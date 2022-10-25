Kazakistan’dan yola çıkıp 10 milyar dolarlık iş yaptı yürüyen işi 5 milyar dolar

1976 Cizre doğumlu Ramazan Bülbül, bir süre memleketinde ticaret yaptı. Ardından 1988 yılında Gaziantep’e taşındı. Gaziantep’te iç ticaretten ihracata geçti. Irak, Suriye derken Türki Cumhuriyetlere ihracata yöneldi.

O günlerde Kazakistan’a ihraç ettiği malların bir bölümünün bedeli zamanında ödenmedi. Bir süre bekledi, ardından Kazakistan’ın yolunu tuttu. Amacı alacaklarını tahsil etmekti. Orada planladığından uzun kaldı, değirmen, un fabrikası, PVC atölyesi derken Kazakistan’a yerleşti. 1995 yılında Rams Kazakistan adlı şirketi kurdu. Zamanla adı Rams Global’e dönüşen şirket, Kazakistan’da gayrimenkul projeleri geliştirme yolunu seçti.

Geçenlerde İstanbul Merter’deki Keresteciler Sitesi’nden geçerken Bahçelievler tarafında yer alan Rams Garden projesinin inşaatı gözüme takıldı. Birkaç gün sonra Rams Global Başkan Yardımcısı ve CEO'su Faruk Bülbül’le Rams Garden’ın satış ofisinde buluştuk, söze o projeden girdi:

- Burada Efes Pilsen’in bira fabrikalarından biri varmış. Arsada Namık Tanık ile ortağız. Arsanın bir bölümü koru olarak düzenlenmiş. Koruyu temizledik, ağaçların bakımını yaptık. Belediyeye devrediyoruz.

Sonra babasının 1998’de şirketi kurduğu Kazakistan’a uzandı:

- Babam Kazakistan’da yaşıyor. Abim Doğan, kardeşim Devran ve ben, Kazakistan ile Türkiye arasında git-gel yapıyoruz.

Kazakistan’da daha çok konut projesi hayata geçirdiklerini belirtti:

- Kazakistan’da 80’e yakın proje bitirdik. Yüzde 99’a yakını kendi “yap-sat” projelerimizden oluştu. Son 10 yılda Almatı’da 2.5 milyon metrekareyi bulan 55 proje tamamladık. 10’dan fazla şehirde 11 bine yakın istihdam sağlıyoruz.

Tamamladıkları projelerle ilgili şu hesabı yaptı:

- Bugüne kadar Kazakistan’da 20 bin dolayında aileyi konut sahibi yapmış olduk. Arsayı kendimiz alır, inşaatı kendimiz yaparız.

Almatı’da 3 de otellerinin olduğunu bildirdi:

- Otellerimizin işletmesini Ramada’ya verdik.

Sağlık yatırımlarına işaret etti:

- Almatı’daki Helmir Hastanesi ile Helmir Anne & Çocuk Hastanesi de grubumuza ait.

Grubun yaptığı işlerin parasal boyutunu merak ettim, hesapladı:

- Bugüne kadar tamamladığımız projelerin toplam bedeli 10 milyar dolar dolayında.

Hazır hesap yaparken ekledi:

- Şu anda yürüyen toplam 5 milyar dolarlık projemiz var. Bu projelerin 8’i Kazakistan’da.

İnşaat sektörüne girmeleri sonrası Türkiye’deki ilk yatırımlarının Gaziantep’te hastane olduğunu kaydetti:

- Gaziantep’teki Liv Hospital’in mülk sahibi bizim grup. Orada 258 yatak, 93 yoğun bakım yatağı ve robotik teknoloji ile donatılmış 9 ameliyat odası mevcut.

Hastane konusundaki gelecek planlarını paylaştı:

- Önümüzdeki dönemde nitelikli hastane yatırımlarımız devam edecek.

Türkiye’deki projeleri üzerinde durdu:

- Şu anda İstanbul ve Bodrum’da aktif 6 projemiz var. Bodrum’da otel ve lüks konut projemiz yürüyor. Ümraniye’de devraldığımız 600 dairelik kentsel dönüşüm projesi devam ediyor. Maslak’taki Diamonds’u da biz devraldık. Ayrıca, Han Spaces Ataşehir var.

Kısa süre önce aldıkları bir başka arsaya değindi:

- Uzel Traktör fabrikasının arazisine ortak olduk. Orada Boğaziçi Varlık Yönetimi ile ortağız. Orada projeye bugünlerde başlayacağız. Ticari alanlar, konut, otel ve yurt planlıyoruz.

Gayrimenkul sektörüne Rams markasıyla Kazakistan’dan giren Ramazan Bülbül ve oğulları, Türkiye’de de İstanbul ve Bodrum’dan başlamak üzere iddialı projelere imza atıyor.

Rams Global, sektörde iddiasını daha da artıracak, çıtasını yükseltecek gibi görünüyor…

‘Ramazan’ın sesi’nden ‘Ramazan ve oğulları’na

RAMS Global Başkan Yardımcısı ve CEO’su Faruk Bülbül’e sordum:

- Rams nereden geliyor?

Yanıtladı:

- Babam Gaziantep’te iş hayatına girdiğinde şirketin adını “Ramses” yapmış. Yani, “Ramazan’ın sesi”ni kısaltarak o ismi türetmiş.

Kazakistan’da ismi biraz daha kısalttığını kaydetti:

- Kazakistan’da şirket ve gayrimenkul markası olarak “Rams”ı benimsemiş. Biz şimdi Rams’ın açılımına “Ramazan ve oğulları” diyoruz.

Maslak’taki Diamond’u Hattat’tan devraldık Rams Beyond’a dönüşecek

RAMS Global Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Faruk Bülbül, yakın dönemde İstanbul’da devraldıkları önemli bir projeye değindi:

- Hattat Holding’in İstanbul Maslak’ta epey süredir kaba inşaat halinde bekleyen “Diamond” adlı projesini biz devraldık.

Binanın 45 katlı planlandığını belirtti:

- Hattat Holding, 17 katın kaba inşaatını yapmıştı. Biz de devralıp, İTÜ’ye binayı incelettikten sonra inşaata başladık. Kısa sürede 4 kat daha çıktık. Toplam kat sayısını 39’a indirdik. Adı artık “Rams Beyond” olacak.

Binanın kaba inşaat halinde uzun süre beklediğini anımsattım, şu noktanın altını çizdi:

- Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat, binaya kendi çocuğu gibi bakmış. Tüm katları sık sık temizletmiş.

Binanın altında 9 katlı otopark olacağını kaydetti:

- “Rams Beyond”, bir otel, ofis bölümleri ve AVM’den oluşacak.

Phuket’te 400 konut konut yapıyoruz Moskova’da arsa aldık

RAMS Global CEO’su Faruk Bülbül, Tayland’a ilk gittiğinde çok beğendiğini belirtti:

- Phuket’ten çok etkilendim. Kısa sürede karar verdik, arsa aldık. 400 konutluk projeye başladık. Ardından 600 konut daha yapacağız.

Moskova’da da bir arsalarının olduğunu bildirdi:

- 105 dönüm arsayı 40 milyon dolara almıştık. Henüz projeye başlamadık. Yurt dışında zamanla Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri de radarımızda olacak.