Kazanmak değil, kaybetmemek zamanı
Mart başından itibaren piyasada görünmeyen ama hissedilen bir değişim var, malum savaş düzeni. Para hala piyasada, fırsatlar da var ama iştah azaldı. İnsanlar kazanmak için değil, kaybetmemek için hareket etmeye başladı.
Daha birkaç hafta önce Bitcoin için 60 bin altı konuşulmaz diyordum. Bu seviyenin altı ancak daha büyük bir krizle mümkün olabilirdi. Bugün ise 67 bin seviyeleri test ediliyor ve piyasa zorlanıyor. Değişen sadece fiyat değil, insanların bakış açısı.
Eskiden “hangi yatırım daha çok kazandırır” diye sorulurdu. Şimdi bu soru yerini sessizce başka bir soruya bıraktı: “Nasıl kaybetmem?” Bu değişim küçük görünür ama aslında her şeyi değiştirir. Çünkü artık amaç büyümek değil, korunmaktır.
Tam da bu dönemde, bir yıl önce hayalini kurduğumuz yapay zekâ portföy analiz araçları ortaya çıktı. Riski ölçüyorlar, dağılımı öneriyorlar, senaryolar çiziyorlar. Üstelik çoğu zaman doğru söylüyorlar. Ama doğru olmak yetmiyor.
Asıl değişim: Kazanma arzusu değil, kaybetme korkusu
Finansal piyasalarda en güçlü duygu her zaman açgözlülük sanılır. Oysa gerçek güç şudur: Korku, açgözlülükten daha hızlı yayılır. Çünkü piyasa şu an rasyonel değil. İnsanlar veriye göre değil, hislerine ve haber akışlarındaki olumsuzluklara göre karar veriyor. Bu yüzden en iyi analiz bile uygulanmayabiliyor. En doğru öneri bile beklemeye alınabiliyor.
Aslında belki de en başından beri yanlış soruyu soruyorduk. “Ne alırsam kazanırım?” yerine “Ne zaman risk almamalıyım?” diye sormalıydık. Çünkü bazı dönemlerde kazanmanın yolu, işlem yapmamaktan geçer. Bu dönemlerde en güçlü strateji sadedir. Daha az risk, daha çok sabır, daha fazla nakit. Beklemek pasif bir davranış değil, bilinçli bir tercihtir.
Yeni dönemin stratejisi
Bu dönemlerin kazananları en çok risk alanlar değil, en doğru zamanda risk almayanlar olur.
Sabır, stratejinin parçası olur,
Nakit, bir pozisyona dönüşür,
Beklemek, aktif bir karardır.
Bir yıl önce “keşke olsa” dediğimiz yapay zekâ araçları bugün elimizde. Ama belki de esas eksik olan teknoloji değildi. Zamanlamaydı.
Çünkü piyasada her şey aynı anda doğru olmaz: Fiyat doğru olabilir, Analiz doğru olabilir, Araç doğru olabilir. Ama eğer zaman yanlışsa hiçbiri çalışmaz.
Her fırsat değerlendirilmek zorunda değildir. Her hareket kazanç getirmez. Bazen en doğru hamle, hiçbir şey yapmamaktır. Bugün belki de en değerli şey teknoloji değil, hız değil, fırsat da değil. En değerli şey temkinli kalabilmektir.
Çünkü bazı zamanlarda en büyük kazanç, oyunun dışında kalmayı bilmektir.
