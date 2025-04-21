Kazakistan, DASK’ı örnek aldı zorunlu ev sigortası getiriyor
Kazakistan, afet sigortası sisteminin kurulması için harekete geçti. DASK’ın örnek alındığı Kazakistan'da şu anda sigortalı konut oranı sadece yüzde 3,2. Yeni yasa tasarısı ile mali koruma sistemi oluşturulacak.
1999'da Marmara Bölgesi’ni vuran iki büyük depremde binlerce insanımızı kaybettik. On binlerce insanımızın yaralandığı, milyarlarca dolarlık ekonomik zararın oluştuğu doğal afetlere yönelik Türkiye, 2000'de temelini oluşturduğu yeni düzenlemelere imza attı. Çeyrek asır önce kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası ile maddi zararları karşılamaya yönelik bir teminat sistemi olarak yurtdışında da örnek oluyor.
Orta Asya’nın en geniş ülkesi Kazakistan, geçtiğimiz yıl iki büyük afet yaşadı. İlki ocak ayında 7,1 şiddetindeki Çin sınırındaki Uçturfan Depremi’ydi. Depremin 3 ay sonrasında ise 80 yılın en büyük afetlerinden biri oldu ve Kazakistan’da 10 bölgeyi etkileyen yoğun yağış ve taşkınlar nedeniyle 100 binden fazla insan tahliye edildi. DÜNYA'nın edindiği bilgiye göre, Kazakistan yönetimi, yaşadıkları her iki doğal afetin ardından yeni bir sigorta sistemini devreye almaya hazırlanıyor. Türkiye’deki sigorta sistemini inceleyen Kazakistan yönetimi, benzer uygulamayı ülkede yapmak için çalışma başlattı.
Kazakistan Finans Piyasası Düzenleme ve Geliştirme Ajansı (ARDF), konut mülkleri için doğal afetlere karşı sigorta zorunluluğu getirecek bir yasa tasarısı sundu. Kamuoyunun incelemesine açık olarak önerilen mevzuat; deprem, sel ve orman yangınları durumunda ülke çapında bir mali koruma sistemi kurmayı amaçlıyor.
Yüzde 75’i savunmasız yüzde 97’si sigortasız
UNICEF’e göre, Kazakistan topraklarının yaklaşık yüzde 75’i doğal afetlere karşı savunmasız. Ancak ülkenin konut stokunun yalnızca yüzde 3,2’si şu anda sigortalı. Kazakistan’ın en büyük şehri ve yüksek riskli bir sismik bölge olan Almatı’da kapsam yalnızca yüzde 7,7’ye ulaşıyor. ARDF, zorunlu sigortanın, doğal afetlere en çok maruz kalan bölgelerin yasal bir güvenlik ağına sahip olmasını sağlayarak devlet üzerindeki mali baskıyı azaltmaya yardımcı olacağını savunuyor.
Önerilen politika, risk seviyesine göre bölgesel olarak kademeli olacak ve yıllık en fazla 2 ila 40 dolar arasında fiyatlandırılacak. Başlangıçta, ödemeler acil ihtiyaçları, 20 bin dolara kadar karşılayacak ve gelecekteki hükümler onarım maliyetlerine veya yeni konut satın alımına kadar uzanacak. Sosyal olarak savunmasız nüfuslar için sübvansiyonlar planlanıyor.
Çocuklar için Türkiye ile iş birliği yapacak
Kazakistan yönetiminin belirlediği tasarı, benzer bir sistemin 2000’den beri yürürlükte olduğu Türkiye’nin deneyiminden büyük ölçüde yararlanıyor. National Bank analisti Janibek Asylbekov’un açıkladığı gibi, her iki ülke de karşılaştırılabilir doğal ve coğrafi risklerle karşı karşıya. Türkiye›de, zorunlu sigorta özel evleri ve apartman binalarını kapsıyor ve devlet özel şirketlerle ortaklık kuran bir sigorta fonu aracılığıyla merkezi bir rol oynuyor. Kazakistan ayrıca Türkiye›nin okul çocukları arasında farkındalığı artırmak için Milli Eğitim Bakanlığı’nın üstlendiği rolün benzerinden faydalanarak kamuoyuna ulaşma süreci deneyimini örnek alacak.