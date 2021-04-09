Kerem ile Aslı’nın Erciyes’e uzanan aşk hikayesi

Oktay Ensari - Kayseri notları

Günümüzde kış sporları ve turizm merkezi olarak adı sıkça gündeme gelen, yapılan yatırımlarla yerli ve yabancı turistlerin gözbebeğine dönüşen Erciyes, şimdilerde Kerem ile Aslı’nın dillere destan, “Erciyes’te bir aşk hikayesi” çalışmasıyla gündeme geldi. Zirvesinden yaz kış eksik olmayan karı ve heybetli duruşuyla bir çok medeniyete ev sahipliği yapan 3 bin 916 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı’nın dilden dile dolaşan efsanelerinden en bilineni “Aslı ile Kerem”in aşk hikayesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından, ‘Erciyes’te Bir Sevda Masalı Kerem ile Aslı’ adlı sanal minyatür sergisiyle tanıtılıyor. Kayseri’nin çok az bilinen değerlerinden biri olan Kerem ile Aslı’nın sevda hikâyesindeki minyatürler, sıfır atık projesine katkı sağlamak amacıyla yüzde 90 atık malzemelerden yapılırken, bir ağaç dalına asılan Kerem’in Aslı’ya yazdığı şiirler de dikkati çekiyor.

Kayseri ve çevresindeki Kapadokya için çok önemli olan heybetli Erciyes’in efsaneleri arasında ilk bilineni, Cis Hatun’un hüzünlü aşkı. Erciyes’in eteklerinde Ercişler diye bilinen bir kabile yaşarmış. Kabile beyinin de Cis Hatun adında güzeller güzeli bir kızı varmış. Bir gün dağa, çok uzak diyarlardan bir yiğit delikanlı gelmiş. Beyin kızına aşık olmuş ve evlenmek için beye Horasan ulularını kızı istemeye göndermiş. Kabile beyi, kızını vermeye razı olmuş. Ama, zor bir şart öne sürüp, delikanlıya eğer kızıyla evlenecekse, Erciyes’in zirvesinde ateş püsküren ejderhayı öldürmesini şart koşmuş. Delikanlı bunu kabul etmiş ve yola koyulmuş. Cis Hatun kendisi için ölümü göze alan delikanlının peşinden başlamış dağa tırmanmaya. Erciyes’in eteklerinde kavuşan iki aşık el ele verip ejderhayı araya başlamışlar. Erciyes’in zirvesinde ejderhanın ateşleri ayaklarını sarmış. Delikanlı sevdiğini ateşten korumak isterken, alevler onu alıp götürmüş. Cis Hatun’u da alevler yutmuş. 2 sevgili kavuşamamış ama genç kızın gelinliği dağın başını örten beyaz bir kar olmuş. O günden bu yana güneşin eritemediği bu beyazlık koca bir aşkın efsanesi olmuş.

Erciyes Dağı ile ilgili bilinen bir başka efsane ise Ağ (Ak) Gelin’in sadakati ile ilgili. Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Gazi köyünde anlatılan bir efsaneye göre, dağın güneyindeki etekte yaşayan bir Türkmen obasında güzelliğiyle dillere destan iki çocuklu bir gelin yaşarmış. Ak Gelin’in kocası savaşa gitmiş. Bunu fırsat bilen nicedir kadına aşık olan bir eşkıya obayı basarak Ak Gelin’i kaçırmaya kalkmış. Kadın çocuklarını ve gelin sandığını yanına alarak eşkıyadan kaçmak isterken Erciyes Dağı’nda bir uçurumun kenarına gelmiş. Ellerini açıp, “Allah’ım benle çocuklarımı ya kuş eyle ya da taş” diye dua etmiş. Ettiği dua kabul olmuş ve Ak Gelin’le çocukları oracıkta taş kesilmiş. Savaş sonrası obaya dönen kocası ailesinin taş olmuş bedenlerinden bir ses geldiğini duymuş: “Namusumu eşkıyaya çiğnetmedim, ahdımı o eşkıya da koma.” Erciyes dağının en bilinen efsanesi ise, Kerem ile Aslı’nın dillere destan aşk öyküsü. İran’ın İsfahan kentinden Erciyes’e uzanan bu hüzünlü efsaneye göre birbirine kavuşamayan Kerem ile Aslı’nın külleri Erciyes Dağı’na gömüldü. Ama bugün küllerin Erciyes’in neresine gömülü olduğu bilinmiyor. Derler ki Erciyes dağının eteklerinde açan ikiz güller, aslında Kerem ile Aslı’nın ölümsüz sevdasını insanlara hatırlatıyor. İşte bu öykünün kahramanları şimdilerde Kayseri’de yeniden canlanıyor. Kayseri, sınai ve ticaret şehri olmanın yanı sıra kültürel değerlerine, turizme, gastronomiye de sahip çıkıyor. Ne diyelim uzayan kol, bizden yana…