Kendini tiyatroya adamış bir usta…

Yıldız Kenter, 91 yıllık yaşamını tiyatroya adamış çok önemli bir sanatçıdır. Kendisini hürmet, saygı ve rahmetle anıyorum…

Yıldız Kenter, Nadide hanım (aslen İngiliz Olga Cyntia) ve diplomat Ahmet Naci beyin çocuğu olarak 1928 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Ankara Yüksek Konservatuarını sınıf atlayarak bitirdi. Ankara Devlet Tiyatrosuna girip on bir yıl orada çalıştı. Rockefeller bursu kazanarak Amerika’da oyunculuk ve oyuncu eğitmenliği eğitimi aldı.

1959 yılında Devlet Tiyatrolarından ayrılarak Muhsin Ertuğrul ile çalıştı. Ardından kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör’le Kent Oyuncuları Tiyatrosunu kurdu. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de oyunculuk eğitim metotları üzerine çalışmalar yaptı.

1962’de “Yılın kadını” seçildi. Behzat Budak’la birlikte İlhan İskender ödülünü aldı. 1968’de İstanbul’da seyircilerinin katıldığı imece ile Kenter Tiyatrosu’nun inşaatını tamamladı. Yurt dışında Amerika, İngiltere, Sovyetler Birliği, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs’ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi. Shakespeare, Çehov, Brecht, Tennesseee Williams, Melih Cevdet, Necati Cumalı, Muzaffer İzgü, Oktay Rifat, Güner Sümer, Adalet Ağaoğlu, Güngör Dilmen’in aralarında yer aldığı yerli/yabancı birçok yazarın 100’ün üzerindeki oyunlarını oynadı. Profesörlük verilen Yıldız Kenter, 37 yıl hocalık yaparak oyuncu yetiştirdi.

Yıldız Kenter, tiyatro ve sinema çalışmalarıyla birçok ödüle layık görüldü. 1984’te İtalyan Kültür Birliği Adalaide Ristori ödülünü aldı. 1989’da Korsika/Bastia film festivalinde, Hanım filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu seçildi. 1994’te Konken Partisi oyunundaki rolüyle, “Olağanüstü yorum” ödülüyle onurlandırıldı. 1996’da Reşat ve Jülide’deki Jülide rolüyle magazin gazetecilerinin en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu. 1997’de İstanbul Festivalinde ömür boyu tiyatro sanatına katkı ödülünü, 1998’de Ankara Sanat Kurumu yılın kadın sanatçısı ödüllerini aldı. Muhsin Ertuğrul yaşam boyu tiyatro sanatına katkı ödülü ile onurlandırıldı. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür sanat ödülünü Martı oyunundaki rolüyle aldı. 1999’da Afife Jale en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu. Üç kez Altın Portakal ödülüne layık görüldü.

1949 yılında, Devlet Tiyatroları’nda Antigone oyunundaki rolüyle başlayan sahne yolculuğu, Güngör Dilmen’in Ben Anadolu’daki rolüne kadar 41 oyunla sürdü. 1951’de “Vatan için” filmiyle başlayan sinema/dizi film oyunculuğu 20’yi aşkın çalışmayla sürdü.

Yıldız Kenter, 12 Kasım 2019 yılında 91 yıllık ömrünü tiyatroya adamış, birçok oyunda rol almış, birçok ödül kazanmış, birçok sanatçı yetiştirmiş biri olarak vefat etti. Kendisini hürmet, saygı ve rahmetle anıyorum…

GÜNÜN SÖZÜ:

Tiyatro bize yaşamın hallerinin aynasını tutar.