Kayseri’nin ihracat hedefi 4 milyar 300 milyon dolar

Kayseri’nin çiçeği burnunda Valisi Gökmen Çicek’in ilk kez katıldığı Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) meclis toplantısında ilginç diyaloglar yaşandı. KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Vali Çiçek’e deneyimli ve genç sanayicilerin önünde bilgi verirken, Kayseri’nin artan ihracat hacmine dikkat çekti. Büyüksimitçi, 2022 ihracat hedefini 4 milyar dolar olarak açıklarken, Meclis Başkanı Abidin Özkaya, “Mehmet başkan, hedefi 4 milyon 200 olarak açıkla” diye seslenince, deyim yerindeyse Kayseri pazarlığı başladı. Meclis üyelerinin de katkısıyla rakam önce 4 milyar 250 milyon dolar sonra da “Buçuklu olmaz. 4 milyar 300 milyon dolar olsun” denilerek, netleşti. Kayserili sanayiciler, yılsonunda 4 milyar 300 milyon hedefini tutturma sözü verdi.

Meclis toplantısına Abidin Özkaya’nın bankacılara sitem dolu sözleri damga vurdu. Özkaya, “Enflasyon, gıda, enerji güvenliği, lojistik sorunu, üstüne üstlük bir de Rusya-Ukrayna savaşı küresel ekonominin yanı sıra ülke ekonomimizi de sarstı. Maliyet artışları nakit akışını bozdu. Bu da yetmezmiş gibi özel bankalar, yüksek maliyetlerle karşımıza geldi. Teminatlar artırıldı. Sat-al düzeninde aracılar para kazandı. Kur farkı, emtia fiyatları kısaca enflasyondaki artış dikkate alınarak, sanayici ve ticaret erbabının kredi kart limitlerinin artırılması gerekir” sözleri alkışlandı.

Sonrasında KAYSO Başkanı Büyüksimitçi, ‘Sanayinin Liderleri’ programına göre, Kayseri’nin 64 üründe Türkiye birinci, 63 üründe Türkiye ikincisi olduğunu dile getirdi. Büyüksimitçi, halen kuruluş hazırlıkları süren 4. OSB’ye 1206 yatırımcının talebinin olduğuna dikkati çekerek, “Kuruluşu için düğmeye basılan ve yeri belirlenen 4. OSB, yatırımcı ve sanayicilerimize yetmeyeceği için, Kayseri’de 5. OSB’yi de kurmak için harekete geçtik” müjdesini verdi.

Vali Gökmen Çiçek ise, küçük ölçekli bir sanayici olan babasının yanında çıraklık yaptığını dile getirdikten sonra, “Kayseri, benim için başka bir serüven, başka bir heyecan. Erciyes eteklerindeki bu kenti Bursa’ya benzetiyorum bir açıdan. Bozkırın ortasında, medeniyetlerin beşiği olmuş, dualı bir şehir olan Kayseri’ye bu şehrin evladı olmaya geldim. Kayseri’yi ilgilendiren her şey benim görev alanım. Bu konuda bırakın elimi taşın altına koymayı gövdeyi koyarım. Kayserili ihracatı, yatırımı para kazanma meselesi değil, milli mücadele olarak görüyor. İşe aldığınız, istihdam ettiğiniz her gençle, gençliğe sahip çıkmış olacaksınız. Gençleri istihdam edin” sözlerini sarf etti.

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