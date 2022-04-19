“Kayseri Uçak Fabrikası” kitabı, tarihi hangarda tanıtıldı

Büyükşehir Belediyesi kültür envanterine yeni eklenen “Kayseri Uçak Fabrikası” kitabının tanıtımı, “İstikbal Göklerdedir” diyen ulu önder Atatürk’ün 1926 yılında Türkiye’nin ilk uçak fabrikasını Kayseri’de kurdurduğu tarihi hangarlardan birinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

İkinci Hava Bakım Fabrikası’nda gerçekleşen, önemli bir akademik belgesel niteliğindeki kitabın tanıtım törenine, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dışında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, Kayseri protokolü, STK temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Milli Savunma Bakanlığınca desteklenen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından basılan, Erciyes Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan 380 sayfalık belgeler ve fotoğraflarla dolu bu değerli kitap, havacılık tarihimizin miladı olan Kayseri Uçak Fabrikası’nı kuruluşundan kapanışına kadar olan süreci anlatıyor.

Düşünün, 1920’li yıllar... Kayseri’de elektrik bile yok. Cumhuriyetimiz yeni kurulmuş. Daha sonrasında Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatları ile Kayseri gibi bir şehirde Tayyare Fabrikası kurulmasına karar veriliyor. Almanya ile yapılan anlaşma sonrası malzemeler gemiyle İskenderun limanına, oradan Niğde Ulukışla’ya trenle, sonrasında develerle, kağnılarla askeri açıdan stratejik şehir olan Kayseri ‘ye getiriliyor ve ülkemizde uçak üretimi başlıyor. Tayyare Fabrikası 200 uçak üretmekle kalmıyor, ihraç edilen uçaklarla da anılıyor. Genç Cumhuriyet’in kıt kaynaklar ve büyük fedakârlıklarla kurduğu bu önemli eserin, Türkiye’nin bu hamlesini, girişimini içine sindiremeyen devletler ve kuruluşlar tarafından, “Sizlere daha ucuzunu veririz. Üretmeyin” denilerek 1941 yılında kapısına kilit vurulmasına kadar olan süreç, yayınlanan kitapta belgelerle dile getiriliyor. Ülkemizin ve Kayserimizin havacılık tarihine ışık tutan “Kayseri Uçak Fabrikası” adlı eseri meydana getirenlere, emeği geçen herkese teşekkürler. Türk havacılık tarihi açısından önemli bir belge olmuş.

Gelelim bizim bugün okurlarımıza ve abonelerimize dağıtımı gerçekleşen, yaklaşık 100 sayfalık DÜNYA gazetesinin Kayseri ekimize… Bu ekimiz; Kayseri’nin sınai ve ticari yaşantısının yanı sıra, 6 bin yıllık Asur ticaret merkezi Kanış-Karum’daki ticareti hayattan bugüne kadar konu edilmemiş sosyal yaşamı, Aslı ile Kerem’in İran’dan başlayıp, Kayseri’de Erciyes Dağı’nın eteklerinde sonlanan hüzünlü aşk hikâyesi, tarihi kapalı çarşı gibi içeriklerle dolu. Özellikle “Sayılarla Kayseri’de bölümünde yer alan rakamlar, kentin Türkiye’de yarıştığı iller arasından kaçıncı sırada olduğunu ortaya koyarak, Kayseri ekini daha da dikkat çekici hale getiriyor…