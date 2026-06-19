Kıbrıs’ın yerel mutfağı küresel tatlarla buluştu

Kıbrıs deyince artık akıllara sadece deniz, güneş ve casino’lar gelmiyor; son dönemde gastronomi alanında da iddialı isimler imza menüleriyle ada mutfağına damgasını vuruyor. Bu isimlerden biri de Girne’deki Elexus Hotel’in mutfağının dümenine geçen Şef Hüseyin Yılmaz. Yılmaz, adaya özgü molehiya bitkisinden yenilebilir altına, trüf avı temalı tatlılardan geleneksel pilavunaya uzanan bir yelpazede adanın geleneksel tatlarını küresel trendlerle buluşturuyor.

Kıbrıs’ın tarihsel mirasın­dan ve coğrafi konumun­dan dolayı zengin bir ano­nim mutfağa sahip olduğu malum. Ancak bu potansiyeli lüks konsept ve global trendlerle harmanlamak apayrı bir vizyon gerektiriyor. An­talya’nın lüks segment otellerin­deki 15 yıllık tecrübesini üç ay ön­ce Elexus Hotel’e taşıyan Yönetici Şef Hüseyin Yılmaz, Türk mutfağı­nın özündeki rafine ruhu korurken, adanın yerel lezzetlerini modern dünyanın tabaklama ve pişirme teknikleriyle yeniden yorumluyor.

Hüseyin Yılmaz, Kıbrıs’a gelme­den önce kendisine söylenen "ada­da ürün tedariki zor" şeklindeki önyargıların adaya geldikten son­ra tamamen yıkıldığını anlatıyor. Akdeniz ikliminin cömertliği sa­yesinde Kıbrıs'ın aslında bir vaha olduğunu belirten Yılmaz, adanın büyüleyici ürün zenginliğini avan­gart tekniklerle buluşturduğu özel menüsüyle bizleri uzun soluklu bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor.

Molehiyadan altın Risotto’ya

Elexus Hotel’in deniz kenarında yer alan Mia adlı restoranında de­neyimlediğimiz menü, yerel mal­zeme ile dünya mutfağının kusur­suz birleşimini gözler önüne seri­yor. Yemek, mısır koçanı üzerinde fırınlanmış bir mısır ekmeği ve ona eşlik eden, Fransız mutfağının ünlü kaz ciğeriyle harmanlanmış ipeksi bir tereyağı ile başlıyor.

Hemen ardından gelen tabak ise tam bir füzyon dehası: Peru mutfa­ğının dünyaca ünlü tekniğiyle, yani ateş görmeden sadece asitle pişi­rilen karides ceviche, çıtır iceberg marullarla hazırlanan ikonik “Cae­sar salata”yla buluşuyor. Klasik bir başlangıç olan “Steak Tartare” ise şefin ellerinde adeta bir sanat ese­rine dönüşmüş. Kızartılarak balon haline getirilen çikolata krema­sı (bubble) içerisine gizlenen trüf aromalı et, damakta hem tanıdık hem de yeni bir tat bırakıyor.

Ara sıcak olarak servis edilen “Gold Risotto” ise lüksün gastro­nomideki zirvesini simgeleyen ye­nilebilir altın yapraklarıyla süslen­miş. Risotto ayrıca yedi çeşit yaban mantarı ve kadifemsi kereviz pü­resiyle harmanlanmış. Özellikle Avrupalı misafirlerin gözdesi olan bu tabağın ardından ana yemek sahne alıyor. Akdeniz’in en lezzet­li balıklarından olan “Kum Girita­sı” (Lahos), yanında biberiye aro­malı patates kek ile servis ediliyor. Tabaktaki asıl sürpriz ise, içi ada­ya özgü, ekşimsi ve dengeleyici bir karakteri olan meşhur “molehi­ya” bitkisiyle doldurulmuş Morel mantarı.

Hüseyin Yılmaz, molehiyanın, Kıbrıs'a özgü, yaz aylarında yetiş­tirilen ve yaprakları kurutularak saklanan aromatik bir bitki oldu­ğunu anlatıyor. Yılmaz, “Molehi­ya, Kıbrıs Türk mutfağının en ünlü yemeklerinden biridir; genellikle kuzu veya tavuk etiyle pişirilip bol limonla çukur tabaklarda pilav eş­liğinde servis edilir” diyor.

