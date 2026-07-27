“Kendine yetmeyi yeterli bulmayanlar” dahi güvensizse…

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Bireylerde de, ailelerde de, kurumlarda da, ülkelerde de;

Her dönem, “kendine yetme zorunlulu­ğu” var…

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Ama…

Pandemi sonrasında ve gelecekte, bu zo­runluluk biraz daha şiddetli hissediliyor/ hissedilecek…

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Nedeni:

“Kendine yetmeyi yeterli bulmayıp”; dünyadan talep gören/görecek ürünleri ge­liştirmeye/üretmeye çabalayan ve bu ne­denle fazla veren ülkelerde/kurumlarda yaşanan “kısa/orta vadeli beklenen” zo­runlu davranış değişikliği…

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Dünyanın talebine göre üretim yapan ve/ veya dünya talebini yönlendirmek için ge­liştirme/üretim yapanlarda dahi (pazarla­rı bağımlı hale getirip, üretimden uzak­laştıranlar) yeşeren bu davranış değişi­minin nedeni mi?

Siyasilerin müdahalesi ve bu nedenle de­rinleşen “ülkelerarası güven erimesi”…

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Doğal ve beşeri kaynaklara sahip olan ve bu kaynaklarını işleyerek/geliştirerek kat­ma değer artıran ve bu katalizörü kullanıp dış ticaret fazlası veren ülkelerin ekonomi politikalarında, “pazarımız olan ama kar­şı blokta yer alan ülkelere güç kazandır­mamalıyız” mantığı da ön plana çıkmaya başladı…

Petrol ihracatını kısıtlayan petrol ülke­leri de, gıda ihracatını kısıtlayan gıda faz­lası veren ülkeler de, maden ihracatını kı­sıtlayan maden ülkeleri de, bu yeni yapının kanıtı…

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Bu erime ve yapı:

Büyük tehditlerin yanında fırsatlar da doğuracak…

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En basit anlatımıyla:

Bugüne kadar olduğu gibi, yarın da, ge­liştirme/üretim/verimlilik gücünü koru­yup/geliştirebilenler fırsatlardan faydala­nacak…

Diğerleri ise sadece borç arttıracak…

VELHASIL

Kendine yetme, genelde, “tarımsal üre­tim” için kullanılıyor…

Oysa…

Dünyada, 7 temel besin grubunun tama­mında yüksek üretim yaparak dışa ihtiyaç duymayan tek ülkenin Guyana olduğu;

(7 temel besin grubundan 6’sının üre­timini yapabilen Çin ve Vietnam var)

Ve o Guyana’nın:

Gıda ihracatı ile kazanabildiği dövizle, ihtiyaç duyduğu ve ithal ettiği makine/te­lefon faturasının yarısını dahi ödeyemedi­ği biliniyor…

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Dünya halklarının ihtiyaç duyduğu/ duyacağı binlerce üründen (sanayide, tarımda, turizmde, hizmetlerde…) bir­kaçının ve/veya o ürünlerin hammad­desinin veya bir parçasının (vb) gelişti­ricisi/üreticisi olmayan;

Ve bu tür ürünler sayesinde gelir/gi­der dengesini sağlayamayıp, açık veren, bugünün ve yarının dünyasında, çok da­ha büyük tehdit altında…