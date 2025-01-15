Kazak milyarder, Türkiye'ye yatırım şirketi ile adım attı
Kazak milyarder Timur Turlov, Freedom Yatırım Menkul Değerler şirketini kurarak Türkiye’ye adım attı. Rotasını Türkiye’nin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) pazarına çevirmeyi hedefleyen Turlov, yıllık gelirlerinin yüzde 20-30’unu Türkiye ve BAE’de büyümeye ayırdıklarını ifade etti.
Geçtiğimiz yıl aralık ayının ikinci haftasında Türkiye’ye Orta Asya’dan ilginç bir yatırımın geleceğini duyurmuştuk. Türkiye’de ilk kez DÜNYA Gazetesi’nin “Kazak milyarder Türkiye’ye gelecek 2025’te finansa yatırım yapacak” başlığıyla duyurduğumuz haberde, Kazakistan’ın en zengin iş insanlarından biri olan Timur Turlov’a ait Freedom Holding’in yatırım için fırsat aradığını belirtmiştik.
Haberimizin üzerinden 1 ay geçtikten sonra Kazak milyarder, Türkiye’ye adım atma kararı aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bülteninde yer alan bilgilere göre Kazak milyarderin Freedom Yatırım Menkul Değerler AŞ ünvanlı yeni bir aracı kurum kurmasına izin verildi. Böylece Kazak milyarder, Türkiye’ye yönelik yatırım planını 2025 yılının ilk günlerinde uygulamaya başladı.
Şirket, ABD, Ukrayna, Rusya’dan sonra Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Nasdaq Borsası’nda listelenen ilk Rus finans kuruluşunun da sahibi Turlov’un finans sektöründe attığı bu adım, Türkiye’ye gelen Kazak yatırımların da ilginç şekilde arttığını gösteriyor. Hatırlayacağınız üzere geçen yıl ekim ayında, yılın en önemli şirket alımına da imza atan Kaspi.kz’nin Hepsiburada’ya ortaklığı bunun ilk önemli adımı oldu. Kazak şirket, Hepsiburada’nın yüzde 65,4’ünü 1 milyar 127 milyon dolara Doğan Ailesi’nden satın aldı.
Küresel krizle kendi şirketini kurdu
Rusya doğumlu Kazak işadamı Timur Turlov hakkında kısa bir bilgi vermekte fayda var. Henüz 37 yaşında olan Turlov, ABD’li yatırım şirketi World Capital Investments’ın (WCI) Moskova şubesinde iş hayatına atıldı. Ardından, 2005 yılında Uniastrum Bank’ın (Moskova) bir yan kuruluşu olan Yutreyd’u tarafından Amerikan borsa operasyonlarıyla ilgilenmek üzere işe alındı. Bu birim, küresel kriz sürecinde kapanınca, 2008’de Timur Turlov, ABD borsalarına ve aracılık hizmetlerine erişim sağlayan Freedom Finance’i kurdu.
Nasdaq’a giren ilk Rus oldu
2018’de “Rusya’nın Finansal Eliti” ödülünü kazanan ve en hızlı büyüyen aracı kurum olarak tanınan Freedom, 2022 yılında Moskova Borsası’nda faaliyet gösteren en büyük aracı kurum şirketleri arasında 8’inci sırada yer aldı. 2011 yılında Kazakistan’a taşınan ve burada Freedom Finance JSC’yi kuran Turlov, Ukrayna, Kırgızistan, Özbekistan, Almanya ve Güney Kıbrıs’ta yeni oluşumlara gitti. 2019 yılında Timur Turlov, hisseleri ABD teknoloji borsası Nasdaq’ta listeleyerek holdingi halka açtı. Freedom Holding, Rusya’da Nasdaq Borsası’nda listelenen ilk finans kuruluşu oldu.
2.2 milyar dolarlık serveti var
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında tüm işlerini Kazakistan’a taşıyan Turlov, kısa sürede elde ettiği 2.2 milyar dolarlık servetiyle Kazakistan’ın en zengin 7’nci iş insanı unvanını kazandı.Aynı zamanda Kazakistan Satranç Federasyonu’nun Başkanlığı görevini de yürüten Turlov’a ait Freedom Holding, satın almalarla büyüyen bir şirket.
Ukrayna’da Ukranet’i, Rusya’da Zerich Capital Management’ı, Kazakistan’da önemli bir banka olan Bank Kassa Nova JSC’yi (şu andaki ismi Bank Freedom), ABD’de Prime Executions’ı satın alarak büyüyen Freedom ve patronu Kazak milyarder Timur Turlov, rotasını Türkiye’nin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) pazarlarına açacağını söyledi.
Yllık gelirlerinin yüzde 20-30’unu Türkiye ve BAE’de büyümeye ayırdıklarını belirten Turlov’un şirketi Freedom’un yaklaşık 600 milyon dolar geliri, 5,4 milyar dolar varlığı bulunuyor. Kazakistan’ın 14 şehrinde ve Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te ofisleri bulunan Freedom, Tacikistan’da da bankacılık lisansını almıştı. Uzun süredir Avrupa’da banka almaya çalışan Turlov’un Türkiye’de büyüme planına, bankacılığı eklemesi mümkün.