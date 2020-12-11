Keşke Contemporary İstanbul’u eylül ayında yapsaydık

9 MAYIS 2020. Contemporary İstanbul Danışma Üst Kurulu’nun görüntülü platformda gerçekleşen toplantısı.

Üst Kurul Üyesi, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Contemporary İstanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Ali Güreli başta olmak üzere toplantıya katılanlara öneride bulundu:

-Bu yıl Contemporary İstanbul’u “hibrit” formatta yapsak. Fiziksel fuar ile çevrimiçi birarada olsa. Ne dersiniz?

Özyeğin’in önerisi kabul gördü, Vakıf yönetimi işin “sanal ortam” tarafı için 15 Mayıs’ta Münih merkezli bir firma ile çalışmaya başladı. Bu yılki Contemporary İstanbul için o günlerde tarih de saptandı:

- Eylül ayında yapalım.

Bu tarihin saptanmasına rağmen gözler Basel’e yöneldi:

- Bakalım Art Basel yapılabilecek mi? Eğer yapılamazsa biz de tarihimizi gözden geçirebiliriz.

Derken ağustos ayı başında beklenen açıklama geldi:

- Art Basel ertelendi.

Contemporary İstanbul Vakfı yönetimi, eylül ayı kararını gözden geçirdi:

- “Hibrit” de olsa bizim de Contemporary İstanbul’u aralık ayında gerçekleştirmemiz daha doğru olacak.

Ali Güreli ile “İstanbul The Lights”ın başladığı gün görüntülü platformda buluştuk. Söze Contemporary İstanbul’dan girdi:

-Keşke ilk belirlediğimiz tarih olan eylülü değiştirmeseydik. O zaman fiziksel ve sanal fuarı bir arada yapabilecektik. Şimdi sadece sanal ortamda gerçekleşecek. Çünkü, salgının dünyada ve ülkemizde yeniden yükselişe geçmesiyle organizasyonlar sınırlandı.

Art Basel’e döndü:

- Art Basel’deki alıcıların yüzde 95’i İsviçre dışından giden koleksiyonerlerden oluşuyor. Seyahat sınırlamaları devreye girince Basel’in ertelenmesi kaçınılmaz oldu.

Contemporary İstanbul’un farkına işaret etti:

-Contemporary İstanbul’daki alıcıların yüzde 90’ını yerli koleksiyonerler oluşturuyor. Bu oran pandemi ortamında bizi güvende hissettiriyor.

30’u aşkın galerinin Contemporary İstanbul’a katılım sözleşmesini daha önceden imzaladığını bildirdi:

- Söz konusu galeriler 21 Aralık 2020-6 Ocak 2021 döneminde gerçekleşecek “Virtual Contemporary İstanbul”da yerini alacak.

Sanal organizasyon için dünyadaki örnekleri incelediklerini kaydetti:

- “Virtual Contemporary İstanbul”a katılım için sonradan başvuran ve katılacak olan yabancı galerilere şu fiyatları sunduk:

► 15 eserle katılım: 600 dolar

► 30 eserle katılım: 900 dolar

► 50 eserle katılım: 1200 dolar

Fiziki organizasyonda olduğu gibi açılış öncesi iki gün medya ve VIP konukları beklediklerini vurguladı:

- 19-20 Aralık’ta medya ve VIP konuklarımızın katılımının ardından 21 Aralık’ta “Virtual Contemporary İstanbul” açılacak. 6 Ocak’a kadar sürecek. İlgiye göre sürenin uzaması gündeme gelebilir.

Söz konusu dönemde galeri sahibi-sanatçı-koleksiyoner buluşmalarının da gerçekleşeceğine dikkat çekti:

-Koleksiyoner de randevu talep edebilir, sanatçı veya galeri sahibi de. Görüntülü ortamda buluşup eserler üzerine konuşabilecekler, pazarlık yapabilecekler.

Fiziki organizasyon için de şimdiden tarih saptadıklarını paylaştı:

-Contemporary İstanbul 2021’i 27 Nisan-2 Mayıs’ta fiziki olarak düzenlemeyi planlıyoruz.

Farklı sektörler online fuar ve iş görüşmeleriyle yol almaya çalışırken Contemporary İstanbul Vakfı da aynı tempoda yoluna devam ediyor.

Güreli’nin heyecanına bakılırsa, “Virtual Contemporary İstanbul” da hareketli geçecek gibi görünüyor.

‘İstanbul The Lights’ umut mesajı veriyor

CONTEMPORARY İstanbul Vakfı Başkanı Ali Güreli, “İstanbul The Ligts” projesini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ağustos ayında sunduklarını belirtti:

- İstanbul genelinde mecralara ihtiyacımız vardı. İBB mecra ve tanıtım desteği vermeseydi projeyi gerçekleştiremezdik. "İstanbul The Lights" 7 Aralık’ta başladı, 3 Ocak'a kadar sürecek.

“Bu zor ortamda İstanbul'u nasıl renklendirebiliriz?” düşüncesiyle yola çıktıklarını vurguladı:

- "İstanbul The Lights”la tüm dünyaya pozitif, umut dolu mesajlar vermeyi hedefliyoruz. Umarım 2021 İstanbul ve Türk turizmi için de yaraların sarıldığı bir yıl olur.

“İstanbul The Lights”ı çok önemsediklerinin altını çizdi:

- Çünkü biz öncelikle İstanbul'un büyük değerine inanıyoruz. İstanbul, pandemi ortamında etkinliğini sürdüren birkaç dünya kenti arasında yerini alıyor. Sanat iyileştirici olduğu kadar eğiticidir.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Ali Güreli ile birlikte yabancı medya mensuplarıyla görüntülü ortamda gerçekleştirdikleri buluşmada şu mesajı verdi:

-İstanbul, tek başına sanatın simgesi olabilecek bir kent. Dünyanın önde gelen sanat merkezi olma hedefine hep beraber ulaşmak istediğimiz bu kente “İstanbul The Lights”ın çok yakıştığını hissettim. İstanbul, dünyaya istikamet çizebilecek bir kent.

İstanbul The Lights’ta hangi etkinlikler var?

► Dijital sanatlar alanında üretim yapan 53 sanatçının eserlerinden 7 LED ışık enstalasyonu, 2 dev ölçekli LED heykel, Maçka Parkı, Maçka Sanat Parkı, Taksim Meydanı ve İstanbul Havalimanı, The Marmara Taksim Otel ve şehir ekranlarında konumlandırılıyor.

►30 yeni medya sanatçısının dijital videoları şehrin 52 farklı noktasındaki şehir ekranı, metro ve AVM’lerde dev ekranlarda gösteriliyor. "Artırılmış Gerçeklik” tekniğiyle üretilmiş 15 sanatçının eserlerini, İstanbullular mobil cihazlarıyla deneyimleyebiliyor.

► Contemporary İstanbul Vakfı çatısı altında gerçekleştirilen projenin küratörlüğünü CIF sanat ve kültür programları direktörü Ayça Okay ve Contemporary Istanbul Plugin küratörü Esra Özkan üstleniyor.