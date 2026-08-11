KDV beyannamesinin sonu mu geliyor?
Son bir buçuk yılda KDV alanında iki önemli uluslararası gelişme yaşandı. Avrupa Birliği’nin “Dijital Çağda KDV” (VAT in the Digital Age – ViDA) reformu 14 Nisan 2025’de yürürlüğe girdi. OECD ise 10 Ocak 2026’da “Dijital Sürekli İşlem Bazlı Raporlama” (Digital Continuous Transactional Reporting – DCTR) başlıklı raporunu yayımladı.
Her iki gelişmenin de yönü aynı: Fatura ve işlem bilgilerinin vergi idaresine gerçek zamanlı veya gerçek zamana yakın olarak ulaşması. Böylece idare, KDV’nin hesaplanmasına esas işlem bilgilerinin giderek daha büyük bölümüne dönemsel beyannameden önce sahip olabilecek. Bu ise şu soruyu ortaya çıkarmakta: İdare bu bilgilerin büyük bölümünü zaten biliyorsa, bugünkü KDV beyannamesine daha ne kadar ihtiyaç kalacak?
Türkiye’nin e-fatura ve e-arşiv fatura altyapısı düşünüldüğünde, bu sorunun Türkiye bakımından da uzak bir geleceğe ilişkin olmadığı görülmekte.
Avrupa Birliği’nin ViDA reformu ve Türk ihracatçılara etkisi
11 Mart 2025’de kabul edilen ViDA, AB KDV sistemini dijital çağın gereklerine uyarlamayı amaçlayan kapsamlı bir reform paketidir. Temel amacı, özellikle sınır ötesi işlemlerde KDV dolandırıcılığıyla mücadeleyi güçlendirmek, KDV uygulamalarını dijitalleştirmek ve uyumlaştırmak ve işletmelerin KDV’ye ilişkin idari yüklerini azaltmaktır.
ViDA bu doğrultuda üç ana alanda değişiklik getirmektedir: sınır ötesi B2B işlemlerde elektronik faturaya dayalı dijital raporlama, özellikle kısa süreli konaklama ve karayoluyla yolcu taşımacılığı hizmetlerine aracılık eden dijital platformlara yönelik KDV kurallarının genişletilmesi ve işletmelerin birden fazla AB üyesi devlette ayrı ayrı KDV kaydı yaptırma ihtiyacının azaltılması.
Bu yazı bakımından asıl önemli değişiklik dijital raporlamadır. ViDA’nın yürürlüğe girmesiyle, üye devletlerin belirli koşullarla yurtiçi işlemlerde zorunlu e-fatura uygulaması getirmelerinin önü açılmıştır. 1 Temmuz 2030’dan itibaren ise AB içindeki sınır ötesi B2B işlemler dijital raporlama yükümlülüklerine tabi olacak; sistem elektronik faturaya dayanacak ve işlem bilgileri vergi idarelerine dönemsel KDV beyannamesinden çok daha önce ulaşacaktır. Mevcut yurtiçi gerçek zamanlı işlem raporlama sistemlerinin de 1 Ocak 2035’e kadar AB sistemiyle uyumlaştırılması öngörülmektedir.
Türkiye’den bir AB ülkesine mal ihraç eden Türk işletmesi, sırf bu ihracat nedeniyle ViDA’nın AB içi sınır ötesi B2B dijital raporlama yükümlülüğüne tabi olmayacaktır. Ancak, AB’de KDV’ye kayıtlı olup AB içinde kapsama giren işlemler gerçekleştiren Türk işletmeleri, bu işlemler bakımından yeni kurallara tabi olacaktır.
