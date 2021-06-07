Kayseri Şeker borsayı tatlandıracak

Bugün bir kooperatif çiftçilerin oluşturduğu kooperatif şirketinin halka arzını paylaşmak istiyorum. Bir çiftçi kuruluşu olan kooperatiflerin ortak olduğu Kayseri Şeker, Türkiye’nin şeker ihtiyacının yüzde 17’sini karşılıyor.

Kayseri Şeker’in yüzde 58,6 oranı ile en büyük hisseye sahip olan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile konuşuyoruz. Halen şirket hisselerinin yüzde 11,07’sinin Varlık Fonu’nda, yüzde 29,75’lik kısmının da Pankobirlik ve ona bağlı 23 kooperatifte olan Kayseri Şeker’in neden halka açıldığını soruyoruz.

Hüseyin Akay “Bünyemizde 30 ortak kurum var. Öyle olunca çiftçilerimiz ortaklara kâr payı dağıtıyorsunuz. Biz de ortağız ve neden kârdan pay alamıyoruz demişlerdi. Çiftçilerimiz doğrudan Kayseri Şeker’e ortak olmadıkları için öncelikle bu talebi karşılamak için yasal düzenleme yapılması gerekiyordu. Bu gerçekleşince sonunda bizim gibi kooperatif şirketler ortak sayısına bakılmaksızın halka açık şirket statüsü kazandılar. Kayseri Şeker olarak daha kurumsal bir hale gelmek gerektiği anlayışı ve inancıyla borsaya da kote olmak istedik. İstedikleri takdirde hisselerimizden çiftçilerimizin, çalışanlarımızın ve Türkiye'deki diğer yatırımcıların da hissedar olmalarını arzu ettik. Bu anlayış çerçevesinde halka arz çalışmasını başlattık” diyor.

Kayseri Şeker’in 30 kurumsal ortağının yanında, Kayseri Pancar Kooperatifi’nin 78 bin ortağı var. Pankobirlik’in ve ona bağlı 23 kooperatif de eklendiğinde ortak sayısı 1 milyonun üzerinde.

Hüseyin Akay “Halka arz öncelikle bir şeffaflığı ifade ediyor. Halka arz olduğunuz zaman her konuda şeffaf olmanız gerekiyor. Aldığınız bütün önemli kararları, yaptığınız uygulamaları kamuoyu ile paylaşmanız gerekiyor. Daha profesyonel ve daha kurumsal bir yapı oluşması gerekiyor. Daha denetlenebilir bir durum ortaya çıkıyor. Yani keyfilik ortadan tamamen kalkıyor tamamen her yönüyle denetlenebilir bir kurum haline geliyorsunuz. Bu kurumsallaşmayı zirveye taşıyor” diye ekliyor.

Tabi ki bu kadar kârlı bir şirketi Varlık Fonu’nun bünyesinde istemesi doğal. Bu aynı zamanda şirketin THY, Borsa İstanbul, Ziraat Bankası gibi şirketlerle aynı sınıfta olduğunu da gösteriyor. Sonuçta kamu payı, yani Varlık Fonu’nun da kamu kuruluşu olduğunu kabul etmek durumundayız. Dolayısıyla devlet bu hisseyi bir cebinden aldı öbür cebine koydu diyebiliriz.

Hüseyin Akay “Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal’da olmak üzere toplam 3 fabrikamız var. Şirketi komple halka açmış oluyoruz; ama tabii bunun yüzde 15’ini halka açmış oluyoruz. Bunu yaparken de ortaklarımız oy birliği ile sermaye artışı kararı verdi. Ama bu sermaye artışındaki rüçhan hakkını yani sermayeye katılma hakkını kullanmama kararını da verdi. Bu miktarın halka açılmasını oy birliği ile karar verdi. Dolayısıyla Kayseri Şeker’in yüzde 15’lik kısmı halka açılmış oluyor. Tabii bu da borsanın kuralları çerçevesinde asgari bir rakam olarak değerlendirildiği için yüzde 15 olarak ön görüldü. Böylece Kayseri Şeker kamuoyunda daha fazla bilinen ve izlenen bir şirket haline gelecektir” diyor.

Halka açılma sürecini Halk Yatırım gerçekleştiriyor. Türkiye’deki 35 aracı kurum Kayseri Şeker’in halka arzında işlem yapmayı kabul etti. Bu da aracı kurumların yüzde 90’ını ifade ediyor.

