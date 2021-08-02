Kayserispor Başkanı, ABD’de yatırım yapacak

Ankara-Washington arasındaki siyasi gerilim, Afganistan’daki Kabil Havalimanı’nın yönetimi ile biraz olsa azalsa da hala Türkiye ile ilişkiler geçmiş yıllardaki ittifak seviyesinde değil. Her ne kadar bunun için adımlar atılsa da Biden Yönetimi’nin Türkiye tavrı pek olumlu görünmüyor. Bu siyasi ilişkiler ortamında Ankara, ABD’li firmaların Türkiye’ye yatırım yapması için yoğun çaba sarf ediyor. Bir yandan da Türk firmalar ABD’de yeni yatırımlar için kolları sıvıyor. Alanında Türkiye’nin öncü üreticilerinden BRN Yatak onlardan biri. Kayserispor kulübünün başkanı olan Berna Gözbaşı’nın sahibi olduğu BRN Yatak ABD’nin doğu kıyısında yer alan Güney Carolina’da yatırım yapmaya hazırlanıyor. Yatırım planını Güney Carolina Valisi Henry McMaster açıkladı. Vali McMaster’a göre BRN Yatak, eyaletin en kalabalık kenti olan Orangeburg Country’de 300’den fazla kişinin istihdam edileceği bir tesis inşa etmek istiyor. Vali McMaster açıklamasında Türk firmanın bu yatırım için 4.3 milyon dolarlık bir yatırım yapacağını ifade etti. Yeni tesis, Orangeburg'daki 3771 Cameron Road'da yer alacak. Hatta Vali McMaster, şirketin insan kanyakları bilgilerini de paylaşarak, işe girmek isteyenlere çağrıda bulundu. Bu arada eyaletin Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Konseyi, projeyle ilgili iş geliştirme kredilerini onayladığını açıkladı.

MİKRONEZYA’YA İLK İHRACAT YAPAN ŞİRKET

2001 yılında Kayseri’de kurulan BRN Yatak 2006 yılında 800 metrekarelik ilk üretim merkezini açtı. Ardından 27 bin metrekarelik şu anda üretim yapan Kayseri-Melikgazi'deki tesise taşınan şirket, 2011 yılında "Sektörünün ihracat şampiyonu” oldu. BRN Yatak şu anda 5 kıtada, 60’dan fazla ülkede 500’den fazla satış noktasında yer alıyor. Bu ülkeler arasında Avrupa, Kuzey Amerika, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Çin öncelikli. Hatta Kayserili şirket, 2013 yılında Türkiye'nin hiç ihracat yapmadığı iki ülkeden biri olan Mikronezya'ya da ihracat gerçekleştiren ilk firma oldu.

Kayseri Sanayi Odası’nın ilk kadın meclis üyesi

2011 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Harvard Üniversitesi bünyesindeki AllWorld Network tarafından belirlenen "Türkiye'nin en hızlı büyüyen 25 şirketi” arasında yer alan firma, aynı yıl Avrupa İş Ödülleri’nde (European Business Awards) "Yenilikçilik, İnovasyon ve En İyi Uygulamada” 15 bin firma arasından finale kalarak Avrupa’nın en başarılı 10 firması arasına girerek "Ruban D’Honneur 2011” nişanına layık görüldü. Şirketin başında ise Kayseri Sanayi Odası ilk kadın meclis üyesi olan Berna Gözbaşı, Süper Lig'deki ilk kadın başkan olarak Kayserispor’u da yönetiyor.