OECD’nin DCTR raporu ve Türkiye
DCTR, fatura veya işlem bilgilerinin vergi idaresine gerçek zamanlı veya gerçek zamana yakın şekilde elektronik olarak iletilmesine dayanan sistemleri ele almaktadır. Amaç, KDV uyumunu ve vergi idarelerinin risk yönetimini güçlendirmektir. Rapor, ülkelerin DCTR sistemini benimseyip benimsememeleri konusunda bir politika önerisi getirmemekte; bu sistemi uygulayan veya uygulamayı değerlendiren ülkeler için sistemin tasarımı ve işletilmesine ilişkin rehberlik sunmaktadır.
Türkiye bu dijital dönüşümün dışında değildir. E-fatura ve diğer elektronik belge uygulamaları sayesinde önemli ölçüde işlem bazlı veri zaten elektronik ortamda vergi idaresine aktarılmaktadır.
Bununla birlikte, işlem verisine sahip olmak, bugünkü manada KDV beyannamesini bütünüyle gereksiz hale getirmemektedir. Çünkü, beyannamede satış faturalarında hesaplanan KDV’nin yanısıra, indirilecek KDV, istisnalar, tevkifatlar, devreden KDV gibi vergi miktarını etkileyen diğer unsurlar da bulunmaktadır.
Adım adım beyannamesizliğe doğru mu?
OECD’nin Tax Administration Digitalisation and Digital Transformation Initiatives 2025 verilerine göre, araştırmaya katılan vergi idarelerinin yüzde 38’i KDV beyannamelerini ellerindeki verilerle önceden doldurabilmektedir. Bu idarelerin yaklaşık üçte biri ise bazı mükelleflere, herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek kalmayacak ölçüde tamamen doldurulmuş KDV beyannameleri sunabilmektedir.
Elektronik fatura ve diğer dijital veriler yeterince kapsamlı ve güvenilir hale geldikçe, gelir vergisinde olduğu gibi KDV bakımından da beyannamenin idare tarafından önceden doldurulduğu, mükellefin ise bilgileri kontrol edip gerektiğinde tamamladığı veya düzelttiği ve beyannamesini verdiği sistemin yaygınlaştığı görülebilecektir. Dolayısıyla şu aşamada sona yaklaşan, KDV beyannamesinin kendisinden çok bugün bildiğimiz hazırlama biçimidir.
Ancak dönüşüm bununla sınırlı kalmayabilir. Vergi idaresinin temel görevlerinden biri, vergiyi doğuran olayı ve ödenmesi gereken verginin doğruluğunu araştırıp tespit etmektir (re’sen araştırma ilkesi). Beyana dayalı sistemde idare bu görevini büyük ölçüde mükellefin sunduğu bilgi, kayıt ve beyanlardan hareketle yerine getirmektedir. Dijitalleşme, vergiyi doğuran işlemlerin idare tarafından mükellefin dönemsel beyanı beklenmeden görülmesini mümkün kıldıkça, bu bağımlılık azalacaktır.
Bu bağlamda, sonraki aşamada muhtemel gelişme, mükellef beyannamesinin ağırlığını giderek kaybettiği, vergi idaresinin vergiyi doğuran olayı ve ödenmesi gereken vergiyi kendi dijital verileriyle re’sen tespit ettiği bir sisteme geçiş olacaktır. Böyle bir yapıda mükellefin işlevi, idarenin yaptığı tespiti kontrol etmek ve kabul etmediği hallerde buna karşı hukuki yollara başvurmak olacaktır. Dijitalleşme, idarenin re’sen araştırma ilkesi kaynaklı araştırma ve tespit işlevini neredeyse tam olarak uygulanabildiği bir vergi düzeninin kapısını aralamaya başlamıştır.
Not: Vergi Denetim Kurulu, 4 Ağustos'ta “İncelemeye Hazırlık Dosyası” uygulamasına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklama, incelemenin henüz başlamadığı bir aşamada dosyanın hazırlanacağını açıkça belirtiyor. Ancak, tam da bu nedenle geçen hafta sorduğum temel hukuki soru daha da önem kazanıyor: inceleme başlamadıysa, bu hangi hukuki süreçtir? Konuyu gelecek haftaki yazımda ele alacağım.
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