Türkiye’nin maalesef kooperatifçiliği sevemediği bir dönemde bunu başardığı için Kayseri Şeker’i kutlamak lazım. Akay “Türkiye’deki kooperatif kuruluşlar yeterince kurumsal bir yapı oluşturamadıkları ve güçlü bir denetim mekanizmaları olmadığı için küresel bazda hiçbir rol üstlenememişler. Halbuki Türkiye’nin tersine Avrupa’daki kooperatif kuruluşlar küresel bazda büyük şirketler haline gelmişler. Kayseri Şeker Türkiye’de kurumsallaşmak, bilinir hale gelmenin yanında küresel bazda bir rol üstlenmek hedefinde olan bir şirkettir. Biz bu adımları atarak ülke bazında bilinir hale gelmek ve küresel bazda da rol oynamak niyetindeyiz” diyor.

Londra Borsası’na şeker satılıyor

Geçen yıl kota fazlası üretim yapıldığını ve Tarım Bakanlığı’nın izni ile yurt dışına satış yapılmaya başlandığını anlatan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay “Londra Borsası önce şirketimizi tanımak istedi. Standard gelirimiz, bilançolarımız, şirketimizi tanıtan bütün ana sözleşmelere kadar her türlü bilgiyi gönderdik. Onlar da Kayseri Şeker’in Londra Borsası’nda işlem yapabilecek, bütün dünyaya şeker satabilecek yeterlilikte olduğunu kabul ettiler. Bunun üstüne bizden kotasyon istediler. Hem fiyat hem de miktar olarak. Bu sayede fiyat ve tonajımıza uygun talepleri olan ülkelerden irtibatlar sağlanmaya başlandı. 7 tane ülkeye bu satışı gerçekleştirdik. Londra Borsası ve kendi satışlarımızla beraber toplam 13 ülkeye şeker satma başarısını gösterdik. Böylece Dünya’daki şeker tüketicileri Kayseri Şeker’i tanımaya başladılar. Logomuz şeker çuvallarımızın üstünde yer alıyor, yeni müşterilerimiz de bu çuvallarımızın fotoğrafını çekip biz bu şekerden istiyoruz diyorlar. Bunu rastgele ülkelerden değil. Örneğin Güney Kore’den gönderiyorlar. Güney Kore’ye bile Londra Borsası üzerinden şeker sattık” diyor.

Türk halkı kooperatif holdinglerini, tarım holdinglerini pek tanımıyor. Şu an tarıma ilgi duymaya başladı. Bu aşamada Kayseri Şeker borsayı tatlandıracak. Ama bundan daha da önemlisi çiftçinin de ağzının tatlanmasıdır. Üretim yapıyorlar bari cepleri tatlansın. Biraz da onlar zenginleşsin.

Peki, Türk halkı şekeri ucuza mı tüketiyor yoksa pahalıya mı tüketiyor?

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay “Türk halkı şekeri gerçekten ucuza tüketiyor. 2008-2009 yıllarında şekerin fabrika çıkış fiyatları ton başına 1300 dolar seviyesindeydi. Londra Borsası’nda da 400 doların altındaydı. Yani üç kat gibi bir fiyat vardı. Şu anda ise Londra Borsası’nda şeker 467 dolar. Türkiye’deki satış fiyatı ise bunun ortalama %10 altında kaldı. Şeker aynı zamanda sanayi ürünü olarak; içecek, çikolata, pasta gibi birçok üründe kullanılıyor. Bunlara zam yapılmıyor değil. Şekerin fabrika çıkış fiyatlarına zam yapılmaması, bunların perakende satışına zam yapılmaması anlamına gelmiyor. Şekere zam yapılmayarak aslında bu yükü fabrikalar taşımış oluyor. Dünyadaki fiyatından 3 kat daha uygun bir ürünün sektörünün sürdürülebilirliği tehlikeye giriyor. Çünkü çiftçinin ihtiyacını karşılayan şeker fabrikalarıdır. Şeker fabrikaları para kazanmalı ya da asgariden zarar etmemeli ki bu iş sürdürülebilir olsun. Ben açıkça söylüyorum, şeker fabrikaları bu fiyatlardan dolayı zarar ediyor ve bu işin sürdürülebilirliği ortadan kalkıyor. Eğer çiftçi bundan mağduriyet yaşarsa, Orta Anadolu çiftçisi pancar üretiminden vazgeçerse kimse onları bu işe döndüremez. Bu yüzden çok kritik bir durumla karşı karşıyayız” diyor. Öyle anlaşılıyor ki bu ciddi finansman yükü halka arz ile hafifleyecek. Şirketin öz kaynak yapısı güçlenecek. Dış finansman ihtiyacı azalacak.