Kayserili ihracatçının eli taşın altında

Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) ev sahipliğinde Kayseri’de düzenlenen panel ve ödül töreni pandemi sonrası Kayseri iş dünyasını akşam yemeğinde bir araya getiren önemli bir etkinlik oldu. AKAMİB’in Kayserili Başkanı Onur Kılıçer ve ekibinin mükemmel ev sahipliğindeki etkinliğe Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, kent protokolü, odalar, STK’lar, ilgili kurum ve kuruluşları ve iş insanları katıldı. Gecenin açılışını yapan AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer konuşmasında “Kayseri’nin 2021 yılı toplam ihracat miktarı 3.5 milyar dolar seviyesindeyken, 2021 yılı sektör ihracatımız serbest bölge ihracatımızla birlikte 700 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektör olarak ihracatımızı büyütürken, çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz. İhracatçı birlikleri olarak elimiz taşın altında. Birlikten ihracat doğar. AKİB Dış Ticaret ve Lojistik Meslek Lisesi hayata geçirmek gibi bir müjde de vermek isterim. Okulumuzda ihracatçı firmalarımız için eleman yetiştirecek, fiili ihracat hayatına hazırlayacağız ve AKİB olarak iş garantisi sağlayacağız” dedi.

Gelelim bu önemli gecede yaşananlara… Etkinliğe katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay Kayseri’nin gidecek çok yolu olduğunu belirtti. TİM Başkanı İsmail Gülle, Kayserili ihracatçı ve üreticilere öğüt niteliğinde şeyler söyledi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kültepe kazılarında gün yüzüne çıkartılan ve Kayseri’nin ticaret tarihine ışık tutan 4 bin yıllık tableti anlatıp, Kayseri’nin geçmişten gelen ticari zekasına ve anlayışına vurgu yaptı. Vali Günaydın Kayseri’de şu anda binden fazla yatırımcının sırada beklediğine dikkati çekti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’da Kayseri’nin 2021 yılında gerçekleştirdiği ihracat rakamının 3 milyar 609 milyon dolar olduğunu belirterek “Elbette iş adamlarımız bizim yüz akımız. Kazandıklarını aynı zamanda bu şehrin insanlarına, hayırsever kimliği ile yatırımdan yatırıma dönüştüren ve bizim gururumuz olan canlarımız” diyerek, ödül alan veya alamayan ihracatçılara övgü dolu sözler etti.

Panelde konuşan Erciyes Anadolu Holding CEO’su Doç. Dr. Alparslan Baki Ertekin ise, hammadde ve enerji fiyatlarındaki artışlar, enflasyon, TL’deki değer kaybı ve pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılarla ilgili bilgiler verdikten sonra, şunları söyledi: “Bunun küresel bir kriz olduğunu unutmamamız gerekiyor. Dünyada nereye giderseniz gidin tüm ülkelerde kriz var. Bizim için önemli olan bu krizi nasıl lehimize çevirebiliriz. Buna odaklanmalıyız.”

AKAMİB’in etkinliğinde Kayseri’nin en fazla ihracat yapan firması, sektörün şampiyonu İstikbal Mobilya olurken, ilk 20 içindeki ödüle layık görülen firmalar şöyle sıralandı: İstikbal Mobilya, Ceha Büro Mobilyaları, Kilim Mobilya, BRN Yatak (aynı zamanda Kayseri Serbest Bölge birincisi), Bellona, Modis Mobilya, Osman Yalçın, Arkopa Ahşap Panel, Dafnes Mobilya, Parteks, Mozzi Mobilya, Sunpa Orman Ürünleri, İpar Dış Ticaret, MYS Dış Ticaret, IF Danışmanlık, Indole Mobilya, Kar-As Tekstil, Medipax Mobilya, Demiralp Metal, Redline İnovasyon, NYO İthalat İhracat.