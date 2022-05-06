Kendi paramla arama girme enflasyon…

Değerin her türlüsü kendine değer verilen ortama akar. İster beyin ister servet olsun; rahat edeceği, gelişeceği ortamı sever, güven duyduğu diyarı arzular. Türkiye, son birkaç yıldır yoğun servet göçüne sahne oluyor. Bunun sebeplerini bilirsek, tedbirini geliştirebiliriz.

Servet; neden göç eder? Rahat mı batmıştır yoksa serveti huzursuz eden sebepler mi depreşmiştir? Bana göre servet göçünün 5 sebebi şunlardır; 1-Hukuk reformu diye yola çıkmış, bu ihtiyacı yeni anayasa talebine kilitlemişsindir. 2- Yüksek enflasyon serveti eritiyordur. 3-Üzerine çöküleceği kaygısı vardır. 4- Servetin iş imkânları kısıtlanmıştır. 5-Daha cazip diyarlar oluşmuştur.

LİRA GÜVENİLİR LİMAN OLURSA

Tüm bunların başat sebebini; Türk Lirasının değersizleştirilmesine bağlayabiliriz. Değersizleştirme diyorum zira dolarizasyonu önlemez, yüksek enflasyonu indiremez, faizi, dövizi yönetemezsen; lira eriyecek bu da serveti yeni “güvenilir liman” arama ihtiyacına itecektir.

Aslında dövize altına hücum yok, liradan kaçış var. Sebebi, arkasından kovalayan hiperenflasyon. Üreticide %122’ye, Tüketicide %70’e varan enflasyon yüzünden elinde lira tutan; her geçen gün ziyandadır. Hal böyle olunca lira güvenilir liman olamıyor. Oysa bunu başaracak potansiyel var.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Merkez Liraya güven verebilir mi?

Aslında ana işi bu… Fiyat istikrarını sağlaması gerekiyor ki bunu yapabilsin. Fakat seçim sürecinde hükümetin enflasyonla mücadelesi imkânsızdır. Acı reçeteyi uygulayan iktidar, sandıktan çıkamaz.

Yerli sermaye ne yapabilir?

Enflasyon ortamında dikkatler, varlığını korumaya yöneliktir. Bu yüzden gelecek planlarında vade kısalır, uzun vadeli programlar oluşturmak zordur. Zor olsa da yapılması gereken, enflasyon sonrasına şimdiden hazırlık yapmaktı.

NOT

SERVET GÖÇÜNÜ NASIL ÖNLERİZ?

İster beyin olsun ister maddiyat olsun, servetin her türlüsü ona değer veren iklime akacaktır. İşte servet göçünü caydıracak 5 öneri; 1-Hakiki ve samimi hukuk reformu yap. 2-Liranın değerini yücelt. 3-Yüksek enflasyonu indir. 4-Servetin üzerine çökme. 5-İş ortamını kolaylaştır…

İnsan servetimiz yarın kaygısıyla, maddi servetimiz hukuk kaygısıyla hızla yurtdışına kayıyor. Bu kan kaybını durdurmak için yapılması gerekenler belli de bunları yapması gerekenlerin gerçek niyeti ne?