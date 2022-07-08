Kayseri’nin lojistik geleceğinde demiryolu ve dron var

Kayseri’de üretene, ihracat yapana, Kayseri Sanayi Odası, Ticaret Odası, Serbest Bölge ve OSB yöneticilerine “Şu anda en çok yakındığınız konu ne” diye sorulduğunda, hemen “Lojistik” cevabını verirler. Hatta, geçtiğimiz günlerde Erciyes Anadolu Holding’in CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Baki Ertekin, “Ürettiğimiz mobilyaları göndermek için yeterli TIR veya kamyon bulamıyoruz. Bu bizim değil Kayseri’nin genel sorunu” diyerek, konunun hassasiyetine ve çözümüne bir vurgu yaptı. Binin üzerinde yatırımcının sırada beklediği 4. OSB, hatta 5. OSB için de en can alıcı konu, lojistik.

Hava yolu taşımacılığı, kargo taşımacılığı hem pahalı hem de Kayseri’nin ihracata yönelik hacimli ürünleri için çok elverişli değil. Karayolu taşımacılığı, akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan sonra hayli sıkıntılı. İhracattaki artış nedeniyle TIR ve kamyon sıkıntısı var. Yani “Karayolu taşımacılığında araçlar kapanın elinde kalıyor” dense yeridir. Mersin ve İskenderun limanlarına ihraç ürünlerini ulaştırmada yaşanan bu sorunların tek çözümü olarak kala kala demiryolu taşımacılığı kalıyor. Ancak, Kayseri bu konuda da şanssız. Geliyor, gidiyor derken yıllardır gerçekleşmesi beklenen DDY Boğazköprü Lojistik Köyü projesi ağızlarda sakız oldu. “Geliyor, bugün, yarın” derken hâlâ bekleniyor. Bir de içinde demiryolu geçen, şu anda Kayseri’nin en gözde organize sanayi bölgelerinden İncesu’nun DDY yükleme rampası, bir diğer deyişle Kayseri-Adana demiryolu bağlantı hattı konusu var. Bu projeye,yatırıma ilişkin her şey tamam. İş sadece, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun önünde bekleyen projeye imza atmasına kaldı. Kayserili sanayicinin ihraç ürünlerini İncesu’dan yükleyip, doğrudan Mersin Limanı’na göndereceği proje için kamulaştırma ve sinyalizasyonu içeren tahmini 100 milyon lialık yatırımın bir an önce hayata geçmesi bekleniyor. Daha doğrusu, Kayserili sanayiciler bayram müjdesi bekliyor. Keza, konumu açıklanan Güneşli mahallesi yakınlarında hayata geçecek 4. OSB için de halen mevcut Gömeç tren istasyonundan bir bağlantı yapılması için şimdiden kolların sıvanması ve bakanlığa siyasiler kanalıyla baskı yapılması öneriliyor.

Bu arada, Kayserili üreticiler Amerika’da giderek yaygınlaşan dron taşımacılığını da ciddi ciddi araştırıyor. Özellikle tekstil, gıda ve 250 kiloya kadar olan taşımacılıkta hızlı ve ucuz olan, motor gücüne b ağlı olarak elektrikli ya da akaryakıtla 400 kilometreye kadar uçabilen lojistik dronları, hayal veya Kayseri’nin lojistik sorununa çözüm olmada uçuk-kaçık bir alternatif olarak görünse de, önümüzdeki 5 yıl içinde hayli yaygın olacak. Kayserili üreteciler, ufku açık, yeniliğe çabuk uyum sağlar. Sanırım, bu dron konusunu da ıskalamayacaklardır. Bu vesileyle, okurlarımızın Kurban Bayramı’nı kutlar. Sağlıklı günler dilerim.