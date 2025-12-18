Kefenin cebi yok ama asıl mesele kefenin cebini doldurmak mı?

Geçen hafta asgari ücret tar­tışmalarına ilişki bazı görüş­lerimi yazmıştım. Konu hâlâ ka­muoyunun gündeminde. Bu haf­ta aynı konuya farklı bir açıdan yaklaşmak istiyorum.

Alınan olurlarsa, özür dile­rim. Ama yapacak bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın iş­veren örgütlerini ziyaret etme­sinin ardından tüm dikkatler yi­ne iş dünyasına çevrildi. İddialar o ki, sermaye kesimi asgari ücre­tin %25’in üstünde bir oranla art­tırılmamasını istiyormuş. Sayın Cumhurbaşkanı bu toplantılar­da yaptığı konuşmalarla sermaye kesimini bunun üzerinde bir ar­tışa ikna etmeye çalışmış. Hatta konuşmasından “para kazanıp da ne yapacaksınız” der gibi, “kefe­nin cebi yok” demiş. Bu ifadenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de ne anlam geldiğini bir miktar irdelemek istiyorum.

İstisnaları bir tarafa bırakır­sak, iş dünyasının büyük çoğun­luğunun derdinin “servet biriki­mi” sağlamak olduğunu ima eden bu ifade, kamuoyunda da bir baş­ka kutuplaşmaya kaynaklık etti. Gerçekten iş dünyasının tüm der­di zengin olup, bu zenginliği ko­rumak mıdır, yoksa mevcut işle­rinin devamını sağlamak mıdır?

Daha önceki yazılarımızda da dediğimiz gibi, asgari ücrete %25’in üzerinde bir artışın ge­rekli olduğunu yazmıştık. Ancak bundan çok daha önemlisi as­gari ücretle çalışan sayısının da sistematik bir şekilde azaltacak tedbirlerin alınmasının gerekli­liğini vurgulamıştık. Bunlar an­cak işgücü piyasasının yapısını değiştirmeye yönelik “reformlar­la” mümkün. Sadece ücret artış oranlarına odaklanan bir işgücü politikası olmaz.

Sermaye kesimi açısından bu konuya bakarsak, mesele bizi üretilen katma değerin paylaşı­mına bakmayı gerekli kılar. Hat­ta Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını da bu paylaşıma yö­nelik bir temenni olarak görmek daha doğru olacaktır.

Bilindiği gibi Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız da iş dünya­sının ürettiği katma değerin dü­şüklüğünden sıklıkla şikâyet ediyor. Bu şekilde sanayimizde­ki katma değer düşüklüğünün de yüksek ücret ödemesinin önünde engel olarak görüyor.

O zaman ücret artışlarına yöne­lik tartışmalar da, bu katma değe­rin düzeyi ile onun nasıl paylaşıl­dığı konusunda düğümleniyor.

Bir sanayi işletmesinin ürettiği katma değer başlıca beş kalem arasında dağıtı­lır. Bunlar sırasıyla faa­liyet kârı, personel üc­reti, amortisman, faiz ve kiradır. Üretilen katma değerin tamamı bu gelir sahiplerinin gelirlerini oluşturur.

Bugün amortisman ağırlıkla mevzuatın be­lirlediği bir ödeme kalemidir. Fa­iz ve kira ödemeleri ise günümüz iktisadi koşullarında en önemli ödeme kalemi oluştururken, son derecede yüksek seviyelere ulaş­mıştır. Personel ödemeleri ise firmaların göreli pazarlık edebil­dikleri yegâne ödeme kalemidir.

Bugün ekonominin geldiği nok­tada ücretler üzerinden de pazar­lık yapabilme olanağı kalmamış­tır. Zira asgari ücret düzeylerinin reel olarak ulaştığı seviyenin ka­bul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Genellikle sermaye sahibine ka­lan faaliyet karının net satışlar içindeki payı ise %10’un altında kalmaktadır.

