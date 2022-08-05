Kayseri’nin çehresini değiştiren insan…

Osman Kavuncu: Kendisi küçük, yaptığı işler büyük bir yönetici… Bunca seda bırakan, büyük işlerin gönlü büyük adamını saygıyla anıyorum.

Osman Kavuncu 1918’de Kayseri’de dünyaya geldi. Doğuştan hastalıklıydı, hiçbir zaman 40 kg‘ın üstüne çıkmayan bir bünyeye sahip oldu. Ama böylesi bir bünyeyle Kayseri’nin çehresini değiştirdi. 0rta ve lise öğrenimini Kayseri’de yaptı. İstanbul’da Yüksek Ticaret Okulundan mezun oldu. İlk işi Kayseri Uçak fabrikasında muhasebe şefliği olsa da, bir süre sonra bu görevden ayrıldı. 1945’te sahibi ve yazı işleri müdürü olarak Doğruyol gazetesini çıkardı. Özgür fikirler içeren yazılar yazdı. Kavuncu, “Doğruyol’u Kör Kayseri’ye gösterecek bir yayın” olarak takdim etti. Dönemin Kayseri Belediye Başkanı Emin Molu, Alman şehircilik uzmanı Profesör Orsmer’e ilk şehir planını yaptırdı. 1950’de Kayseri Belediye Başkanı olan Kavuncu, bu planı uygulamaya koydu. DP, 1954 ve 57 seçimlerini de kazanınca, Kavuncu planlı uygulamalarla Kayseri’yi modern kent haline getirdi.

1 milyon lira olan belediye bütçesini 14 milyon TL ‘ya çıkararak, kamulaştırmalarla caddeler açtı. Üç önemli cadde düzenlemesiyle kenti modernleştirince, Başbakan Menderes’in dikkatini çekti. Menderes onu Türkiye belediyelerine ‘’örnek’’ gösterdi. Cumhurbaşkanı Bayar ise takdirini 1 milyon TL’lik hibe desteği ile gösterdi. Kavuncu, bu kredi ile 1500 esnafın üyesi olduğu kooperatife yeni dükkanlar yaptırdı. Şekerciler Çarşısını yıkıp yeniledi. Şehir merkezine açık kanalla gelen suyu kanallar içinde getirip, Gültepe’de depoladıktan sonra şehirdeki çeşmelere dağıttı. 1954’te şehrin elektrik yetmezliğini görüp, bir HES yaptırdı.

Kavuncu, 1957’de DP’den milletvekili seçildi. 1960 askeri darbesi sonrası Yassıada’da yargılanandı, mahkum oldu. Cezaevinde sağlığı bozulunca, 1962’de tahliye oldu, Kayseri’de sigortacılık yapmaya başladı. Hastalığı arttı, 1966’da 58 yaşında vefat ettiğinde cebinde 20 TL vardı, herhangi bir dikili ağacı yoktu.

Bir Kayseri aşığı olan Kavuncu iyi bir saz ustasıydı. Belediye Başkanlığında bile Eğribucak bağlarına giderek saz çalardı. Yurt turnesinde Muzaffer Sarısözen’le tanışıp ona Kayseri türkülerini tanıttı, birkaç türküsü Ankara Radyosu repertuarındadır.

Ben Kavuncu’nun bu sonu gelmez hizmetlerini rahmetli gazeteci, ‘’Kayseri aşığı’’ dostum Mahmut Sabah’tan dinlemiştim.

Osman Kavuncu Kayseri’de yaptıklarıyla belediyecilik tarihimizde yer aldı. O kadar ki bu işler ‘’Kavuncu Modeli‘’ olarak bilinir.

Bunca seda bırakan, bu büyük işlerin gönlü büyük adamını saygıyla anıyorum.

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