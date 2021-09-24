Kayseri’nin bitmeyen trafik sorunu

Her geçen büyüyen ve gelişen Kayseri’nin Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve otoyol beklentisi süredursun son yıllarda buna bir de trafik sıkıntısı eklendi. Bugün Kayseri’nin cadde ve sokakları, İstanbul trafiğini aratmıyor. Çok sayıdaki yabancı plakalı gurbetçi araçları, Antalya ve Alanya’da her şey dahil otellerde tatil yaptıktan sonra kiraladıkları 07 plakalı araçlarla Kayseri’deki yakınlarıyla hasret giderenlerin araçlarına bir de Suriyeli sığınmacıların M plakalı araçları eklenince kentin trafiği durma noktasına geliyor.

TÜİK‘in Trafiğe Kayıtlı Motorlu Kara Taşıtları Ağustos 2021 verilerine göre, bu yıl kentte trafiğe kayıtlı araç sayısı bir yıl öncesine göre 16 bin 569 adet artarak 404 bin 218’e çıkmış. Bu araçlara bir de komşu kentlerden Kayseri’ye yerleşenlerin araçları ile İstanbul, Ankara, Sivas, Yozgat ve Nevşehir plakalı ticari araçlar eklenince, trafik sorunu katlanarak büyüyor.

Kayseri’nin trafik düzenlemesi ve istatistikleri sadece ile kayıtlı araç sayısı göz önüne alınarak yapılınca yanıltıcı oluyor. Misafir araçlar ve yukarda saydığımız illerin plakalı araçları bu istatistiklere ve düzenlemelerde hesaba katılmıyor. Kayseri toplam 404 bin 218 adet araçla, Türkiye genelindeki 24 milyon 933 bin 974 adet arasında yüzde 1.6’ya sahip.

Mesai başlangıç ve bitim saatlerinde özellikle Yenisanayi, Ambar, OSB ve serbest bölgedeki işyerleri ve fabrikalar nedeniyle Kocasinan Bulvarı, Osman Kavuncu, Ayhan Ada Bulvarı’nda trafik adeta kilitleniyor. Hele hele Cumhuriyet Meydanı’ndaki Sahabiye Medresesi’nden Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan ve yaklaşık 1 kilometre olan İstasyon Caddesi’ne, sadece gidiş yönünde 7 katılım olması, bu caddeye girenleri canından bezdiriyor.

Keza, Sivas Caddesi de öyle… Kayseri’deki vatandaşların yanı sıra kente otomobiliyle gelenler de dur-kalk yaptıran trafiğin akışını adeta stop ettiren sinyalizasyondaki kırmızı ışıklardan şikayetçi. Sümer Köprüsü, üst geçit yapılmadığı için keyfi basmalarla ikide bir araçları durduran eski Doğumevi önündeki yaya geçidi, Talas ilçesinde yapımı hala süren Aşık Veysel Bulvarı’ndaki alt geçit çalışmaları, alt geçitlere açılan yollara bitişik tali yollar, Zümrüt, Yakut, Ahmet Yesevi ve Erkilet Mahallesi’ndeki konut sayısının ve inşaatların arttığı Kocasinan ilçesinde kent merkezini tam ortadan ayıran demiryolu ve ilçeyi kent merkezine bağlayan Gaziosman alt geçidi, Sümer Köprüsü, Mustafa Kemalpaşa Bulvarı’ndaki üst geçit, trafik çilesinin nedenleri arasında sayılabilir. Aktarma uygulamasına karşın, Cumhuriyet Meydanı, Düvenönü Meydanı, Kiçikapu’da aynı anda tren vagonları gibi birbiri ardına veya yan yana dizilmiş halk otobüsleri, sorunun bir başka olumsuz tarafı.

Allahtan raylı sistem var. Yoksa halimiz ne olurdu. Kim ne derse desin, Kayseri trafiğine üst geçitler, alt geçitler, sinyalizasyon lambaları sayısının azaltılması gibi köklü çözümler gerekli.