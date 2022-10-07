Kemal Sülker: Örgütlenme şahı olan sendikacı…

Kemal Sülker, işçi örgütlenmesinde çalışmış, edebiyat ve araştırma yazıları yazmış, sürgünlere gitmiş bir yazar, gazeteci ve sendikacıdır.

Kemal Sülker, 1919’da Antakya’da doğdu. İlk ve ortaokulu orada bitirdikten sonra, İstanbul Kabataş Erkek Lisesini bitirdi. 1948’de Hukuk Fakültesi’ne girdi, ayrılıp Edebiyat Fakültesi’ne geçti.

1943 yılında Tan gazetesinde çalışmaya başladı. Kısa bir süre sonra İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı’nca hakkında kovuşturma başlatıldı. Konya’da yaşamaya mecbur edildi. Aldığı özel izinle, sürgün yeri Antakya’ya dönüştürüldü.

1947’de İstanbul’a dönünce Gece Postası, İkdam ve Son Telgraf gazetelerinde çalıştı. Gece Postası gazetesinde işçi-sendika sayfası hazırladı. 1951’de İşçi- Hukuk gazetesini çıkardı. 1955-57’de Tan gazetesinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. Sonradan Tercüman gazetesinin sahibi olan Kemal Ilıcak’la birlikte, “Türkiye Birlik” gazetesini kurup, esnaf sorunlarını ele alan çalışmalar yaptı.

Yeni Edebiyat, Yürüyüş, Barış, Yurt ve Dünya, Gün, Yeryüzü, Forum, Sosyal Adalet, Eylem, Ant, Emek, Ortam, Vatan ve Cumhuriyet gazetelerinde araştırma ve edebiyat yazıları yayınlandı. Polis soruşturmalarından yılmış olarak yazılarında “Asım Sarp” ve “Okur” adlı takma isimler kullandı.

1952’de Türk-İş’ in kuruluş çalışmalarında danışman olarak görev aldı. 1961’de bu kez Türkiye İşçi Partisi’ne girdi ve bu partide bir dönem genel sekreterlik görevini yürüttü.

Maden-İş sendikasında uzunca bir süre profesyonel sendikacı olarak çalıştıktan sonra, 1967’de DİSK’in kuruluş çalışmalarına katıldı. Bu konfederasyonun genel sekreterlik görevini üstlendi. Türkiye Yazarlar Sendikasının kurucuları arasında yer aldı.

1955’te “Türkiye’de Sendikacılık Tarihi ‘’ kitabıyla başlayan yazarlık serüveninde 17 kitap yazdı. Dünyada ve Türkiye’de Sendikacılığının Doğuşu, 100 soruda Türkiye’de İşçi Hareketleri, Nazım Hikmet’in Polemikleri, Nazım Hikmet’in Sahte Dostları, Türkiye’de Grev Hakları ve Grevler, Nazım Hikmet’e Kumpas, Sebahattin Ali Cinayeti, Nazım Hikmet’in Gerçek Yaşamı, 15-16 Haziran Direnişi kitapları bunlar arasındadır.

Ben, Sülker’le Maden-iş Basın Bürosu’nda birlikte oldum. Emeğe saygısının birebir tanığıyım. Ortam dergisinin yazı işleri müdürüyken, ondan işçi-sendika yazıları yazmasını istedim, kabul etti.

İlkeli, az konuşan, örgütlenme erdemine çok inanan iyi bir örgütçüydü.

Kemal Sülker 1995’te 76 yaşında vefat etti. Kendisini saygıyla anıyorum.…

GÜNÜN SÖZÜ:

Fransa Adalet Bakanı, adaleti dolandırmak ve adalete kumpas kurmak suçlamasıyla yargı önüne çıkarılacak.