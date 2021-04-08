Kendimize IMF olmalı mıyız?

Küresel Finansal İstikrar Raporu’nda IMF bu yıl dünyanın %6 büyüyeceğini öngörüyor. Türkiye için büyüme tahmini ise bu yıl dünya ile paralel %6 iken 2022’de büyümeyi %3,5 olarak öngörüyor.

Peki, bu ne kadar gerçekçi? IMF, diğer tahminci kuruluşlardan yavaş ama daha titiz, veriye dayalı çalışır. Öngörüleri bazen tutmasa da genelde çıkar. Peki, bizim için yaptığı tahmin ne kadar gerçekçi, ne derece tutarlı?

Öncü göstergelere bakıyoruz; 12 Mart’ta yayınlanan sanayi endeksi üretim verisine göre Türkiye’de ocak ayı sanayi üretimi (takvim etkisinden arınmış) bir önceki yılın aynı ayına göre %11,4 artmış, aylık artış %1 olmuş.

Yüzde 11,4 beklentinin de üzerinde umut verici bir artış… Beklenti; %8-9 düzeyindeydi oysa. Geçen yılın son çeyreğinde gevşek kredi şartları ve üretim kanallarının açık kalması, sanayi üretimini destekledi.

Bu yılın henüz ikinci çeyreğin başındayız. Fakat pişmiş tavuğun başına gelenden fazla gelişme yaşadık. “Enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlıyız” diyen guvernörü gece yarısı azlettik, doları 8 liranın üzerine zıplattık. Yeni başkanın elindeki araçları etkisiz hale getirdik.

Diğer pek çok kurum, Türkiye büyüme tahminini aşağı doğru revize ederken IMF, tüm olan bitene rağmen %6’lık bonkör tahminini koruyor. Ancak süreçleri geç işleyen IMF’nin güncellemesi gelince düşük büyüme revizyonu ile yüz yüze kalabiliriz.

İnancım odur ki kendimize IMF olur, harcama disiplini, yapısal reform, acı ilaç sayesinde, IMF’nin bonkör büyüme tahminini yakalayabiliriz.

BÜYÜMEDE BAZ SENARYO

Yaz aylarında turizm sezonu, cari açığa katkı verebilir. Aşı etkisiyle ekonomik faaliyetler daha çok açılır. İhracat iyi gidiyor. Bu beklentilere göre baz senaryo; 2021 için %5-6 büyüme temelini oluşturuyor.

Peki ya gerçekleşmeler? 50 bin vaka, 200’ü aşkın günlük ölüm, esnafın açılmayan işleri, %16’lık enflasyon, %19’luk faiz gerçeğiyle bakınca %2-3 büyürsek öpüp başıma koyacağım.