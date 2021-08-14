Kendileriyle yarışan satış gücü çalışanları ve yöneticileri…

Yücel UYGUN

“Akıllı insan yarışmaz; böylece kimse ona karşı kazanamaz.”

Lao Tzu

Konu satış olunca gerek departman içinde gerek aynı sektördeki şirketler arasındaki rekabet kaçınılmazdır. Bu çekişmeli veya tatlı rekabet ortamları içinde bazı satış çalışanları -rekabetin bir üst seviyesi olduğuna inandığım- diğerleriyle yarıştan ziyade kendileriyle yarışma peşine düşerler. Çünkü gerçek potansiyellerini merak ederler. Konu hedef belirlemekse, ortalama rakamları baz almazlar, gerçekleştirebilecekleri daha yüksek hedeflerin takipçisi olurlar. Bu yaklaşım, çalışanın hedeflerine ulaşırken etrafına da yardımcı olmaya çalıştığı durumlarda satış operasyonuna bir zarar vermez. Aksine diğer çalışanları da güdüler…

Satış mesleğinde kendisiyle -veya ekip olarak kedileriyle- yarışan satış çalışanları gelecekte hangi faydalara sahip olurlar?

- Mesleki ün

- Daha iyi kazanç

- Kendi potansiyelini gerçekleştirme

- Daha iyi kariyer fırsatları (terfi ve/veya girişimcilik)

- Sürekli gelişimin vermiş olduğu haz

- Özerk yaklaşım (içsel motivasyonun en önemli kaynaklarından biri)

Satış mesleğinde kendisiyle -veya ekip olarak kendileriyle- yarışmak isteyen satış çalışanları neler yapabilir?

- Ölçme sistemi

Ölçmediğimiz kendimizi yönetmemiz olanaksızdır. Geçmişteki rakamlarımızı bilirsek onları daha iyi hale getirmenin planını yapabiliriz. Önceki hafta/ay ve sene kaç adet -telefonda veya yüz yüze- sunum gerçekleşmiş, gerçekleşen sunumların satışa dönüşme oranı ne kadar, referans sayısı kaç, her müşteri için çapraz satış ve satış artırma sistemleri devrede mi vb. soruları sürekli olarak kendimize sormamız gerekir. Kurumsal firmaların çoğunda bunların analizi yapılır ve raporlarda yer alır. Ve bir süre sonra bu raporlar rutin işlere dönüşebilir. Bu tehlikelidir. Ölçme ve değerlendirme işleminin gerçekçi bir şekilde yapılması, çalışanların gelişimi için son derece önemlidir. Satış çalışanı bu gibi analizleri yaparken ‘özerk bir tutum’ sergilemelidir.

- Kaçan satışlara olan yaklaşım

Satış temsilcisinin veya ekibinin kaçan satışlar hakkındaki analizi, bu analizden çıkarılan hatalar, gelecekte benzer hataların yapılmasını engeller. Müşteri adaylarının neden satın almadığı gerçekçi bir şekilde araştırılmalıdır. İlk izlenim, ihtiyaçların tam olarak ortaya çıkarılması, itiraz yönetimi, dijital ve geleneksel satış kanallarının birbiriyle uyumu vb. başlıklar masaya yatırılmalıdır. Hatalı noktalar giderilmelidir. Bu konuda tabir caizse takıntılı bir tutum sergilemek gerekir.

- Hedeflere olan yaklaşım

Belirlenen hedefler, gerçekçi/talepkâr olmalıdır ve zor ulaşılmalıdır. Satış temsilcisi veya ekip, kendi potansiyelini ortaya çıkarabilmesi için şirketin belirlemiş olduğu hedeflerin (bu hedeflerin ulaşılabilir/gerçekçi olması önemlidir) üzerinde bir rakam belirleyebilir. Hedefler konusunda sürekli daha iyi olmaya çalışmak, en kötü ihtimalde mevcut satış rakamlarının korunmasını sağlar, en iyi ihtimalde ise, satışçının veya ekibin yıldız gibi parlamasını...

- Her geçen gün daha iyi olmaya çalışmak

Psikoloji bilimi, yaşam koşullarında bireyin kendisini kendisiyle kıyaslamasını sağlıklı buluyor. Bu durum satış mesleği özelinde neden farklı olsun ki? Tatlı bir rekabet ortamı tabii ki olacak, bu ayrı bir sayfanın konusu… fakat kişinin veya ekibin sürekli gelişime açık olması, mesleki açıdan kendini sürekli geliştirmesi (eğitim, seminer, kitap, makale, gelişim videoları vb.) satış gücünün dinamik kalması açısından son derece önemli bir yaklaşımdır. Bu mesleği icra eden çalışanların, müşteri diyaloglarında bazen revizyon da gereklidir. Aksi halde temsilci, bir süre sonra kendi söylediklerinden sıkılmaya başlar. Paulo Coelho, “Macera tehlikeli sanıyorsan rutini dene, rutin öldürücüdür” der. Müşteri adayları ile gerçekleşen diyaloglarda yeni cümleler keşfetmek, kelime hazinesini geliştirmek, anca okuyarak mümkün olur.

- İçsel motivasyona yatırım

Satışçının gücü, içsel motivasyonundan gelir. Başarılı satış gücü çalışanları, kendilerini nasıl motive edeceklerini çok iyi bilirler. Söz konusu satış başarısı ise ‘içsel motivasyon’ her şeydir. (Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isteyenler bu yazımı inceleyebilirler: https://www.dunya.com/kose-yazisi/kiminin-ictendir-mutlulugu-kiminin-distan/423022)

- Başarı ve değer odaklı yaklaşım

Eğitim/seminer açılış konuşmalarımda, sık vurguladığım bir söz var. Başarılı olalım ama mutluluğu sadece sonuca ulaştıktan sonra elde edecekmiş gibi davranmayalım. Bireyin çalışırken aynı zamanda huzurlu bir çalışma ortamına sahip olmasının, işletmenin veya bireyin değerler zinciriyle yakından bir ilintisi vardır. Hedeflerini değerler üzerine inşa eden işletmeler veya çalışanlar, kendilerini müşterileri karşısında hemen belli ederler. Bu firmaları veya çalışanları, karşı tarafa olan ‘müşteri velinimettir’ yaklaşımlarından tanıyabiliriz; müşterilerin kendilerini değerli hissedeceği ortamları oluşturmak, işler ters gittiğinde müşterinin yanında olmak, müşterilerle dostluk ilişkisi kurmak, satış sonrası hizmet vb.

Son söz, bireylerin/ekibin yukarıdaki başlıklar çerçevesinde kedileriyle yarışması, çok büyük bir tatmin unsuru olduğu gibi, rekabet üstünlüğü de getiren önemli bir stratejik yaklaşımdır.