Kazak milyarder, Türkiye'ye yatırım şirketi ile adım attı

Kazak milyarder Timur Turlov, Freedom Yatırım Menkul Değerler şirketini kurarak Türkiye’ye adım attı. Rotasını Türkiye’nin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) pazarına çevirmeyi hedefleyen Turlov, yıllık gelirlerinin yüzde 20-30’unu Türkiye ve BAE’de büyümeye ayırdıklarını ifade etti.

Geçtiğimiz yıl aralık ayı­nın ikinci haftasın­da Türkiye’ye Orta As­ya’dan ilginç bir yatırımın gele­ceğini duyurmuştuk. Türkiye’de ilk kez DÜNYA Gazetesi’nin “Kazak milyarder Türkiye’ye ge­lecek 2025’te finansa yatırım ya­pacak” başlığıyla duyurduğumuz haberde, Kazakistan’ın en zen­gin iş insanlarından biri olan Ti­mur Turlov’a ait Freedom Hol­ding’in yatırım için fırsat aradı­ğını belirtmiştik.

Haberimizin üzerinden 1 ay geçtikten son­ra Kazak milyarder, Türkiye’ye adım atma kararı aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bülte­ninde yer alan bilgilere göre Ka­zak milyarderin Freedom Yatı­rım Menkul Değerler AŞ ünvanlı yeni bir aracı kurum kurmasına izin verildi. Böylece Kazak mil­yarder, Türkiye’ye yönelik yatı­rım planını 2025 yılının ilk gün­lerinde uygulamaya başladı.

Şir­ket, ABD, Ukrayna, Rusya’dan sonra Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Nasdaq Borsası’n­da listelenen ilk Rus finans ku­ruluşunun da sahibi Turlov’un finans sektöründe attığı bu adım, Türkiye’ye gelen Kazak yatırım­ların da ilginç şekilde arttığı­nı gösteriyor. Hatırlayacağınız üzere geçen yıl ekim ayında, yılın en önemli şirket alımına da im­za atan Kaspi.kz’nin Hepsibura­da’ya ortaklığı bunun ilk önemli adımı oldu. Kazak şirket, Hepsi­burada’nın yüzde 65,4’ünü 1 mil­yar 127 milyon dolara Doğan Ai­lesi’nden satın aldı.

Küresel krizle kendi şirketini kurdu

Rusya doğumlu Kazak işadamı Timur Turlov hakkında kısa bir bilgi vermekte fayda var. Henüz 37 yaşında olan Turlov, ABD’li yatırım şirketi World Capital In­vestments’ın (WCI) Moskova şubesinde iş hayatına atıldı. Ar­dından, 2005 yılında Uniastrum Bank’ın (Moskova) bir yan kuru­luşu olan Yutreyd’u tarafından Amerikan borsa operasyonlarıy­la ilgilenmek üzere işe alındı. Bu birim, küresel kriz sürecinde ka­panınca, 2008’de Timur Turlov, ABD borsalarına ve aracılık hiz­metlerine erişim sağlayan Free­dom Finance’i kurdu.

Nasdaq’a giren ilk Rus oldu

2018’de “Rusya’nın Finansal Eliti” ödülünü kazanan ve en hız­lı büyüyen aracı kurum olarak tanınan Freedom, 2022 yılında Moskova Borsası’nda faaliyet gösteren en büyük aracı kurum şirketleri arasında 8’inci sırada yer aldı. 2011 yılında Kazakis­tan’a taşınan ve burada Freedom Finance JSC’yi kuran Turlov, Ukrayna, Kırgızistan, Özbekis­tan, Almanya ve Güney Kıbrıs’ta yeni oluşumlara gitti. 2019 yılın­da Timur Turlov, hisseleri ABD teknoloji borsası Nasdaq’ta lis­teleyerek holdingi halka aç­tı. Freedom Holding, Rusya’da Nasdaq Borsası’nda listelenen ilk finans kuruluşu oldu.

2.2 milyar dolarlık serveti var

Rusya’nın Ukrayna’yı işga­li sonrasında tüm işlerini Ka­zakistan’a taşıyan Turlov, kısa sürede elde ettiği 2.2 milyar do­larlık servetiyle Kazakistan’ın en zengin 7’nci iş insanı unva­nını kazandı.Aynı zamanda Ka­zakistan Satranç Federasyo­nu’nun Başkanlığı görevini de yürüten Turlov’a ait Freedom Holding, satın almalarla büyü­yen bir şirket.

Ukrayna’da Uk­ranet’i, Rusya’da Zerich Capital Management’ı, Kazakistan’da önemli bir banka olan Bank Kas­sa Nova JSC’yi (şu andaki ismi Bank Freedom), ABD’de Prime Executions’ı satın alarak büyü­yen Freedom ve patronu Kazak milyarder Timur Turlov, rotası­nı Türkiye’nin ardından Birle­şik Arap Emirlikleri (BAE) pa­zarlarına açacağını söyledi.

Yl­lık gelirlerinin yüzde 20-30’unu Türkiye ve BAE’de büyümeye ayırdıklarını belirten Turlov’un şirketi Freedom’un yaklaşık 600 milyon dolar geliri, 5,4 mil­yar dolar varlığı bulunuyor. Ka­zakistan’ın 14 şehrinde ve Kır­gızistan’ın başkenti Bişkek’te ofisleri bulunan Freedom, Taci­kistan’da da bankacılık lisansını almıştı. Uzun süredir Avrupa’da banka almaya çalışan Turlov’un Türkiye’de büyüme planına, bankacılığı eklemesi mümkün.