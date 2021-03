KDV Tevkifat Uygulaması’nda 'kısım kısım' kavramı

Hakan Şirin

Mali Müşavir

Vergi yasalarının uygulamasında müteselsil birçok hukuk düzenleme var. Başka anayasa akabinde kanun, tebliğ, sirkü derken bunlar yeterli gelmiyor, ilaveten Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşünü içeren muktezalar devreye giriyor. Evvela şunu başta ifade etmek gerekir ki, mukteza hukuki düzenleme değil, hukuki kaynakların Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca nasıl yorumlandığını gösteren bir yazıdan öte değildir. Maalesef ki birçok meslek mensubu ve vergi mükellefi aldıkları mukteza hükmünü değişmez yasa gibi görüyor dolayısı ile irdelemeden bakanlığın hükmüne razı oluyor. Baktığımız zaman vergi hukukunun kaynakları olan kanun meclis tarafından, tebliğ ve sirküler ise kendi aralarındaki hiyerarşiye aykırı olmamak ve bakanlığa tanınan yetkiyi aşmamak kaydı ile bakanlıkça çıkarılır. Bu kaynakların verdiği hükümlere göre ise vergisel hukuki olayları okuyan ve bir parça hukuk bilgisi olan herkes yorumlayabilir. Bu sebeptendir ki bakanlık muktezalarında verilen hükümleri değişmez kanun kabul etmemeli, hukuka aykırı gördüğünüz hususlara mahkeme yoluyla direnebilirsiniz.

Bu kısa girizgâhtan sonra gelelim konumuza. Şubat ayı sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı KDV tevkifatında bir değişiklik yaparak yük taşımacılığı hizmetlerinin de 01 Mart’tan itibaren 2/10 oranda tevkifata tabi olacağını açıkladı. Yük taşımacılığı işi yapan bir mükellefi olan meslek mensubumuz ay içerisinde kesmiş olduğu ve fatura başına tevkifat sınırı 1.000 TL’yi aşmayan faturalarında da tevkifat uygulayıp uygulamayacağını mukteza talep ederek bakanlığa sormuş. Bakanlık ise cevabında KDV Uygulama Genel Tebliği’nin “2.1.3.4.1.Tevkifat Uygulamasında Sınır” başlığına atıfta bulunmuş, “Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılır.” Demiş ve 62 seri nolu KDV sirküsünde geçen “Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır.” İfadesini eklemiş. Muktezayı ise bu hükümler çerçevesinde aylık vergilendirme dönemleri itibariyle kısım kısım verilen taşıma hizmetlerine ilişkin düzenlenen faturalardaki KDV dahil tutarın aylık olarak dikkate alınması ve aylık 1.000 TLyi aşması halinde tevkifat uygulanması gerektiğini belirtmiştir. Muktezadaki cevap yanlış değil ama cümle içerisinde geçen 'kısım kısım' ifadesi ne anlama geliyor, bunu çok iyi belirlemek gerekir. Çünkü verilen yük taşıma hizmeti kısım kısım verilmiyor ise muktezadaki hükmün mefhumu muhalifinden tevkifata tabi olmayacak.

Verilen hizmetin kısım kısım olması, verilecek hizmetin başlangıçta miktarının belli olması ve bu belli miktarın belli parçalar halinde teslim edilmesidir. Örneğin bir elektrik santrali inşaatı işi alan müteahhidin işi 1 senede bitireceğini farz edelim. İş bitene kadar ise anlaştığı işin her aşamada biten kısmı için hakkediş yapılır. Yapılan her hakediş ise kısmi teslim olup, hakedişlerin tamamı ise kısım kısım teslimdir. Dolayısı ise kısım kısım teslim olabilmesi için önceden belirlenmiş miktarda tek bir işin parçalar halinde yapılması gerekir. Yük taşımacılığı konusuna dönecek olursak, eğer bir firma ay içerisinde belli gün veya belli seferde mal taşıma hizmeti alacak ise ve miktarı önceden belli olan bu işin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşıyor ise kesinlikle her taşıma bedeli sınırın altında kalsa bile tevkifata tabi olacaktır. Fakat yük taşıma hizmetinin miktarı, periyodu belli değilse, ihtiyaç olduğunda taşıma hizmeti alınıyor ve bir sonraki hizmetin ne zaman alınacağı belli değil ise ay içerisinde kaç tane taşıma faturası olursa olsun sınırın altında kalan her ayrı taşıma tevkifatsız olacaktır.

Sonuç olarak muktezada geçen kısım kısım ifadesi sonucu fevkalade değiştirmektedir. Onun için vergi hukukunu yorumlarken kelimeleri ince ince anlamlandırmak gerekir.