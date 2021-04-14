Kılıçdaroğlu “128 milyar doları” sordu, Bahçeli, “Aday ol” çağrısı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında Merkez Bankası rezervlerini gündeme getirerek “128 milyar dolar nerede” diye sordu. Merkez Bankası’nın daha önce sattığı dövizleri tablolar halinde internet sitesinde yayınlarken şimdi bu listenin olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Listeyi niye gizliyorsunuz? Kime sağladınız bu büyük avantajları. Sen mi, yoksa damadın mı bu işi halletti? Damat kime verdi, sen kime talimatı verdin? 1 liradan, 1 milyondan, 1 milyardan söz etmiyorum. 128 milyar dolardan bahsediyorum. Ne oldu bu para?” dedi. Bu konuda astıkları billboardların indirilmesini eleştiren Kılıçdaroğlu, 128 milyar dolarla neler yapılabileceğini saydı. Kılıçdaroğlu, emekli amirallerin bildirisine ilişkin “Saray buradan bir darbe iması çıkarmak istedi. Arkasından dönüp, bunun ardında CHP var dedi. Hani CHP vardı? CHP ile ilgili tek bir kelime bile yok” diye konuştu. Koronavirüsle mücadele sürecinin kötü yöneltildiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Memleketi bu kadar felakete sürükleyip binlerce ölüme yol açan kim? Geçen toplantıda Bilim Kurulu’nu eleştirmiştim, Norveçli polis kadar cesaretiniz yok. İnsanlar ölüyor, siz ne yapıyorsunuz? Sizin iradeniz ipotek altında, rehin tutuluyorsunuz. Bilim insanına yakışır mı?” dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu’na karar vererek cesaretle arkasında durma çağrısında bulundu. Bahçeli, “Cumhurbaşkanı seçimini kazanacağından bu kadar eminse, kendisine çok güveniyorsa, buyursun aday olsun, korkakça değil mertçe milletimizin huzuruna çıksın, ben de varım desin. Kılıçdaroğlu’nun elinden tutan yok, önüne geçen yok, aday olmasına bildiğimiz kadarıyla mani bir hal yok” dedi. Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i eleştirdiği konuşmasında “Bu zavallı devamlı surette bize küçük ortak diyor. Biz küçük ortaklıktan gocunmuyoruz” diye konuştu.

HDP’NİN GÜNDEMİNDE İTTİFAK YOK

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da gündemlerinde seçim ittifakının olmadığını belirterek, “HDP’yi yeterince tanımayanlar ve tanımak istemeyenler üçüncü yol dediğimizde seçim ittifakı olarak anlamlandırmaktadır. HDP’nin gündeminde bir seçim ittifakı şu an itibarıyla yoktur” dedi. Merkez Bankası rezervlerine değinen Buldan, “Kaç gündür kamuoyu bunun peşinde. Soruyor, soruşturuyor ve 128 milyar doların nerede olduğunu haklı olarak araştırmaya ve soruşturmaya başlıyor. Merkez Bankası'nın yedek anahtarı kimdeyse paralar ondadır diyoruz” dedi.