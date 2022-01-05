Kayseri’de iş de var, aş da…

Kayseri’de çalışma hayatıyla ilgili özellikle ildeki iktidar ve muhalefet partisi milletvekilleri arasındaki tartışmalar, medyaya yansıyan eleştirel haberler süre dursun, 2021 yılı sonu itibarıyla yapılan ekonomik değerlendirme verilerine göre Kayseri’de memur, işçi ve Bağ-Kur’lu olmak üzere yaklaşık 430 bin kişi çalışıyor. 430 binin, 325 bini aktif SGK’lı işçi, 55 bin 65’i Emekli Sandığı’na kayıtlı memur, 50 bin 1’i ise Bağ-Kur’lu çalışanlar…

SGK’nın verilerine göre istihdam yaratan işyeri sayısı ise, 36 bin 694. Verilere göre, Kayseri nüfusunun üçte biri gerek memur, gerek işçi gerekse Bağ-Kur’lu olarak çalışma hayatının içinde… Kayseri’nin 430 bin olan çalışan sayısı, 2022 yılında 1. OSB, Mimarsinan, İncesu OSB’ler ile Serbest Bölge’ye yapılacak yeni yatırımlarla 500 bine ulaşacak gibi görünüyor. Dördüncü OSB’nin de hizmete girmesiyle bu rakamın 600 binleri bulacağı öngörülüyor.

Rakamların diliyle çalışanlar konusundaki değerlendirmede, Kayseri’de sayıları 100 bini bulan Suriyelilerin çalışma hayatı içindeki sayıları konusundaki tartışmalara gelince… Resmi olmayan verilere göre kentteki Suriyeli çalışan sayısı, 430 bin rakamının yüzde 2-3’ünü geçmiyor. Kısacası, organize sanayi bölgesinde hemen hemen her fabrikanın kapısında, duvarında servis aracının önünde, arkasında asılı; “Tecrübeli, tecrübesiz işçi alınacak” veya işverenlerin “işçi bulamıyoruz” yakınması, Suriyeli çalışanlardan dolayı, bizim vatandaşlarımızın Kayseri’de iş bulamadıkları şeklindeki dedikoduların şehir efsanesi olarak kaldığını gösteriyor.

Yatırım yapan, üreten, ihracatta vites artıran Kayseri, çalışacak kalifiye veya tecrübesiz işçi bulamıyor. Bu sorunu valilik de odalar da, işverenler de sık sık dile getiriyor. Meslek liselerine, OSB’deki teknik kolejine ağırlık verilirken, İŞKUR tarafından meslek edindirme amaçlı kurslar açılıyor. Kayseri’de valilikçe, son 5 yılda endüstri meslek lisesini bitirmiş mezunlar tek tek aranıp, işi olup olmadığı sorulup, kısa süreli meslek edindirme kursuna davet ediliyor. Kayseri’de odalar, TOBB tarafından başlatılan proje çerçevesinde endüstri meslek liseleriyle artık bire bir ilgileniyor, bu okullara gereken katkıyı yapıyor. Çevre illerden sürekli göç alan Kayseri, kısacası “işçi” sıkıntısı çekiyor.

Hiç, abartmıyorum, buradan üzerine basa basa duyuruyor ve yazıyorum; masa başı iş konusunda ısrarlı olmayan, eften püften mazeret aramayan, “Üstüm başım kirlenmesin, olursa devlet işi olsun, ne işim var özel sektörde. İllaki memur olacağım” demeyen, bu anlayışta olmayan, ön yargılı mazeretlere sığınmayanlara, bölgenin üretim üssü haline gelen Kayseri’de iş de var, aş da var.