürel ve sosyal yaşama da katkı veriyor. Başta Kayserispor olmak üzere, Kayseri Şeker futbol ve güreş takımları, pandemi sürecinde online eğitim için öğrencilere bin tablet katkısı, fabrika sahasında bulunan Selçuklu eseri Keykubadiye Sarayı kazı çalışmaları, Kayseri Şeker’in ekim sahasında bulunan öğrencilere burslar verilmesi de bu destekler arasında yer alıyor.

Kısacası, Kayseri Şeker kurumsallaşmayı, bunu benimseyen yönetimi ve tüm çalışanlarıyla 80 bin bölge çiftçisiyle, sektördeki 3 büyük fabrikasıyla, Ar-Ge çalışmaları, projeleri, sürdürülebilirlik politikalarıyla ve inovatif uygulamalarıyla bugünlerde Anadolu’dan dünyaya açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Kayseri ekonomisinin en önemli markalarından biri olan Kayseri Şeker, artık ulusal ve uluslararası alana mal oluyor.