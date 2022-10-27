Kayseri yıl bitmeden 4 milyar dolar ihracat hedefini yakaladı

Kayserili sanayiciler bu yılın ihracat hedefini, Kayseri Sanayi Odası’nda (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ile Meclis Başkanı Abidin Özkaya arasındaki Kayseri pazarlığını andıran istişare sonucu, 4 milyar 300 milyon dolar olarak belirlemişlerdi… Yaklaşık 2 bin üyesi olan KAYSO’da oda seçimleri sonrası yapılan ilk toplantıda Başkan Büyüksimitci, yılın 10 aylık döneminde dış pazarlarda yavaşlama dönemine girilmesine karşın, Kayserili sanayicilerin 4 milyar doları yakaladığını açıkladı.

Meclisteki yaş ortalamasını yeni dönemde, 55’den 50’ye düşüren ve meclis üyelerinin yüzde 34’ünü değiştiren, daha doğrusu gençleştiren KAYSO’nun 4 yıllık yeni dönemdeki en önemli hedefi, meslek komitelerini daha fazla çalıştırmak ve ihracatta ülkemizi, daha doğrusu Kayserili sanayicileri de sıkıntıya sokacak “yeşil dönüşüm”e ayak uydurmak. KAYSO yeni dönemde bu konularda yoğunlaşacak. Kayseri ihracatını gelecekte olumsuz etkileyebilecek en önemli sorun bence de yeşil dönüşüm. Bu nedenle KAYSO, harekete geçerek oda bünyesinde bir Yeşil Dönüşüm Ofisi kurup, üyelerinin hizmetine sundu.

Gelelim ihracat rakamlarına. Resmi verilere, serbest bölgeden yapılan ihracat da eklenince, bir de merkezleri, yani fabrikaları Kayseri’de olup, buradan üretim yapan şirketlerin de rakamları bu kentin ihracat rakamlarına artı olarak işlendiğinde, Kayseri 4 milyar rakamını yakaladı. Söz ihracattan açılmışken, Kayseri’nin dünyadaki resesyona rağmen, ihraç ettiğinin yarısı kadar ithalat yaptığını üzerine basa basa vurgulamak gerekli. Kayseri bu yönden de büyük bir alkışı hak ediyor. Almanya, ABD, Irak ve İtalya gibi ülkelerin başta geldiği ihracatta Kayseri’nin ilk üç sektörü mobilya, elektrikli ev aletleri, elektrik telleri ve kabloları olarak yer alıyor. Bir başka deyişle, Kayseri ülke ihracat sıralamasında 11. sırada bulunuyor. Kayseri, ihraç ettiği katma değerli ürünler kategorisinde de Türkiye ortalamasının üzerinde kendine yer buluyor.

KAYSO yeni dönemde Güneşli yakınlarındaki 4. Karma OSB konusunda da buranın orta ve yüksek teknoloji ile ilk planda 5 milyon 250 bin daha sonrasında genişleyip 26 milyon metrekarelik alanda, çevre dostu üretim üssü olması için 1300 sanayiciye arsa tahsisinde etkin rol üstlenecek. Anlaşılan o ki sanayicilerin üretim yapabilmek için sıraya girdiği, Kayseri’nin doğusunda yer alacak yeni sanayi üssü olarak adlandırılan 4. Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde öncelik; yüksek ve orta dereceli teknolojiye yatırım yapacak, katma değeri yüksek ürünleri üretip, ihracat yapacak şirketler ve fabrikalarda olacak. Kayserili sanayici mobilya gibi hamuleli olup, lojistikte sorun yaşanan sektörden katma değerli ürünlere kucak açacak sektörlere bir geçiş içinde. Yeni kurulacak 4. OSB de yüksek teknolojik ürün çeşitliliğine birincil derecede olanak sağlayan katma değeri yüksek ürünlere yönelik bir anlayış içinde yapılanacak. KAYSO ve bölgenin kuruluşunu ve yönetimini üstlenen paydaş kurum ve kuruluşlar, binlerce kişinin şimdiden sıraya girdiği arsa tahsisinde yüksek ve orta dereceli teknolojiyi benimseyenlere öncelik tanıma konusunda son derece kararlı. Aklın yolu bir. Doğrusu da bu değil mi?