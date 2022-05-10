Kelebek, ABD’ye uçuyor

Türk mobilya ve ev ürünleri markalarının son dönemde yurtdışında hem üretim hem de mağazalaşmaya yönelik yatırımları dikkat çekici boyuta ulaştı. Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Ruum Store gibi markaların sahibi olan Doğanlar Holding’in ocak ayında Afrika’da temelini attığı üretim tesisi bunlardan biriydi. Sahra Altı Afrika’da üretim yapan ilk Türk mobilya markası Doğanlar, Senegal’de 10 milyon dolarlık yatırımla Senegal’de üretime başladığını sizlere duyurmuştuk. Afrika’nın ardından rotasını Amerika kıtasına çeviren Doğanlar Holding, ABD’deki ilk yatırımını ve mağazasını da önümüzdeki günlerde açmaya hazırlanıyor. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan’la yaptığımız sohbette daha önce ABD’de corner mağazalarda ürünlerinin satıldığını dile getiren Davut Doğan, “Dünyanın çeşitli lokasyonlarında 36 ülkede 200’den fazla konsept mağazamız var. Şimdi ABD’de büyüme planını devreye alıyoruz” diyor.

Doğanlar Holding, yeni pazar için ilk iş olarak DOGTAS FURNITURE USA adlı bir şirket kurdu. Davut Doğan, New Jersey’de kurulacak Doğtaş mağazasının dünyanın en önemli markalarının bulunduğu New Route 17 adlı bölge üzerindeki olacağını dile getiriyor.

ADA’DA HEM MAĞAZA HEM DE ONLINE ALIŞVERİŞ

Doğanlar Holding CEO’su İsmail Doğan ise bu mağazada oturma gruplarından, genç odasına geniş bir ürün çeşidinin olacağını söylüyor. İsmail Doğan, “Mayıs ayında Londra’da ikinci mağazamızı açmaya hazırlanıyoruz. Ayrıca Paris, Tel Aviv, şehirlerinde de ilk mağazalarımız devreye girecek. Online alışverişle, kelebekfurniture.co.uk ve ruumstore.co.uk ile İngiltere’deki her şehre teslimat ve montaj hizmeti vereceğiz.

KAYSERİSPOR'UN BAŞKANI DA ABD’DE YATAK ÜRETECEK

Doğanlar Holding’in New Jersey’de hem mağaza hem de büyük bir depo kurması aslında sektörün ABD pazarına yönelik ilgisinin de bir örneği. Geçen yıl Ağustos ayında da Kayserispor kulübünün başkanı Berna Gözbaşı’nın sahibi olduğu BRN Yatak, ABD’nin doğu kıyısında yer alan Güney Carolina’da yatırım yapma kararı almıştı. Yine ilk kez DÜNYA Gazetesi’nden duyurduğumuz o haberde BRN Yatak adlı Türk şirketin Güney Carolina eyaletinin en kalabalık kenti olan Orangeburg Country’de 300’den fazla kişinin istihdam edileceği bir tesis inşa etmek istediğini sizlerle paylaşmıştık. BRN Yatak’ın planladığı yatırım ise 4.3 milyon dolarlık bir bütçeye sahip.