Kefenin cebi yok ama asıl mesele kefenin cebini doldurmak mı?
Geçen hafta asgari ücret tartışmalarına ilişki bazı görüşlerimi yazmıştım. Konu hâlâ kamuoyunun gündeminde. Bu hafta aynı konuya farklı bir açıdan yaklaşmak istiyorum.
Alınan olurlarsa, özür dilerim. Ama yapacak bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın işveren örgütlerini ziyaret etmesinin ardından tüm dikkatler yine iş dünyasına çevrildi. İddialar o ki, sermaye kesimi asgari ücretin %25’in üstünde bir oranla arttırılmamasını istiyormuş. Sayın Cumhurbaşkanı bu toplantılarda yaptığı konuşmalarla sermaye kesimini bunun üzerinde bir artışa ikna etmeye çalışmış. Hatta konuşmasından “para kazanıp da ne yapacaksınız” der gibi, “kefenin cebi yok” demiş. Bu ifadenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de ne anlam geldiğini bir miktar irdelemek istiyorum.
İstisnaları bir tarafa bırakırsak, iş dünyasının büyük çoğunluğunun derdinin “servet birikimi” sağlamak olduğunu ima eden bu ifade, kamuoyunda da bir başka kutuplaşmaya kaynaklık etti. Gerçekten iş dünyasının tüm derdi zengin olup, bu zenginliği korumak mıdır, yoksa mevcut işlerinin devamını sağlamak mıdır?
Daha önceki yazılarımızda da dediğimiz gibi, asgari ücrete %25’in üzerinde bir artışın gerekli olduğunu yazmıştık. Ancak bundan çok daha önemlisi asgari ücretle çalışan sayısının da sistematik bir şekilde azaltacak tedbirlerin alınmasının gerekliliğini vurgulamıştık. Bunlar ancak işgücü piyasasının yapısını değiştirmeye yönelik “reformlarla” mümkün. Sadece ücret artış oranlarına odaklanan bir işgücü politikası olmaz.
Sermaye kesimi açısından bu konuya bakarsak, mesele bizi üretilen katma değerin paylaşımına bakmayı gerekli kılar. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını da bu paylaşıma yönelik bir temenni olarak görmek daha doğru olacaktır.
Bilindiği gibi Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız da iş dünyasının ürettiği katma değerin düşüklüğünden sıklıkla şikâyet ediyor. Bu şekilde sanayimizdeki katma değer düşüklüğünün de yüksek ücret ödemesinin önünde engel olarak görüyor.
O zaman ücret artışlarına yönelik tartışmalar da, bu katma değerin düzeyi ile onun nasıl paylaşıldığı konusunda düğümleniyor.
Bir sanayi işletmesinin ürettiği katma değer başlıca beş kalem arasında dağıtılır. Bunlar sırasıyla faaliyet kârı, personel ücreti, amortisman, faiz ve kiradır. Üretilen katma değerin tamamı bu gelir sahiplerinin gelirlerini oluşturur.
Bugün amortisman ağırlıkla mevzuatın belirlediği bir ödeme kalemidir. Faiz ve kira ödemeleri ise günümüz iktisadi koşullarında en önemli ödeme kalemi oluştururken, son derecede yüksek seviyelere ulaşmıştır. Personel ödemeleri ise firmaların göreli pazarlık edebildikleri yegâne ödeme kalemidir.
Bugün ekonominin geldiği noktada ücretler üzerinden de pazarlık yapabilme olanağı kalmamıştır. Zira asgari ücret düzeylerinin reel olarak ulaştığı seviyenin kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Genellikle sermaye sahibine kalan faaliyet karının net satışlar içindeki payı ise %10’un altında kalmaktadır.
