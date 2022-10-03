Kibar, 460 milyon dolara “Made in USA” diyecek

Assan Alüminyum, Türkiye’de son üç yılda yaptığı 100 milyon dolarlık yatırıma önümüzdeki günlerde 80 milyon dolarlık bir geri dönüşüm tesisi daha ekleme planları yaparken, yurtdışında da hedef büyüttü. ABD’de 460 milyon dolara yıllık 120 bin ton üretim kapasiteli tesis kurmak için hazırlık yapan firma, son kararı vermek için uygun enerji maliyeti sunan eyaleti arıyor. Böylece vergi duvarlarını “Made in USA” ile aşacak firma, Türkiye’deki kapasiteleri için de yeni pazarlara yönelecek. Firmanın markajında Asya-Pasifik bölgesi de var.

Sektörün önemli fuarlarından Aluminium 2022 Düsseldorf, pandemi nedeniyle dört yıl aradan sonra geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Kibar Holding şirketlerinden Assan Alüminyum, fuardaki stantlarında Türkiye’den gelen bir grup basın mensubunu misafir ederek, sorularını yanıtladı.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, holdinglerinin 50 yılı, Assan Alimünyum’un 35’inci yaşını geride bırakacağını paylaşarak, neredeyse yarım milyar dolarlık yatırımları ile ilgili bilgiler veriyor. Kibar, “Bazı alıcalarımızın ‘Made in USA’ şartı var. ABD önemli fırsatlar sunuyor. 12 eyalet arasından bir seçim yapacağız. Bu alanda çalışıyoruz” diyor. Kibar, “460 milyon dolar yatırımla gerçekleştirmeyi planladığımız ABD’deki tesisimizde yıllık 120 bin ton üretim hedefliyoruz. Stratejimiz alüminyum ile Avrupa ve Amerika’da büyürken Asya Pasifik varlığımızı da güçlendirmek. Küresel piyasalarda yaşanan tedarik zincirindeki aksamalar ve arz sıkıntısı sanayiyi de değiştirecek. Bu dönüşüme hazırız. Her yeni yatırım bu dönüşümde bizi güçlendirecek” şeklinde konuşuyor.

Kibar Holding Kurumsal Gelişim ve Strateji Başkan Yardımcısı Gökhan Lokmanoğlu (soldan sağa), holdingin CEO’su Haluk Kayabaşı, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ve Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, şirketleri Assan Hanil’in TOGG’un ön ve arka tampon, radyatör taşıyıcı ve havalandırma kanalı için ürün geliştirme sürecinin devam ettiğini söyledi.

2021’DE 4,6 MİLYAR DOLAR CİRO YAPTI, BU YIL ARTIŞ SÜRÜYOR

Sanayici bir grup olduklarının altını çizen Ali Kibar, “Her yıl yüzde 3-7 aralığında büyüme hedefimiz var, istikrarlı şekilde üretim ve ihracata odaklanarak büyümeyi sürdürüyoruz. 2021 ciromuz 4,6 milyar dolar, bu rakamın yaklaşık yüzde 70’i ihracattan oluşuyor. 20’yi aşkın üretim tesisimizden 5 kıtada ihracat yapıyoruz. Bu yılın ilk yarısında ciro bazında yüzde 30 büyüdük. Grup genelinde yılsonu büyüme hedefimiz yüzde 5” açıklamalarında bulunuyor.

%95 GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ÇEVRE DOSTU ÜRÜN

Kibar, alüminyumunun özelliğine dikkat çekerek, “Gezegenimizin yüzde 100 dönüştürülebilen çok kıymetli bir metali. Ayrıca gelişen mikromobilitede de önemli bir yere sahip. Bu yükselen iki trend de doğru yerde olduğumuzu gösteriyor" şeklinde konuşuyor. Ayrıca Ar-Ge ile geliştirilen ürünlerin kendilerine büyük güç verdiğini de anımsatıyor Kibar, ve şunları kaydediyor: “Mesela tamamen Assan Alüminyum’a özel bir alaşım olan 3423 ürünü yüzde 95’in üzerinde birincil alüminyum harici, geri dönüştürülmüş malzeme ile üretiliyor. Eş değer ürünlere göre de yüzde 50 daha az karbon ayak izi oluşturuyor. Öncelikle inşaat sektörü olmak üzere, otomotiv ve ambalaj sektöründeki müşterilerin rahatlıkla faydalanabileceği bu ürün. Ayrıca Ar- Ge'miz sadece 7 kilogramlık bir uçak koltuğu geliştirdi, hem hafif hem dayanıklı. Bir uçakta böylece neredeyse 1,5 tonluk hafiflik sağlayacağız.”

Geri dönüşümde yeni yatırım, bataryada ortaklık…

Assan Alüminyum’un 3 yıl önce başladığı, 100 milyon dolarlık yatırımın büyük ölçüde tamamlandığının bilgisini veren Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, toplantıda yaptığı konuşmada, şunları söylüyor: “Böylece dünyanın en gelişmiş haddelerinden birini ülkemize kazandırdık. Soğuk hadde hattı yatırımı ile birlikte dayanıklı tüketim, otomotiv, ısıtma soğutma sektörlerinin yanı sıra inşaat sektörüne de çok etkin hizmet vereceğiz. Üretim kapasitemizi 360 bin tona çıkararak Avrupa’nın en büyük iki alüminyum folyo üreticisinden biri olduk. Yassı alüminyumda ise kendi teknolojimizde dünyada ilk 5’e giriyoruz. Türkiye’deki toplam sektör ihracatının yüzde 60’ını Assan Alüminyum yapıyor. Gelecek yıl 80 milyon dolarlık geri dönüşüm tesisi yatırımı yapacağız. Geri dönüşüm tesisi kurarak sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyacağız.” Öte yandan Kayabaşı, mikromobilite konusunda da çalışmalar yaptıklarına değinerek, bataryapil konusunda üzerinde çalıştıkları bir ortaklık sürecinin devam ettiğini belirtiyor ve şarj istasyonu lisansı aldıklarını anımsatıyor.

2025’te karbon ayak izimizi sıfırlayacağız

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör aynı zamanda Global Aluminyum Folyo Üreticileri Birliği’nin (GLAFRI) küresel başkanı. Hatta Güngör geçtiğimiz günlerde bu göreve üçüncü kez seçilmiş durumda. Güngör’ün ajandasının önemli bir bölümünü sürdürülebilirlik çalışmaları kaplıyor. Güngör, bu alanda şunları söylüyor: “Üretim tesislerimizin yıllık elektrik enerji tüketimine eş değer temiz enerji üretimini Manavgat’ta bulunan yenilenebilir enerji üretim tesisimizde gerçekleştiriyoruz. Yenilenebilir enerji üretimiyle uluslararası tanınmışlığa sahip I-REC (International Renewable Energy Certificate) sertifikaları alarak kapsam 2 emisyonlarımızın tamamını dengeliyoruz. Bunun yanında entegre geri dönüşüm tesisimizde geri dönüşümü sonsuz kez ve yüzde 100 oranda mümkün olan alüminyum geri dönüştürüyoruz. ASI (Aluminium Stewardship Initiative) sertifikasının Türkiye’de ilk ve tek sahibiyiz. 2025’te karbon ayak izimizi sıfırlıyoruz.”