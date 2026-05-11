Kıbrıs’ta genç beyinler sahaya indi

KKTC ve TBD ara­sındaki protokol ile “Kıbrıs’ı Bilişim Adası” yapma hede­fi doğrultusunda fa­aliyetler sürüyor. 2024’te Kıbrıs’taki çalıştayımız çıktıları çerçevesinde önce­likle genç beyinleri harekete geçirmemiz gerekiyordu. KKTC BTHK ve TBD iş bir­liğiyle “Birinci Genç Be­yinler Yeni Fikirler Kıbrıs Proje Yarışması’nı” Lef­ke Avrupa Üniversitesi’nde gerçekleştirdik. Ben de TBD Onur Kurulu Üyesi ve TOBB Türkiye Yazılım Meclis Baş­kanı olarak jüri üyesi olarak görev aldım.

TBD’nin yıllardır düzen­lediği GBYF (Genç Beyinler Yeni Fikirler) yarışması KK­TC’de ilk kez hayata geçiril­miş oldu. 12 üniversiteden 165 proje ve yaklaşık 350 öğ­rencinin katkısı, Kıbrıs’taki genç teknoloji potansiyeli­nin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.

Kıbrıs’ta yazılım stratejik sektör

KKTC, uzun yıllardır yük­seköğretim alanında güç­lü bir marka değerine sahip. Farklı ülkelerden gelen öğ­renciler, üniversite çeşitlili­ği ve akademik altyapısı ile bölgesel bir eğitim merkezi.

Kıbrıs; nitelikli insan kay­nağı, çevik karar alma kapa­sitesi, yazılım üretme potan­siyeli, veri ekonomisi, siber güvenlik yetkinliği, yapay zekâ kabiliyeti ve girişimci­lik ekosistemiyle yeni eko­nomik vizyonunu güçlendi­rebilir. Türkiye ile güçlü bir teknoloji köprüsü kurabilir.

Umut vadeden, yatırıma değer projeler

Stantlarda gençlerle bire­bir görüştük, geliştirdikleri çözümleri dinledik ve tek­nik, ticari, toplumsal fayda boyutlarını yakından ince­leme imkânı bulduk. Saha­da ciddi bir heyecan, üretim enerjisi ve gelecek potansi­yeli vardı.

Projeleri, problemin doğru tanımlanıp tanımlanmadı­ğı, çözümün gerçek hayatta karşılık bulup bulamayacağı, teknolojik yeterliliği, sürdü­rülebilirliği, ölçeklenebilir­liği ve öğrencilerin projeleri­ni sahiplenme düzeyi açısın­dan da değerlendirdik. Bir yandan da hem motive etme­ye hem de kısa sürede de olsa adım attıkları bu yolda dene­yimlerimle yol göstermeye çalıştık. Hatta yatırıma de­ğer gördüğüm bazı projeleri de mercek altına aldık.

Finalde projeler iki ana ek­sende değerlendirildi: “Yazı­lım, Yapay Zekâ ve Dijital Platformlar” ile “Mühen­dislik, Donanım ve Sürdü­rülebilir Teknolojiler”

Eğitim, erişilebilirlik, diji­tal güvenlik, demokratik ka­tılım, kritik altyapı izleme ve sürdürülebilir mühendislik gibi çok farklı alanlara doku­nan “yapay zekâ destekli cilt analiz sistemi, eğitim için so­ru-cevap paylaşım platfor­mu, güvenli çevrim içi oy ver­me sistemi, Alzheimer erken teşhisine yönelik biyosensör, görme engelliler için yapay zekâ destekli navigasyon sis­temi ve yapısal/kritik izle­me sistemi” gibi projeler öne çıktı ve ödüllendirildi.

Üniversite bitirme proje­leri girişimcilik kuluçkasına dönüşmeli

Üniversitelerde her yıl ha­zırlanan yüzlerce bi­tirme projelerinin önemli bir kısmı me­zuniyet sürecinin bir gereği olarak tamam­lanıyor, sunuluyor ve arşivlerde kalıyor.

GBYF, bu anlamda gençlerin mühendis­lik yaklaşımıyla prob­lem çözmesi, ürünle­şebilir projeler geliş­tirmesi, mentorluk ve jüri süreçleriyle görünürlük kazanmasını sağlıyor. Kamu, sanayi, yatırımcı ve tekno­loji ekosistemiyle buluştu­ran, akademi, kamu ve özel sektör değerlendirmesiyle birbirini tamamlayan bir gi­rişimci kuluçka platformu. Doğru mentorluk, doğru sek­tör teması ve doğru iş mode­liyle, doğru ekosistemle bu­luştuğunda çok daha fazlası­na dönüşebilir. Kamu, sağlık, eğitim, tarım, ulaştırma veya güvenlik ihtiyacına cevap ve­rebilir. Her biri bir ürüne, gi­rişime, kamu çözümüne veya ihracat potansiyeli taşıyan teknoloji şirketlerine dönü­şebilir.

Yazılım milli güçtür

Bu güç, Kıbrıs’ta genç be­yinlerle yeni ve çok değer­li bir yolculuğa başlamıştır. Gençlerdeki heyecan, üret­me arzusu ve en önemlisi, Kıbrıs’ın dijital geleceğine inanmış yazılımcı genç be­yinler.

GBYF Kıbrıs yarışması, “Bilişim Adası Kıbrıs” viz­yonunun en somut adımla­rından biri olmuştur.

TBD’ye, Lefke Avrupa Üniversitesi’ne, KKTC BT­HK’ya, jüri üyesi olarak kat­kı sunan sektör temsilcileri, akademisyenler ve uzman­lar dâhil tüm paydaşlara gö­nülden teşekkürler.

Son söz: Kıbrıs’ın bilişim adası yolculuğunda genç be­yinler sahaya indi. Şimdi gö­revimiz, bu enerjiyi kalıcı bir ekosisteme dönüştürmek.