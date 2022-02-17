Kentlerin çevresinde Tarımsal OSB’ler kurulması...

Büyük şehirlerin çevresinde Tarımsal OSB’ler kurulması neden anlamlı olacak? 100 ülkedeki bu tür uygulamalar iyi takip edilmeli.

İstanbul’da sanayi parseli kalmadığından hareketle 50 hektarlık OSB kurulmasını öngören yazımla birlikte, bir başka düşüncemin ortaya konulmasının gerektiğine inandım. İstanbul çevresinde kamu arazileri üstünde bir “Tarımsal OSB” kurulmasının gerektiğini düşünüyorum.

Böyle bir arazi tahsis edilirse, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurulan üretici tarım kooperatifleriyle işbirliğine gidebilir. Bunun örneğini süt konusunda belediyelerin Tire Süt Kooperatifi ile yaptığı olumlu sonuç veren örnekte açıklıkla gördük. Böylesi bir Tarımsal OSB için arsa tahsisi yapılırsa, bu alanda meyve-sebze üretimi yapacak kooperatifler ile yerel belediyenin işbirliği yapması bir yandan lojistik sorununa da çözüm getirecek. Öte yandan belediyenin katkısıyla aracıların sayısı da azalacak.

Bu modele, Belediye “Tanzim Satış Mağazaları” da eklenebilir. Böylece, sebze- meyve daha ucuza tüketiciye sunulma imkanı bulur. Bu bir yandan kamyonlarla taşınan ve akaryakıt fiyatlarının artışında fiyatı artan lojistik maliyeti azaltır, öte yandan çok sayıda aracı modelinden kurtulur. Taşıma sırasında artan fire kayıplarının önlenmesi de bu modelin önemli olumlu sonucu olacaktır.

Benzeri Tarım OSB’leri daha sonra İzmir ve Ankara gibi merkezlerin çevrelerinde de oluşturulabilir. Belediyelerin bu uygulamaya sıcak bakacaklarını düşünüyorum. Konuyu değerlendirirken, Denizli Temsilcimiz Osman Nuri Boyacı’nın haberinden Denizli Sarayköy’de bir Tarım OSB’sinin kurulma aşamasında olduğunu öğrendim.

Sözünü ettiğim modelin yürürlükte olan saçma uygulamaya göre daha faydalı olacağını düşünüyorum. Büyük merkezlere 600- 700 km uzaktan ürün taşımasının oluşturduğu yapıda, hem üreticiler, hem de tüketiciler memnuniyetsizliklerini ifade ediyorlar. Mevcut model sürdürülebilir değil, kimseyi de memnun etmiyor.

Sözünü ettiği model bugünden yarına gelişmeyebilir. Bunun için zamana ihtiyaç var. Ama bir yerden başlanması gerekliliğinin altını çizmek istiyorum.

Dünyada yaklaşık 100 ülkede olan bu uygulamanın İstanbul hinterlandında da devreye girebileceğine inancım tam...

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