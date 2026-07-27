“Kendine yetmeyi yeterli bulmayanlar” dahi güvensizse…
Bireylerde de, ailelerde de, kurumlarda da, ülkelerde de;
Her dönem, “kendine yetme zorunluluğu” var…
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Ama…
Pandemi sonrasında ve gelecekte, bu zorunluluk biraz daha şiddetli hissediliyor/ hissedilecek…
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Nedeni:
“Kendine yetmeyi yeterli bulmayıp”; dünyadan talep gören/görecek ürünleri geliştirmeye/üretmeye çabalayan ve bu nedenle fazla veren ülkelerde/kurumlarda yaşanan “kısa/orta vadeli beklenen” zorunlu davranış değişikliği…
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Dünyanın talebine göre üretim yapan ve/ veya dünya talebini yönlendirmek için geliştirme/üretim yapanlarda dahi (pazarları bağımlı hale getirip, üretimden uzaklaştıranlar) yeşeren bu davranış değişiminin nedeni mi?
Siyasilerin müdahalesi ve bu nedenle derinleşen “ülkelerarası güven erimesi”…
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Doğal ve beşeri kaynaklara sahip olan ve bu kaynaklarını işleyerek/geliştirerek katma değer artıran ve bu katalizörü kullanıp dış ticaret fazlası veren ülkelerin ekonomi politikalarında, “pazarımız olan ama karşı blokta yer alan ülkelere güç kazandırmamalıyız” mantığı da ön plana çıkmaya başladı…
Petrol ihracatını kısıtlayan petrol ülkeleri de, gıda ihracatını kısıtlayan gıda fazlası veren ülkeler de, maden ihracatını kısıtlayan maden ülkeleri de, bu yeni yapının kanıtı…
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Bu erime ve yapı:
Büyük tehditlerin yanında fırsatlar da doğuracak…
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En basit anlatımıyla:
Bugüne kadar olduğu gibi, yarın da, geliştirme/üretim/verimlilik gücünü koruyup/geliştirebilenler fırsatlardan faydalanacak…
Diğerleri ise sadece borç arttıracak…
VELHASIL
Kendine yetme, genelde, “tarımsal üretim” için kullanılıyor…
Oysa…
Dünyada, 7 temel besin grubunun tamamında yüksek üretim yaparak dışa ihtiyaç duymayan tek ülkenin Guyana olduğu;
(7 temel besin grubundan 6’sının üretimini yapabilen Çin ve Vietnam var)
Ve o Guyana’nın:
Gıda ihracatı ile kazanabildiği dövizle, ihtiyaç duyduğu ve ithal ettiği makine/telefon faturasının yarısını dahi ödeyemediği biliniyor…
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Dünya halklarının ihtiyaç duyduğu/ duyacağı binlerce üründen (sanayide, tarımda, turizmde, hizmetlerde…) birkaçının ve/veya o ürünlerin hammaddesinin veya bir parçasının (vb) geliştiricisi/üreticisi olmayan;
Ve bu tür ürünler sayesinde gelir/gider dengesini sağlayamayıp, açık veren, bugünün ve yarının dünyasında, çok daha büyük tehdit altında…
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