Kentlerin geleceği için küresel ortak akıl
Küresel sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleşmesi için, küresel ortaklıkların güçlendirilmesine ve canlandırılmasına ihtiyaç var.
Dünyanın ortak sorunlarına çözüm öneren on yedi Birleşmiş Milletler sürdürülebilirlik hedefi, bir evrensel çağrı niteliğinde. Amaç 17: Amaçlar İçin Ortaklılar, iyi bir gelecek için güçlü bir aracımız olduğunu vurguluyor: Ortak Akıl.
Geleceğin Toplulukları Forumu 2026’da ortak amaçları kentlerin geleceği olanlar, ortak akıl için İstanbul’da buluşuyor. Kentlerinin geleceği için çalışan uzmanların katıldığı uluslararası toplantıya İstanbul ev sahipliği yapıyor.
Etkinlik, İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ve Fransa merkezli Uluslararası Kent Profesyonelleri Forumu (International Urban Professionals Forum IUPF) işbirliği ile düzenleniyor. IUPF kentlerin ve bölgelerin geleceği için çalışan profesyonelleri, araştırmacıları, kurumları ve topluluk temsilcilerini bir araya getiren gönüllü küresel bir mesleki iş birliği ağı. Farklı disiplinleri ortak kentsel vizyonda buluşturuyor.
Kapsayıcı kentler için yerel toplulukları destekleyen adil ve dirençli kent tasarımlarına katkı sağlıyor. Kapasite gelişimine yönelik yeni nesil şehircilik uzmanlarına çalıştaylar düzenliyor. Yerel dinamikler ile küresel kentsel politikalar arasında stratejik bir iletişim kanalı görevi üstleniyor.
Geleceğin Toplulukları Forumu 2026, İPA Kampüs Florya’da 7-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Uluslararası toplantılara kent profesyonelleri, araştırmacılar, yerel yönetim temsilcileri katılacak. Metropollerde sürdürülebilir kalkınma, ortak akla dayalı kentsel yönetişim, konut ve mekânsal adalet konularında deneyimlerini paylaşacak, fikir üretecekler. Tema “İstanbul 2050: Yerel Yaratıcılık ile Küresel Politika Arasında Köprü Kurmak”. Forum, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile İPA’nın yürüttüğü “İstanbul Plan 2050” çalışmaları kapsamında düzenleniyor.
Hedef; kentlerin karşı karşıya olduğu ortak sorunlara yönelik yerel ölçekte geliştirilen yaratıcı uygulamaları görünür kılan, farklı ülkelerdeki deneyimlerin paylaşıldığı bir platform oluşması. Deneyimlerin uluslararası politika tartışmalarıyla buluşması ve kentlerin geleceğine ilişkin ortak çözüm arayışlarına katkı sunması.
Dünya kentlerinin ortak sorunları var
Kentlerin ortak sorunlarına yönelik hazırlanan oturum başlıkları: Kentsel Değişimin Alanları, Kentsel Yaşamı Onarmak, Tasarım Yoluyla Birlikte Yaşam, Adil ve Yaşanabilir Bir Metropol Geleceğine Doğru. Üç gün sürecek forumda şunlar konuşulacak: Metropollerde sürdürülebilir kalkınma, topluluk temelli kentsel inovasyon, çeşitlilik, güven, ortak akla dayalı kentsel yönetişim, konut, refah, müşterekler ve mekânsal adalet. Farklı ülkelerden katılımcılar; kentlerin geleceğindeki belirsizlikler, iklim krizi, ekonomik eşitsizlikler, barınma sorunları ve toplumsal kırılganlıklar karşısında geliştirilen yerel uygulamaları paylaşacak.
Genç profesyoneller için İstanbul bir “kent laboratuvarı” oluyor
İPA ve IUPF, forum öncesinde Salzburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş birliğiyle “Genç Profesyoneller Atölyesi düzenleyecek.
Atölyeye şehir planlama, mimarlık, sosyoloji, coğrafya veya topluluk örgütlenmesi alanlarında çalışan ya da lisansüstü eğitim gören dünyanın farklı ülkelerinden 35 yaş altı genç profesyoneller katılacak.
Katılımcılar gerçek dünyadaki kentsel sorunları inceleyecek. İstanbul›u bir kent laboratuvarı olarak ele alacak, dirençli bölgeler oluşturmaya yönelik pratik stratejiler geliştirecek. Çalışmaların ve politika önerilerinin Geleceğin Toplulukları Forumu 2026 kapsamında paylaşılması planlanıyor. Özetle; kentlerin geleceği için birlikte yürümek şart..!
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