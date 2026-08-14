Kentlerin geleceği için küresel ortak akıl

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Küresel sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleşmesi için, kü­resel ortaklıkların güçlendirilmesine ve canlandırılmasına ihtiyaç var.

Dünyanın ortak sorunlarına çözüm öneren on yedi Birleşmiş Milletler sürdürülebilirlik he­defi, bir evrensel çağrı niteliğinde. Amaç 17: Amaçlar İçin Ortaklılar, iyi bir gelecek için güçlü bir aracımız olduğunu vurgulu­yor: Ortak Akıl.

Geleceğin Toplulukları Forumu 2026’da ortak amaçları kentlerin gelece­ği olanlar, ortak akıl için İstanbul’da bu­luşuyor. Kentlerinin geleceği için çalışan uzmanların katıldığı uluslararası toplan­tıya İstanbul ev sahipliği yapıyor.

Etkin­lik, İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajan­sı (İPA) ve Fransa merkezli Uluslararası Kent Profesyonelleri Forumu (Internati­onal Urban Professionals Forum IUPF) işbirliği ile düzenleniyor. IUPF kentlerin ve bölgelerin geleceği için çalışan profes­yonelleri, araştırmacıları, kurumları ve topluluk temsilcilerini bir araya getiren gönüllü küresel bir mesleki iş birliği ağı. Farklı disiplinleri ortak kentsel vizyonda buluşturuyor.

Kapsayıcı kentler için yerel topluluk­ları destekleyen adil ve dirençli kent ta­sarımlarına katkı sağlıyor. Kapasite ge­lişimine yönelik yeni nesil şehircilik uz­manlarına çalıştaylar düzenliyor. Yerel dinamikler ile küresel kentsel politikalar arasında stratejik bir iletişim kanalı göre­vi üstleniyor.

Geleceğin Toplulukları Forumu 2026, İPA Kampüs Florya’da 7-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Uluslararası top­lantılara kent profesyonelleri, araştırma­cılar, yerel yönetim temsilcileri katılacak. Metropollerde sürdürülebilir kalkınma, ortak akla dayalı kentsel yönetişim, ko­nut ve mekânsal adalet konularında de­neyimlerini paylaşacak, fikir üretecekler. Tema “İstanbul 2050: Yerel Yaratıcılık ile Küresel Politika Arasında Köprü Kur­mak”. Forum, İBB İmar ve Şehircilik Da­ire Başkanlığı ile İPA’nın yürüttüğü “İs­tanbul Plan 2050” çalışmaları kapsamın­da düzenleniyor.

Hedef; kentlerin karşı karşıya olduğu ortak sorunlara yönelik yerel ölçekte ge­liştirilen yaratıcı uygulamaları görünür kılan, farklı ülkelerdeki deneyimlerin paylaşıldığı bir platform oluşması. Dene­yimlerin uluslararası politika tartışma­larıyla buluşması ve kentlerin geleceği­ne ilişkin ortak çözüm arayışlarına katkı sunması.

Dünya kentlerinin ortak sorunları var

Kentlerin ortak sorunlarına yönelik ha­zırlanan oturum başlıkları: Kentsel De­ğişimin Alanları, Kentsel Yaşamı Onar­mak, Tasarım Yoluyla Birlikte Yaşam, Adil ve Yaşanabilir Bir Metropol Gelece­ğine Doğru. Üç gün sürecek forumda şun­lar konuşulacak: Metropollerde sürdürü­lebilir kalkınma, topluluk temelli kentsel inovasyon, çeşitlilik, güven, ortak akla da­yalı kentsel yönetişim, konut, refah, müş­terekler ve mekânsal adalet. Farklı ülke­lerden katılımcılar; kentlerin geleceğin­deki belirsizlikler, iklim krizi, ekonomik eşitsizlikler, barınma sorunları ve top­lumsal kırılganlıklar karşısında geliştiri­len yerel uygulamaları paylaşacak.

Genç profesyoneller için İstanbul bir “kent laboratuvarı” oluyor

İPA ve IUPF, forum öncesinde Salzburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş bir­liğiyle “Genç Profesyoneller Atölyesi dü­zenleyecek.

Atölyeye şehir planlama, mimarlık, sosyoloji, coğrafya veya topluluk örgüt­lenmesi alanlarında çalışan ya da lisan­süstü eğitim gören dünyanın farklı ülke­lerinden 35 yaş altı genç profesyoneller katılacak.

Katılımcılar gerçek dünyadaki kentsel sorunları inceleyecek. İstanbul›u bir kent laboratuvarı olarak ele alacak, dirençli bölgeler oluşturmaya yönelik pratik stra­tejiler geliştirecek. Çalışmaların ve poli­tika önerilerinin Geleceğin Toplulukla­rı Forumu 2026 kapsamında paylaşılma­sı planlanıyor. Özetle; kentlerin geleceği için birlikte yürümek şart..!