Kentsel dönüşümde görünmeyen maliyet
Değerli okurlar başta İstanbul olmak üzere deprem tehlikesi altında bulunan bir çok ilimizde çok sayıda “Kentsel Dönüşüm” projelerinin yükseldiğini görüyoruz.
Söz konusu projeler depreme dayanıksız binaların yıkılarak yenilenmesi ve güvenli binalar oluşturulması noktasında çok önemli projelerdir. Kamuoyunda “Kentsel Dönüşüm” olarak adlandırılan uygulama, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Yönetmelikle düzenlenmiş bulunmaktadır. 6306 Sayılı Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde standartlara uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.
Kanun ve Yönetmelikte yapılan değişikliklerle kentsel dönüşüm projelerini teşvik etmek amacıyla hem karar alma süreçleri hızlandırılmış hem de vergisel avantajlar uygulamaya konulmuş bulunmaktadır. Söz konusu uygulamalar kentsel dönüşüm projelerinde maliyet açısından önemli avantaj sağlanmaktadır.
Kentsel dönüşümde vergi ve harç avantajları
6306 Sayılı Kanununun Uygulama Yönetmeliğine göre kanunda belirtilen şartlar dahilinde alınmaması gereken vergi ve harçlar şunlardır:
-Harçlar Kanunu uyarınca alınan noter harçları, tapu ve kadastro harçları.
-Belediye Gelirleri Kanununun ilgili maddeleri uyarınca belediyelerce alınan harçlar.
-Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga vergisine tâbi kâğıtlar sebebiyle alınan damga vergisi.
-Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu uyarınca alınan veraset ve intikal vergisi.
-Kullandırılacak kredilerden dolayı lehe alınacak paralar sebebiyle alınması gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi.
-Kurum ve kuruluşlarca döner sermaye ücreti adı altında alınan ücretler ile riskli olarak tespit edilen yapı ile bu yapının yerine yapılacak yapıya ilişkin belediye meclisi kararı ile belirlenen ve alınan her türlü ücret.
Kentsel dönüşümde KDV avantajı
30.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3470 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının (bir buçuk) 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde katma değer vergisi oranı 30.01.2021 tarihi itibariyle %1 olarak belirlenmiştir.
Böylelikle; mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin “inşaat taahhüt işlerinde” metrekareye bakılmaksızın KDV oranı % 1 olarak uygulanır. Söz konusu uygulama konut projeleri için geçerlidir. Ticari alan projelerine yönelik inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı %20 uygulanır. Yapılan konut inşaatları 6306 sayılı kanun kapsamı dışında yapılır ise bu inşaatlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde de KDV oranı % 20 uygulanır.
6306 sayılı Kanun kapsamında inşa edilen net alanı 150 metrekarenin altında olan “konutların tesliminde” KDV %1, net alanı 150 m2’nin üzerindeki konutlarda 150 m2’ye kadar olan kısım için % 1, aşan kısım için % 20 KDV uygulanır.
Kat karşılığı inşaatların durumu
Kat karşılığı inşaat işlerinde iki ayrı teslim söz konusudur. Arsa sahibine arsasına karşılık müteahhit tarafından bağımsız bölüm verilmesi trampa niteliğinde olup, arsa sahibine verilen bir inşaat hizmeti söz konusu değildir. Dolayısıyla bu işlemde arsa sahibine verilen bağımsız bölümün niteliğine göre geçerli oranda KDV hesaplanır.
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