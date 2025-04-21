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  4. Kazakistan, DASK’ı örnek aldı zorunlu ev sigortası getiriyor

Kazakistan, DASK’ı örnek aldı zorunlu ev sigortası getiriyor

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası [email protected]

Kazakistan, afet sigortası sisteminin kurulması için harekete geçti. DASK’ın örnek alındığı Kazakistan'da şu anda sigortalı konut oranı sadece yüzde 3,2. Yeni yasa tasarısı ile mali koruma sistemi oluşturulacak.

1999'da Marmara Bölge­si’ni vuran iki büyük dep­remde binlerce insanı­mızı kaybettik. On binlerce insanımızın yaralandığı, mil­yarlarca dolarlık ekonomik za­rarın oluştuğu doğal afetlere yönelik Türkiye, 2000'de te­melini oluşturduğu yeni dü­zenlemelere imza attı. Çeyrek asır önce kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası ile maddi zararları karşılamaya yönelik bir temi­nat sistemi olarak yurtdışında da örnek oluyor.

Orta Asya’nın en geniş ülkesi Kazakistan, geçtiğimiz yıl iki büyük afet yaşadı. İlki ocak ayında 7,1 şid­detindeki Çin sınırındaki Uç­turfan Depremi’ydi. Depremin 3 ay sonrasında ise 80 yılın en büyük afetlerinden biri oldu ve Kazakistan’da 10 bölgeyi et­kileyen yoğun yağış ve taşkın­lar nedeniyle 100 binden faz­la insan tahliye edildi. DÜN­YA'nın edindiği bilgiye göre, Kazakistan yönetimi, yaşadık­ları her iki doğal afetin ardın­dan yeni bir sigorta sistemini devreye almaya hazırlanıyor. Türkiye’deki sigorta sistemini inceleyen Kazakistan yöneti­mi, benzer uygulamayı ülkede yapmak için çalışma başlattı.

Kazakistan Finans Piyasa­sı Düzenleme ve Geliştirme Ajansı (ARDF), konut mülkleri için doğal afetlere karşı sigorta zorunluluğu getirecek bir yasa tasarısı sundu. Kamuoyunun incelemesine açık olarak öne­rilen mevzuat; deprem, sel ve orman yangınları durumunda ülke çapında bir mali koruma sistemi kurmayı amaçlıyor.

Yüzde 75’i savunmasız yüzde 97’si sigortasız

UNICEF’e göre, Kazakis­tan topraklarının yaklaşık yüzde 75’i doğal afetlere kar­şı savunmasız. Ancak ülke­nin konut stokunun yalnızca yüzde 3,2’si şu anda sigortalı. Kazakistan’ın en büyük şeh­ri ve yüksek riskli bir sismik bölge olan Almatı’da kapsam yalnızca yüzde 7,7’ye ulaşı­yor. ARDF, zorunlu sigorta­nın, doğal afetlere en çok ma­ruz kalan bölgelerin yasal bir güvenlik ağına sahip olması­nı sağlayarak devlet üzerin­deki mali baskıyı azaltma­ya yardımcı olacağını savu­nuyor.

Önerilen politika, risk seviyesine göre bölgesel ola­rak kademeli olacak ve yıllık en fazla 2 ila 40 dolar arasında fiyatlandırılacak. Başlangıç­ta, ödemeler acil ihtiyaçları, 20 bin dolara kadar karşılaya­cak ve gelecekteki hükümler onarım maliyetlerine veya ye­ni konut satın alımına kadar uzanacak. Sosyal olarak sa­vunmasız nüfuslar için süb­vansiyonlar planlanıyor.

Çocuklar için Türkiye ile iş birliği yapacak

Kazakistan yönetiminin be­lirlediği tasarı, benzer bir sis­temin 2000’den beri yürür­lükte olduğu Türkiye’nin de­neyiminden büyük ölçüde yararlanıyor. National Bank analisti Janibek Asylbekov’un açıkladığı gibi, her iki ülke de karşılaştırılabilir doğal ve coğrafi risklerle karşı karşıya. Türkiye›de, zorunlu sigorta özel evleri ve apartman bina­larını kapsıyor ve devlet özel şirketlerle ortaklık kuran bir sigorta fonu aracılığıyla mer­kezi bir rol oynuyor. Kazakis­tan ayrıca Türkiye›nin okul çocukları arasında farkında­lığı artırmak için Milli Eğitim Bakanlığı’nın üstlendiği rolün benzerinden faydalanarak ka­muoyuna ulaşma süreci dene­yimini örnek alacak.

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