Katma değerin oluşumundan önce ve sonra sanayici için ma­liyet oluşturan önemli faktörle­ri de dikkate almak lazım. Örne­ğin enerji maliyetleri ve vergiler bunlardan öne çıkanlar. Elbet­te kamuoyu sermayeye sağlanan vergi istisnalarını eleştirebilir. Ama bu istisnalardan herkesin yararlandığını iddia etmek iyim­serlik olur. Tıpkı kamu banka­larından alınan ucuz kredilerin herkes için erişilebilir olmama­sını varsaymak gibi.

Katma değerin paylaşımındaki denge bir ekonominin yapısı ile ülkedeki toplumsal mutabakatın sonucunda oluşur. Eğer ekono­mik yapı ve istikrar bozulmazsa, bu dengeli dağıtımın da bozul­ması pek mümkün değildir. An­cak bizim için önemli olan eko­nomi “kötü” yönetildiği ve eko­nomik yapının deforme olduğu dönemlerde katma değerin dağı­tımındaki dengenin bundan na­sıl etkileneceğin anlaşılmasıdır. Genellikle böyle kötü yönetimle­rin sonucunda, üretim sürecinde anlamlı hiç bir rol almaymış baş­ka unsurlar da üretilen katma de­ğerden pay talep etmeye başlar. Bu payın verilebilmesi ya katego­rik olarak paylaşılacak katma de­ğerin miktarını düşürerek, ya da diğer pay sahiplerinin paylarının azaltılması ile mümkün olur. Ba­zen de faiz gibi katma değer olu­şumunda etkili olan bir maliyet unsurunun bu üretimden yüksek pay alma arzu da, böyle bir kötü yönetimin sonucu olarak karşı­mıza çıkar.

Zaman zaman ekonomi yöne­timlerinin kullandığı ve biz ikti­satçıların popülarite kazandırdı­ğı “istikrar” arayışları ile katma değer üzerinden bu ek pay talep­lerinin ortadan kaldırılıp, katma değer paylaşımını belli bir den­geye ulaştırma arzusu ifade edil­mek istenmektedir.

Şimdi gelelim asıl sorulması gereken soruya.

Türkiye gibi iş yapma maliyeti­nin çok yüksek olduğu ve üretilen katma değerden göreli payların orantısız bir şekilde arttırıldığı bir ekonomide bu ek maliyetle­re katlanabilmek için gerekli kat­ma değer artışlarının sonu olma­yacaktır. Kötü yönetimler devam ettikçe, üretimdeki ek maliyetler azaltılmadıkça ekonomi yöne­timleri kendilerini eleştirilerden muaf tutabilmek için iş çevrele­rini ve sanayicileri sorunun asıl kaynağı olarak görmeye devam edecektir.

Ancak unutmayın! Burada­ki görmezden gelinmeye çalışı­lan “kötü” ekonomi yönetiminin doğurduğu ek maliyetleri karşı­lamak için mali kaynağa ihtiyaç duyulduğu gerçeğini örtmektir. Bu ek kaynaklar emek sermaye üzerinden temin edilmeye çalı­şılırken, kamuoyunun dikkatleri de meselenin özünden uzaklaş­tırmaya çalışılmaktadır.

Ekonomi yönetiminin sıkça şikâyet ettiği katma değer yeter­sizliği sermaye birikimini güç­lendirmeyi amaçlamıyor. Ya da Sayın Cumhurbaşkanımızın “ke­fenin cebi” metaforu ile ifade et­tiği gibi, üretilen katma değerden çalışanlara daha fazla pay verme­yi ima ederken, işverenleri servet biriktirmekten vazgeçirmeyi ar­zulamıyor aslında. Görünen o ki, bugüne kadar ekonomide yapılan hataların sonucunda oluşan ma­liyetlerin kamu kesimi üzerinde oluşturduğu maliyetlerin finans­manını emek ve sermaye kesim­lerinin üzerinden temin ederek ve bu süreçte siyasilerin hiçbir maliyet yüklenmemelerini sağla­mak amaçlanmaktadır.