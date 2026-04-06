Kazanmak değil, kaybetmemek zamanı

Mart başından itibaren piyasada görün­meyen ama hissedilen bir değişim var, malum savaş düzeni. Para hala piyasada, fır­satlar da var ama iştah azaldı. İnsanlar kazan­mak için değil, kaybetmemek için hareket et­meye başladı.

Daha birkaç hafta önce Bitcoin için 60 bin altı konuşulmaz diyordum. Bu seviyenin altı ancak daha büyük bir krizle mümkün olabilir­di. Bugün ise 67 bin seviyeleri test ediliyor ve piyasa zorlanıyor. Değişen sadece fiyat değil, insanların bakış açısı.

Eskiden “hangi yatırım daha çok kazandı­rır” diye sorulurdu. Şimdi bu soru yerini ses­sizce başka bir soruya bıraktı: “Nasıl kaybet­mem?” Bu değişim küçük görünür ama as­lında her şeyi değiştirir. Çünkü artık amaç büyümek değil, korunmaktır.

Tam da bu dönemde, bir yıl önce hayalini kurduğumuz yapay zekâ portföy analiz araçla­rı ortaya çıktı. Riski ölçüyorlar, dağılımı öne­riyorlar, senaryolar çiziyorlar. Üstelik çoğu zaman doğru söylüyorlar. Ama doğru olmak yetmiyor.

Asıl değişim: Kazanma arzusu değil, kaybetme korkusu

Finansal piyasalarda en güçlü duygu her za­man açgözlülük sanılır. Oysa gerçek güç şudur: Korku, açgözlülükten daha hızlı yayılır. Çünkü piyasa şu an rasyonel değil. İnsanlar veriye gö­re değil, hislerine ve haber akışlarındaki olum­suzluklara göre karar veriyor. Bu yüzden en iyi analiz bile uygulanmayabiliyor. En doğru öneri bile beklemeye alınabiliyor.

Aslında belki de en başından beri yanlış so­ruyu soruyorduk. “Ne alırsam kazanırım?” ye­rine “Ne zaman risk almamalıyım?” diye sor­malıydık. Çünkü bazı dönemlerde kazanmanın yolu, işlem yapmamaktan geçer. Bu dönemler­de en güçlü strateji sadedir. Daha az risk, daha çok sabır, daha fazla nakit. Beklemek pasif bir davranış değil, bilinçli bir tercihtir.

Yeni dönemin stratejisi

Bu dönemlerin kazananları en çok risk alan­lar değil, en doğru zamanda risk almayanlar olur.

Sabır, stratejinin parçası olur,

Nakit, bir pozisyona dönüşür,

Beklemek, aktif bir karardır.

Bir yıl önce “keşke olsa” dediğimiz yapay zekâ araçları bugün elimizde. Ama belki de esas eksik olan teknoloji değildi. Zamanlamaydı.

Çünkü piyasada her şey aynı anda doğru ol­maz: Fiyat doğru olabilir, Analiz doğru olabi­lir, Araç doğru olabilir. Ama eğer zaman yan­lışsa hiçbiri çalışmaz.

Her fırsat değerlendirilmek zorunda değil­dir. Her hareket kazanç getirmez. Bazen en doğru hamle, hiçbir şey yapmamaktır. Bugün belki de en değerli şey teknoloji değil, hız de­ğil, fırsat da değil. En değerli şey temkinli ka­labilmektir.

Çünkü bazı zamanlarda en büyük kazanç, oyunun dışında kalmayı bilmektir.