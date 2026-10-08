KDV iadesinde zamanaşımına dikkat!
Katma Değer Vergisi, mal ve hizmetlerin üretiminden başlayarak tüketimine kadar her aşamada oluşan katma değeri vergileyen bir muamele vergisidir. KDV, satın alınan mal ve hizmetler nedeniyle ödenen verginin, teslim ve hizmetler nedeniyle hesaplanan vergiden mahsup edilerek kalan tutarın ödenmesi esasına dayanan bir sistemdir.
Teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna olması veya satışta hesaplanan KDV nin alışta ödenen KDV den düşük olması gibi hallerde, satın alınan mal ve hizmetler nedeniyle yüklenilen verginin mükellefe iade edilmesi kanuni bir zorunluluktur. Katma Değer Vergisi Kanununa göre; indirilemeyen Katma Değer Vergisi, Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre mükellefe iade olunur.
KDV alacakları için başvuru süreleri 5 yıllık zamanaşımı süresine bağlı kalmaksızın sınırlandırılmış olup, yıl sonuna kadar talep edilmeyen KDV alacakları zamanaşımına uğrar ve talep edilemez. Sermaye ihtiyacının her geçen gün arttığı, finansmana erişimin zor olduğu günümüzde KDV İadelerinin önemli bir nakit kaynağı haline geldiği göz önüne alınarak iade alacaklarının gözden geçirilmesi ve süreyi kaçırmadan başvuru yapılması hak kaybının önüne geçecektir.
2024 yılı iade alacakları yıl sonunda zamanaşımına uğruyor
KDV Kanunu’nun 32. maddesine göre; iade talebinin iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar yapılması gerekmektedir. İade tutarının beyannamede gösterilmesi yeterli olmayıp, aynı süre içinde iade talebi için gerekli belgelerle birlikte iade başvurusunun da yapılması gerekmektedir. Bu düzenleme çerçevesinde, 2024 yılında tam istisna ve tevkifatlı işler kapsamında iade hakkı doğuran işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, iade için gerekli tüm belgeler ile standart iade talep dilekçeleri en geç 31.12.2026 tarihine kadar vergi dairesine verilmelidir. Yıl sonuna kadar başvuru yapılmaz ise tam istisnalardan ve tevkifatlı işlemlerden doğan KDV İadesi zamanaşımına uğrar ve talep edilemez.
2025 yılı indirimli orana tabi işlemlerden doğan iadeler zamanaşımına uğruyor
KDV Kanunu’nun 29. maddesine göre; vergi oranı indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirim yoluyla giderilemeyen KDV iadesinin en geç izleyen yıl talep edilmesi gerekmektedir. Söz konusu düzenlemeye göre, 2025 yılı indirimli oran kapsamında teslimlerinden doğan KDV iade alacaklarının 2026 Kasım dönemi KDV beyannamesinde beyan edilmesi ve “Standart İade Talep Dilekçesi” nin ve talep edilen diğer belgelerle birlikte en geç 31.12.2026 tarihine kadar vergi dairesine başvuru yapılması gerekmektedir. Yıl bittikten sonra yapılan iade başvuruları ve düzeltme beyannameleri vergi daireleri tarafından dikkate alınmamaktadır. 2026 yılı bitmeden başvuru yapılmaz ise söz konusu KDV İade alacakları zamanaşımına uğrayacaktır.
Vergi hukukunda genel zamanaşımı süreleri 5 yıl olarak düzenlenmiş olmakla birlikte, KDV İadesi başvuruları yönünden zamanaşımı süreleri 1 yıl ve 2 yıl ile sınırlandırılmış bulunmaktadır. KDV İadeleri başvuru talep süreleri hak düşürücü süredir. Dolayısıyla 2025 ve önceki yıllara ait indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacakları ile 2024 ve önceki yıllara ait tam istisna ve tevkifattan doğan KDV iade alacaklarının zamanaşımına uğramaması için 2026 yılı sonuna kadar iade talep dilekçeleri ve diğer belgelerle birlikte başvuru yapılmalıdır. Yıl sonuna kadar başvuru yapılmayan KDV İadeleri zamanaşımına uğrar ve talep edilemez.
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