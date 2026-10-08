KDV iadesinde zamanaşımına dikkat!

Katma Değer Vergisi, mal ve hizmetlerin üretiminden başlayarak tüketimine ka­dar her aşamada oluşan katma değeri vergile­yen bir muamele vergisidir. KDV, satın alınan mal ve hizmetler nedeniyle ödenen vergi­nin, teslim ve hizmetler nedeniyle hesapla­nan vergiden mahsup edilerek kalan tuta­rın ödenmesi esasına dayanan bir sistemdir.

Teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna ol­ması veya satışta hesaplanan KDV nin alışta ödenen KDV den düşük olması gibi hallerde, satın alınan mal ve hizmetler nedeniyle yük­lenilen verginin mükellefe iade edilmesi ka­nuni bir zorunluluktur. Katma Değer Vergi­si Kanununa göre; indirilemeyen Katma De­ğer Vergisi, Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre mükellefe iade olunur.

KDV alacakları için başvuru süre­leri 5 yıllık zamanaşımı süresine bağlı kal­maksızın sınırlandırılmış olup, yıl sonuna kadar talep edilmeyen KDV alacakları zama­naşımına uğrar ve talep edilemez. Sermaye ihtiyacının her geçen gün arttığı, finansmana erişimin zor olduğu günümüzde KDV İadele­rinin önemli bir nakit kaynağı haline geldiği göz önüne alınarak iade alacaklarının gözden geçirilmesi ve süreyi kaçırmadan başvuru ya­pılması hak kaybının önüne geçecektir.

2024 yılı iade alacakları yıl sonunda zamanaşımına uğruyor

KDV Kanunu’nun 32. maddesine göre; ia­de talebinin iade hakkı doğuran işlemin ger­çekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılı­nın sonuna kadar yapılması gerekmektedir. İade tutarının beyannamede gösterilmesi ye­terli olmayıp, aynı süre içinde iade talebi için gerekli belgelerle birlikte iade başvurusunun da yapılması gerekmektedir. Bu düzenleme çerçevesinde, 2024 yılında tam istisna ve tevkifatlı işler kapsamında iade hakkı doğu­ran işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, iade için gerekli tüm belgeler ile standart ia­de talep dilekçeleri en geç 31.12.2026 tarihine kadar vergi dairesine verilmelidir. Yıl sonuna kadar başvuru yapılmaz ise tam istisnalardan ve tevkifatlı işlemlerden doğan KDV İadesi zamanaşımına uğrar ve talep edilemez.

2025 yılı indirimli orana tabi işlemlerden doğan iadeler zamanaşımına uğruyor

KDV Kanunu’nun 29. maddesine göre; ver­gi oranı indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirim yoluyla giderilemeyen KDV ia­desinin en geç izleyen yıl talep edilmesi ge­rekmektedir. Söz konusu düzenlemeye göre, 2025 yılı indirimli oran kapsamında teslim­lerinden doğan KDV iade alacaklarının 2026 Kasım dönemi KDV beyannamesinde beyan edilmesi ve “Standart İade Talep Dilekçesi” nin ve talep edilen diğer belgelerle birlikte en geç 31.12.2026 tarihine kadar vergi dairesine başvuru yapılması gerekmektedir. Yıl bittik­ten sonra yapılan iade başvuruları ve düzelt­me beyannameleri vergi daireleri tarafından dikkate alınmamaktadır. 2026 yılı bitmeden başvuru yapılmaz ise söz konusu KDV İade alacakları zamanaşımına uğrayacaktır.

Vergi hukukunda genel zamanaşımı sürele­ri 5 yıl olarak düzenlenmiş olmakla birlikte, KDV İadesi başvuruları yönünden zamana­şımı süreleri 1 yıl ve 2 yıl ile sınırlandırılmış bulunmaktadır. KDV İadeleri başvuru talep süreleri hak düşürücü süredir. Dolayısıyla 2025 ve önceki yıllara ait indirimli orana ta­bi işlemlerden doğan KDV iade alacakları ile 2024 ve önceki yıllara ait tam istisna ve tev­kifattan doğan KDV iade alacaklarının zama­naşımına uğramaması için 2026 yılı sonuna kadar iade talep dilekçeleri ve diğer belgelerle birlikte başvuru yapılmalıdır. Yıl sonuna ka­dar başvuru yapılmayan KDV İadeleri zama­naşımına uğrar ve talep edilemez.