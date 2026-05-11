Kıbrıs’ta genç beyinler sahaya indi
KKTC ve TBD arasındaki protokol ile “Kıbrıs’ı Bilişim Adası” yapma hedefi doğrultusunda faaliyetler sürüyor. 2024’te Kıbrıs’taki çalıştayımız çıktıları çerçevesinde öncelikle genç beyinleri harekete geçirmemiz gerekiyordu. KKTC BTHK ve TBD iş birliğiyle “Birinci Genç Beyinler Yeni Fikirler Kıbrıs Proje Yarışması’nı” Lefke Avrupa Üniversitesi’nde gerçekleştirdik. Ben de TBD Onur Kurulu Üyesi ve TOBB Türkiye Yazılım Meclis Başkanı olarak jüri üyesi olarak görev aldım.
TBD’nin yıllardır düzenlediği GBYF (Genç Beyinler Yeni Fikirler) yarışması KKTC’de ilk kez hayata geçirilmiş oldu. 12 üniversiteden 165 proje ve yaklaşık 350 öğrencinin katkısı, Kıbrıs’taki genç teknoloji potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.
Kıbrıs’ta yazılım stratejik sektör
KKTC, uzun yıllardır yükseköğretim alanında güçlü bir marka değerine sahip. Farklı ülkelerden gelen öğrenciler, üniversite çeşitliliği ve akademik altyapısı ile bölgesel bir eğitim merkezi.
Kıbrıs; nitelikli insan kaynağı, çevik karar alma kapasitesi, yazılım üretme potansiyeli, veri ekonomisi, siber güvenlik yetkinliği, yapay zekâ kabiliyeti ve girişimcilik ekosistemiyle yeni ekonomik vizyonunu güçlendirebilir. Türkiye ile güçlü bir teknoloji köprüsü kurabilir.
Umut vadeden, yatırıma değer projeler
Stantlarda gençlerle birebir görüştük, geliştirdikleri çözümleri dinledik ve teknik, ticari, toplumsal fayda boyutlarını yakından inceleme imkânı bulduk. Sahada ciddi bir heyecan, üretim enerjisi ve gelecek potansiyeli vardı.
Projeleri, problemin doğru tanımlanıp tanımlanmadığı, çözümün gerçek hayatta karşılık bulup bulamayacağı, teknolojik yeterliliği, sürdürülebilirliği, ölçeklenebilirliği ve öğrencilerin projelerini sahiplenme düzeyi açısından da değerlendirdik. Bir yandan da hem motive etmeye hem de kısa sürede de olsa adım attıkları bu yolda deneyimlerimle yol göstermeye çalıştık. Hatta yatırıma değer gördüğüm bazı projeleri de mercek altına aldık.
Finalde projeler iki ana eksende değerlendirildi: “Yazılım, Yapay Zekâ ve Dijital Platformlar” ile “Mühendislik, Donanım ve Sürdürülebilir Teknolojiler”
Eğitim, erişilebilirlik, dijital güvenlik, demokratik katılım, kritik altyapı izleme ve sürdürülebilir mühendislik gibi çok farklı alanlara dokunan “yapay zekâ destekli cilt analiz sistemi, eğitim için soru-cevap paylaşım platformu, güvenli çevrim içi oy verme sistemi, Alzheimer erken teşhisine yönelik biyosensör, görme engelliler için yapay zekâ destekli navigasyon sistemi ve yapısal/kritik izleme sistemi” gibi projeler öne çıktı ve ödüllendirildi.
Üniversite bitirme projeleri girişimcilik kuluçkasına dönüşmeli
Üniversitelerde her yıl hazırlanan yüzlerce bitirme projelerinin önemli bir kısmı mezuniyet sürecinin bir gereği olarak tamamlanıyor, sunuluyor ve arşivlerde kalıyor.
GBYF, bu anlamda gençlerin mühendislik yaklaşımıyla problem çözmesi, ürünleşebilir projeler geliştirmesi, mentorluk ve jüri süreçleriyle görünürlük kazanmasını sağlıyor. Kamu, sanayi, yatırımcı ve teknoloji ekosistemiyle buluşturan, akademi, kamu ve özel sektör değerlendirmesiyle birbirini tamamlayan bir girişimci kuluçka platformu. Doğru mentorluk, doğru sektör teması ve doğru iş modeliyle, doğru ekosistemle buluştuğunda çok daha fazlasına dönüşebilir. Kamu, sağlık, eğitim, tarım, ulaştırma veya güvenlik ihtiyacına cevap verebilir. Her biri bir ürüne, girişime, kamu çözümüne veya ihracat potansiyeli taşıyan teknoloji şirketlerine dönüşebilir.
Yazılım milli güçtür
Bu güç, Kıbrıs’ta genç beyinlerle yeni ve çok değerli bir yolculuğa başlamıştır. Gençlerdeki heyecan, üretme arzusu ve en önemlisi, Kıbrıs’ın dijital geleceğine inanmış yazılımcı genç beyinler.
GBYF Kıbrıs yarışması, “Bilişim Adası Kıbrıs” vizyonunun en somut adımlarından biri olmuştur.
TBD’ye, Lefke Avrupa Üniversitesi’ne, KKTC BTHK’ya, jüri üyesi olarak katkı sunan sektör temsilcileri, akademisyenler ve uzmanlar dâhil tüm paydaşlara gönülden teşekkürler.
Son söz: Kıbrıs’ın bilişim adası yolculuğunda genç beyinler sahaya indi. Şimdi görevimiz, bu enerjiyi kalıcı bir ekosisteme dönüştürmek.
|Borsa
|15.062,65
|0,15 %
|Dolar
|45,3660
|0,16 %
|Euro
|53,3858
|-0,11 %
|Euro/Dolar
|1,1760
|-0,23 %
|Altın (GR)
|6.845,09
|-0,93 %
|Altın (ONS)
|4.686,59
|-0,73 %
|Brent
|98,8655
|-2,41 %