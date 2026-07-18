Kazananı insan belirleyecek
Eskiden iyi bir ücret teklifi, nitelikli çalışanları çekmek ve elde tutmak için çoğu zaman yeterliydi. Şirketler arasındaki rekabet büyük ölçüde maaş paketleri, yan haklar ve prim sistemleri üzerinden yürüyordu. Nitelikli çalışan söz konusu olduğunda bu denklem hızla değişiyor.
Boston Consulting Group'un (BCG) yayımladığı 2026 Küresel Yetenek Takibi İkinci Çeyrek Raporu da bu dönüşümün hız kazandığını gösteriyor. Rapora göre 2025 yılında küresel yüksek nitelikli iş gücü hareketliliği yüzde 11,6 azalarak 3,3 milyon kişiye geriledi. STEM alanındaki hareketlilik yüzde 13, yapay zekâ uzmanlarında yüzde 12, doktoralı araştırmacılarda ise yüzde 19 düştü. İlk bakışta bu durum hareketliliğin yavaşladığını gösteriyor. Oysa asıl mesaj farklı: Yetenek artık daha seçici hareket ediyor; yalnızca daha yüksek ücret için değil daha güçlü bir kariyer ekosistemi için yer değiştiriyor.
Maaş önemli ama tek başına yeterli değil
Yetenek çekme yarışında yıllardır ilk akla gelen unsur ücret oldu. Elbette rekabetçi maaş hala önemli. Ancak araştırmalar, tek başına ücret artışının uzun vadeli bağlılık yaratmadığını gösteriyor. Kariyer gelişimi, öğrenme fırsatları, uluslararası çalışma deneyimi, esneklik, güçlü liderlik ve kurum kültürü artık en az maaş kadar belirleyici. BCG'nin raporunda da bu değişim açıkça görülüyor.
Analistler, yetenek çekmek isteyen ülkelerin ve şirketlerin yalnızca finansal teşviklerle başarılı olamayacağını; mevcut iş gücünün yetkinliklerini geliştiren, teknolojiyle desteklenen ve uluslararası hareketliliği kolaylaştıran bütüncül bir ekosistem kurmaları gerektiğini vurguluyor. Raporda dikkat çeken bir başka veriyse şu: Belirli bir teknolojide küresel yeteneği çekebilen ülkelerin, o teknolojide lider olma olasılığı 17 kat daha yüksek. Ayrıca yönetim kadrolarında uluslararası yeteneğe yer veren şirketler, rakiplerine göre her yıl ortalama 1 puan daha fazla hissedar değeri yaratıyor. Bu, yeteneğin yalnızca insan kaynaklarının değil, büyüme stratejisinin de temel unsurlarından biri olduğunu gösteriyor.
Yetenek yönetimi artık CEO gündemi
Rapor, Türkiye gibi yetenek çekmek isteyen ülkelerdeki kamu otoriteleri ve özel sektör yöneticileri için küresel rekabette öne geçmenin formülünü "Üçlü Yetenek Stratejisi" (Talent Trifecta) olarak tanımlıyor. Bu strateji; mevcut iş gücünün yetkinliklerinin artırılması, teknoloji ve otomasyon entegrasyonu ve dinamik bir yetenek göçü yönetimini içeriyor. Küresel yavaşlamayı avantaja çevirebilmek için göçmenlik sisteminin yüksek nitelikli istihdamı destekleyecek şekilde gözden geçirilmesi, bürokratik şartlarda elverişlilik ve özellikle stratejik sektörlerde uçtan uca (yerleşimden oryantasyona) bir yetenek ekosistemi kurulması önceliklerin başında geliyor. BCG analistleri, özel sektördeki kurumların küresel ölçekte işe alım yapma noktasında kültürel ve operasyonel bariyerleri aşması gerektiğinin altını çiziyor. Bu bakımdan Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin insan kaynakları süreçlerini küresel standartlarla uyumlu hale getirmesi ve yönetim ekiplerinde uluslararası yeteneğe daha fazla yer vermesi, küresel rekabet gücünü destekleyen önemli adımlar arasında yer alıyor.
Son dönemde görüştüğümüz birçok CEO'nun ortak mesajı da bu. Dijital dönüşümden yapay zekâ yatırımlarına kadar hemen her başlıkta ilk dile getirilen sorun teknolojiye erişim değil, o teknolojiyi geliştirecek ve yönetecek insan kaynağı. Sermaye bulunabiliyor, teknoloji satın alınabiliyor; ancak nitelikli yetenek kısa sürede oluşturulamıyor. Bu nedenle yetenek yönetimi artık yalnızca insan kaynakları departmanının sorumluluğu olarak görülemez. Kurum kültürü, liderlik anlayışı, kariyer planlaması ve öğrenme fırsatları doğrudan yönetim kurulunun gündeminde yer almalı.
Ne yapmalı?
●Ücret politikaları kadar kariyer gelişim planları da rekabet avantajı olarak görülmeli.
●Şirket içi eğitim, mentorluk ve rotasyon programlarına daha fazla yatırım yapılmalı.
●Yöneticiler yalnızca performansı değil, çalışan bağlılığını da ölçmeli.
●Uluslararası deneyim ve farklı kültürlerle çalışma fırsatları artırılmalı.
●Çalışanlara anlamlı iş, gelişim imkânı ve güçlü bir kurum kültürü sunulmalı.
●İnsan kaynakları stratejisi, şirketin büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası haline getirilmeli.
Sonuç olarak, kazananlar; çalışanlarına gelişim, güven, aidiyet ve gelecek sunabilen şirketler olacak. Çünkü yeni dönemde insanlar yalnızca bir işe değil, kendilerine değer katacak bir yolculuğa katılmayı tercih ediyor.
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