Kazak milyarder Türkiye’ye gelecek 2025’te finansa yatırım yapacak

Kazakistan’ın önemli iş insanlarından Timur Turlov, ABD, Ukrayna, Rusya’dan sonra Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Nasdaq Borsası’nda listelenen ilk Rus finans kuruluşunun da sahibi Turlov’un finans sektöründe yatırım yapması bekleniyor.

Türk şirketleri Orta Asya coğrafyasında yatırımlarını artırırken, bu bölgedeki ülkelerden de önemli yatırımlara ev sahipliği yapmaya başladı. Ekim ayında, yılın en önemli şirket alımına da imza atan Kaspi.kz’nin Hepsiburada’ya ortaklığı bunun ilk önemli adımı oldu. Kazak şirket, Hepsiburada’nın yüzde 65,4›ünü 1 milyar 127 milyon dolara Doğan Ailesi’nden satın aldı. İkinci adım ise yine Kazakistan’tan geliyor.

Bu kez başrolde, ülkenin en önemli iş insanlarından Timur Turlov var. Öncelikle Kazakistan’ın en zengin işadamlarından biri olan Rusya doğumlu Kazak işadamı Timur Turlov hakkında kısa bir bilgi vermekte fayda var. Henüz 37 yaşında olan Turlov, ABD’li yatırım şirketi World Capital Investments’ın (WCI) Moskova şubesinde iş hayatına atıldı.

Ardından, 2005 yılında Uniastrum Bank’ın (Moskova) bir yan kuruluşu olan Yutreyd. ru tarafından Amerikan borsa operasyonlarıyla ilgilenmek üzere işe alındı. Bu birim, küresel kriz sürecinde kapanınca, 2008’de Timur Turlov, ABD borsalarına ve aracılık hizmetlerine erişim sağlayan Freedom Finance’i kurdu.

Nasdaq’a giren ilk Rus oldu

2018’de “Rusya’nın Finansal Eliti” ödülünü kazanan ve en hızlı büyüyen aracı kurum olarak tanınan Freedom, 2022 yılında Moskova Borsası’nda faaliyet gösteren en büyük aracı kurum şirketleri arasında 8’inci sırada yer aldı. 2011 yılında Kazakistan’a taşınan ve burada Freedom Finance JSC’yi kuran Turlov, Ukrayna, Kırgızistan, Özbekistan, Almanya ve Güney Kıbrıs’ta yeni oluşumlara gitti. 2019 yılında Timur Turlov, hisseleri ABD teknoloji borsası Nasdaq’ta listeleyerek holdingi halka açtı.

Freedom Holding, Rusya’da Nasdaq Borsası’nda listelenen ilk finans kuruluşu oldu. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında tüm işlerini Kazakistan’a taşıyan Turlov, kısa sürede elde ettiği 2,2 milyar dolarlık servetiyle Kazakistan’ın en zengin 7’nci iş insanı unvanını kazandı.

ABD’den Ukrayna’ya şirket alarak büyüyor

Aynı zamanda Kazakistan Satranç Federasyonu’nun Başkanlığı görevini de yürüten Turlov’a ait Freedom Holding, satın almalarla büyüyen bir şirket. Ukrayna’da Ukranet’i, Rusya’da Zerich Capital Management’ı, Kazakistan’da önemli bir banka olan Bank Kassa Nova JSC’yi (şu andaki ismi Bank Freedom), ABD’de Prime Executions’ı satın alarak büyüyen Freedom ve patronu Kazak milyarder Timur Turlov, rotasını Türkiye’ye çevirdi. 2025 yılında Türkiye’ye girmeye hazırlandıklarını söyleyen Freedom Holding Corp. CEO’su Timur Turlov, Freedom Broker markası altında faaliyet gösteren Freedom Finance’i önümüzdeki yıl içinde önce Türkiye’de, ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) pazarlarına açacağını söyledi.

Yıllık gelirlerinin yüzde 20-30’unu Türkiye ve BAE’de büyümeye ayırdıklarını belirten Turlov’un şirketi Freedom’un yaklaşık 600 milyon dolar geliri, 5,4 milyar dolar varlığı bulunuyor. Kazakistan’ın 14 şehrinde ve Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te ofisleri bulunan Freedom, Tacikistan’da da bankacılık lisansını almıştı. Uzun süredir Avrupa’da banka almaya çalışan Turlov’un Türkiye’de büyüme planına, bankacılığı eklemesi mümkün.