Ormanda bir gezinti

Yemek, görsel bir illüzyonla son buluyor. Şef Hüseyin Yılmaz’ın en büyük tutkularından biri olan trüf mantarı avcılığından ilhamla tasarladığı imza tatlısı, misafirle­ri adeta ormanda hayali bir yürü­yüşe çıkarıyor. Trüf aromalı parfe, karamel ve çıtır dokularla birleşir­ken; tabakta çikolatadan yapılmış ağaç dalları, yenilebilir toprak for­munda bisküvi kırıntıları ve man­tar şekilli çikolatalar yer alıyor. Bu tabak, gurmelere kendilerini ade­ta nemli bir Karadeniz ormanında trüf avındaymış gibi hissettiren bir deneyim sunuyor.

Kıbrıs’ın hamur işi geleneği

Hüseyin Yılmaz, sabah kahval­tılarında da Kıbrıs’ın köklü hamur işi geleneğini ön plana çıkardıkla­rını anlatıyor. Otelin açık kömür fırınlarından yükselen kokular, adanın tam anlamıyla "anneanne/ babaanne işi" geleneksel kahvaltı kültürünü yaşatıyor.

Her sabah taze taze sunulan har­dal tohumu aromalı kırma yeşil zeytin “çakıstes”, mis kokulu zey­tinli çörekler ve adanın tuzsuz Nor (Lor) peyniriyle hazırlanan gele­neksel poğaçası “pilavuna”, kah­valtının yıldızları. Kıbrıslıların as­la "peynir" demediği, sadece kendi adıyla andığı meşhur hellim ise kahvaltının olmazsa olmazı. Şef Yılmaz, yerel mirasa duydukları saygı gereği Nor peynirli Kıbrıs mantısı “piroji” ve bir kök sebze olan “kolokazı” da otelin mutfa­ğında soslardan çorbalara kadar her tabakta kullanmaya çalıştık­larını anlatıyor.

Bölgedeki Savaşa rağmen Kıbrıs’a talep artıyor

Elexus Hotel Genel Müdürü Görkem Aydıner, adaya yönelik turizm taleplerinin en çok Türkiye, Rusya, İngiltere ve Avrupa ülkelerinden geldiğini anlatıyor. Aydıner, “Bölgesel gelişmelere rağmen Kıbrıs’ın Akdeniz turizmindeki konumu güçleniyor. Özellikle Ercan Havalimanı’nın kapasitesinde yaşanan artış da Kıbrıs turizmi açısından önemli bir avantaj yarattı. Adaya erişimin kolaylaşması, özellikle farklı pazarlardan gelen talebi desteklerken, misafirlerin Kıbrıs’ı daha güçlü bir tatil alternatifi olarak değerlendirmesine katkı sağlıyor” diyor.

Bu gelişmenin önümüzdeki dönemde hem destinasyon algısını hem de turizm hareketliliğini olumlu yönde etkileyeceğini ifade eden Aydıner, “Kıbrıs, hizmet kalitesi, ulaşılabilirliği ve fiyat-performans dengesiyle Antalya ve Bodrum gibi güçlü destinasyonlarla rekabet eden bir noktada” diye konuşuyor.

Kıbrıs’ın büyüleyici atmosferi, Akdeniz yaşam tarzı ve gelişen turizm potansiyelinden ilham alan Elexus Hotel Resort & Spa, tatili yalnızca bir konaklama deneyimi olarak değil; dinlenme, eğlence, gastronomi ve keşfi bir arada sunan çok yönlü bir yolculuk olarak ele alıyor. Yeni sezonda hayata geçirilen yatırımlarla birlikte tesis, misafirlerine günün her anına yayılan daha zengin ve daha dinamik bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Yeni dönemde restoran alternatiflerini güçlendiren, aquapark alanını genişleten ve misafir deneyimini farklı aktivite alanlarıyla destekleyen Elexus; yeni padel sahaları ve go-kart alanıyla da dikkat çekiyor. Ailelerden genç misafirlere kadar farklı beklentilere hitap eden tesis, Kıbrıs’ta tatili çok yönlü bir deneyime dönüştürüyor.