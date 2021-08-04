Kılçdaroğlu THK için çağrı yaptı,  Bahçeli’den yardım taleplerine tepki geldi  

Yaşanan orman yangınlarına ilişkin olarak “Artık iktidardan bir şey beklemeyeceğiz” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaşanan kayıplara ilişkin rapor hazırlayacaklarını ve yanan ormanlar için bilim insanlarıyla çalıştay düzenleyeceklerini açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise orman yangınlarını siyasi ranta çevirmek için tetikte bekleyenlerin olduğunu belirterek, sosyal medyadan yapılan yardım çağrılarına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Parti Genel Merkezi’nde, "Yanan alanlarda ranta açılacak, gasp edilecek, bir avuç toprağı bile yanlarına bırakmam, ellerinden alacağım” açıklaması yaptı.

Türk Hava Kurumu'nun yenilenmesi için belediyelere, halka ve iş insanlarına çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bir Cumhurbaşkanı, orman yangınları konusunda master planı hazırlamaktan acizse, bir Cumhurbaşkanı orman yangınlarının 5'er yıllık sürede devamlı arttığını görüyor ve önleyemiyorsa, o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez” dedi.

Yangın sonrası yapacaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu, “Ülkemizi derhal yeni iklim krizlerine hazırlamamız lazım. Ülkemiz iklim ve su krizinin tam ortasındadır. Türkiye uyarıları 15 yıldır almaktadır, ama saray bunu duymamaktadır. CHP olarak Millet İttifakı olarak bizi nelerin beklediğini, nasıl hazırlık yapmamız gerektiğini konuşacağız. Kayıpların raporlanması lazım. Yangından kim, ne zarar gördüyse kayıt altına alınmalıdır. Belediye başkanlarımız bu duyarlılığı göstermektedir. Her orman için yangının planının yapılması lazım, bunu biz yapacağız” diye konuştu.

İktidarın ‘acziyet’ içinde olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu rezalete hep birlikte son vermeliyiz. Biz bunu yapacağız, iktidardan da artık bir şey beklemeyeceğiz. Onları trolleriyle baş başa bırakacağız” diye konuştu.

“Siyasi ranta çevirmek için bekleyenler var”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, orman yangınlarını siyasi ranta çevirmek için tetikte bekleyen, bugünkü kırılgan ve nazik ortamını sömürmek için ortam kollayan fırsatçıların derin bir gaflet ve sorumsuzluk girdabına kapıldıklarını belirtti.

CHP ve İYİ Parti’yi eleştiren Bahçeli, “Türkiye’nin zor günlerinde yangından nemalanma rekabetine tevessül etmek, bununla da yetinmeyerek iktidara muhalefet ediyorum derken felaketle kol kola girmek namertliktir” dedi.

Bahçeli, sosyal medya hesaplarından yabancı ülkelere çağrı yapılarak yardım talep edilmesinin ise Türkiye’yi aciz ve muhtaç bir ülke gösterme sinsiliğinin şifreli mesajı olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.