“Kazandıranı kaybetmek” de var, “Daha çok kazandırmasını sağlayabilmek” de…

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Yerli ve yabancı yatırımların artma­sı için “yatırım iklimi/ekosistemi” önemli…

Yüzlerce örnekten biri:

KKTC’nin Türk sermayeli otelleri…

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Bu otellerin, Türkiye ve KKTC ekono­misinde yarattığı/yaratabileceği katma değeri görebilmek gerekiyor…

1-2 dakikada fikir edinmemizi sağlaya­cak küçük ayrıntılar dahi, bu yatırımları, “korumak”/“kollamak” zorunda olduğu­muzu ortaya koyuyor…

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KKTC’deki turistik tesisleri temsilen, kanunla kurulan iki birlikten, ilkinin Ge­nel Sekreteri Ayhan Sarıçiçek dikkat çek­ti…

“Toplam yatak sayısının yüzde 65’ine sahip, 26 adet 5 yıldızlı otel, bugün itiba­riyle, 25 bin kişiye istihdam sağlıyor…

Bu oteller, 2025 yılında devletin kurum­larına (vergi, prim, harç vb) 278 milyon dolar ödedi…

Aynı yıl, KKTC’de piyasaya katkı (gıda, temizlik malzemesi, hizmet alımları vb gi­bi), (Türkiye’den gelen ürünlerin de oranı yüksek) 361 milyon doları aştı…

Aynı dönemde havayolu şirketlerine 111.5 milyon dolar ödeme yaptı…

Yine 2025 yılında otel işletmelerine katkı olarak 200 milyon dolara yaklaştı…

Ve…

Aynı yıl personeline 290.6 milyon dolar ödeme yaptı…

Yani…

Bir ekonomiye, 1 yılda, parasal olarak (doğrudan) 1.5 milyar dolarlık katkımız olmuş…”

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Ekledi:

“Üstüne, 1 yılda, 200 milyon doları aşan yeni ve yenileme yatırımları yapmışız…”

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Ve altını çizdi:

“Sağlanan sosyal faydayı ve parasal kat­kının ekonomiye yaptığı/yapacağı çarpan etkisini de dikkate almak lazım…”

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Sarıçiçek anlatırken, Birlik Başkanı Ha­san Özer ve Başkanvekili Sertuğ Aptullah Gülcan devreye girdi:

“…Her yıl, dünyadaki rakiplerimizin, birkaç katı büyüklüğünde harç ödüyoruz…

2025 yılında bu kalemde yaptığımız ödeme toplamda 36 milyon doları buldu…

Ayrıca:

Dünyanın hiçbir yerinde uygulanmayan ve brüt gelir üzerinden alınan bir vergi ka­lemine de maruz kalıyoruz…

Ve neticede yatırımları büyütmeye, da­ha fazla istihdam ve katkı sağlamaya, böl­geyi dünyaya tanıtmaya odaklanmamız gerekirken; bu yüklerle güç/odak/pazar kaybediyoruz…”

VELHASIL

Bir ekonominin temelini, mal/hizmet/ fikir üreticisinin gücü sağlamlaştırabili­yor…

Ve o güç, ekonomilerin kalkınarak bü­yümesini sağlayabiliyor…

(Bu güç enflasyon, açıklar, işsizlik, yük­sek borçluluk gibi kronikleşen hastalıkla­rımızla mücadelenin de kaslarını oluştu­ruyor…)

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Üreticinin gücünü ise “verimlilik”/“kâr lılık”/“rekabet edebilirlik” gibi kaslar ko­ruyor…

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“Kârlılık” ve “tasarruf/sermaye biri­kimi” ve dolayısıyla “yeni yatırımlar/ istihdam” için:

Yüksek verimliliğin, teknolo­ji geliştirme/kullanımının yanısı­ra “ödenebilir vergi”, “kritik noktalarda destekleme/teşvik” gibi parametreler de gerekiyor…

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Bu parametrelerden birindeki aksa­ma/vurdumduymazlık dahi (ki örnek­leri var) yatırım iklimini bozup, kazan­dıranların da (ekonomileri ayakta tutan­ların, kalkındıranların) kaybedilmesine neden olabiliyor…