Katma değerin oluşumundan önce ve sonra sanayici için maliyet oluşturan önemli faktörleri de dikkate almak lazım. Örneğin enerji maliyetleri ve vergiler bunlardan öne çıkanlar. Elbette kamuoyu sermayeye sağlanan vergi istisnalarını eleştirebilir. Ama bu istisnalardan herkesin yararlandığını iddia etmek iyimserlik olur. Tıpkı kamu bankalarından alınan ucuz kredilerin herkes için erişilebilir olmamasını varsaymak gibi.
Katma değerin paylaşımındaki denge bir ekonominin yapısı ile ülkedeki toplumsal mutabakatın sonucunda oluşur. Eğer ekonomik yapı ve istikrar bozulmazsa, bu dengeli dağıtımın da bozulması pek mümkün değildir. Ancak bizim için önemli olan ekonomi “kötü” yönetildiği ve ekonomik yapının deforme olduğu dönemlerde katma değerin dağıtımındaki dengenin bundan nasıl etkileneceğin anlaşılmasıdır. Genellikle böyle kötü yönetimlerin sonucunda, üretim sürecinde anlamlı hiç bir rol almaymış başka unsurlar da üretilen katma değerden pay talep etmeye başlar. Bu payın verilebilmesi ya kategorik olarak paylaşılacak katma değerin miktarını düşürerek, ya da diğer pay sahiplerinin paylarının azaltılması ile mümkün olur. Bazen de faiz gibi katma değer oluşumunda etkili olan bir maliyet unsurunun bu üretimden yüksek pay alma arzu da, böyle bir kötü yönetimin sonucu olarak karşımıza çıkar.
Zaman zaman ekonomi yönetimlerinin kullandığı ve biz iktisatçıların popülarite kazandırdığı “istikrar” arayışları ile katma değer üzerinden bu ek pay taleplerinin ortadan kaldırılıp, katma değer paylaşımını belli bir dengeye ulaştırma arzusu ifade edilmek istenmektedir.
Şimdi gelelim asıl sorulması gereken soruya.
Türkiye gibi iş yapma maliyetinin çok yüksek olduğu ve üretilen katma değerden göreli payların orantısız bir şekilde arttırıldığı bir ekonomide bu ek maliyetlere katlanabilmek için gerekli katma değer artışlarının sonu olmayacaktır. Kötü yönetimler devam ettikçe, üretimdeki ek maliyetler azaltılmadıkça ekonomi yönetimleri kendilerini eleştirilerden muaf tutabilmek için iş çevrelerini ve sanayicileri sorunun asıl kaynağı olarak görmeye devam edecektir.
Ancak unutmayın! Buradaki görmezden gelinmeye çalışılan “kötü” ekonomi yönetiminin doğurduğu ek maliyetleri karşılamak için mali kaynağa ihtiyaç duyulduğu gerçeğini örtmektir. Bu ek kaynaklar emek sermaye üzerinden temin edilmeye çalışılırken, kamuoyunun dikkatleri de meselenin özünden uzaklaştırmaya çalışılmaktadır.
Ekonomi yönetiminin sıkça şikâyet ettiği katma değer yetersizliği sermaye birikimini güçlendirmeyi amaçlamıyor. Ya da Sayın Cumhurbaşkanımızın “kefenin cebi” metaforu ile ifade ettiği gibi, üretilen katma değerden çalışanlara daha fazla pay vermeyi ima ederken, işverenleri servet biriktirmekten vazgeçirmeyi arzulamıyor aslında. Görünen o ki, bugüne kadar ekonomide yapılan hataların sonucunda oluşan maliyetlerin kamu kesimi üzerinde oluşturduğu maliyetlerin finansmanını emek ve sermaye kesimlerinin üzerinden temin ederek ve bu süreçte siyasilerin hiçbir maliyet yüklenmemelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
|Borsa
|11.286,81
|-0,55 %
|Dolar
|42,7049
|-0,03 %
|Euro
|50,1728
|-0,03 %
|Euro/Dolar
|1,1740
|0,00 %
|Altın (GR)
|5.966,88
|0,06 %
|Altın (ONS)
|4.344,49
|0,07 %
|Brent
|60,3500
|0,27 %