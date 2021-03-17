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  4. Kılıçdaroğlu 13 maddelik ekonomi reçetesi açıkladı

Kılıçdaroğlu 13 maddelik ekonomi reçetesi açıkladı

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

Danıştay’ın verdiği Andımız kararı üzerinden süren tartışmaları değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Andımız’ın Cumhur İttifakı tarafından kaldırıldığını belirtti. Bahçeli’ye seslenen Kılıçdaroğlu, “ Eğer Sayın Bahçeli, Erdoğan’ı değil Danıştay’ı muhatap alıyorsa, muhatap aldığı yer yanlıştır. Danıştay’a hakimi tayin eden Erdoğan. Sen kalkmışsın Danıştay’ı suçluyorsun. Muhatap alacaksan Erdoğan’ı muhatap alacaksın. Açarsın Erdoğan’a telefon, ‘Bu and okunmadan kusura bakma bir daha bir araya gelemeyiz, ben ülkemi bayrağımı seviyorum, andımızın okunmasını istiyorum’ dersin. Yapar mı? Göreceğiz” diye konuştu. Ekonomi reform paketini eleştirerek ekonomik buhrandan çıkmak için 13 maddelik paket açıklayan Kılıçdaroğlu, kamuda israfa son vereceklerini, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığını sağlayacaklarını, devlet yönetiminde liyakat olacağını, kuruluş kanunlarına göre bağımsız olan kurumlara müdahale edilmeyeceğini, döviz ile iç borçlanma yapılmayacağını, ekonomik ve sosyal konseye işlev kazandıracaklarını, bütçe disiplinini sağlayacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, TBMM’de kesin hesap komisyonu kuracaklarını, Ulusal Vergi Konseyi oluşturacaklarını, Sayıştay’ın evrensel ölçütlerde denetim yapmasını sağlayacaklarını, Stratejik Planlama Teşkilatı kuracaklarını, Siyasi Ahlak Yasası’nı çıkaracaklarını, kavgacı ve ihvancı dış politikayı tamamen kaldıracaklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu, kamuda israfı önlemek için araba saltanatına son vereceklerini, döviz garantili işleri TL’ye çevireceklerini, ihaleleri canlı yayınlayacaklarını, kamu özel işletmelerinin tamamını kamulaştıracaklarını da belirtti.

“EKONOMİNİN ÇÖKTÜĞÜNÜN İTİRAFI”

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Ekonomi Reform Paketi’nin ekonominin çöktüğünün itirafı olduğunu belirterek, “10 milyon işsiz konuşulmasın diye milletvekillerimizle ilgili fezlekeler gündeme sokuluyor. Kapanan iş yerleri konuşulmasın diye HDP’nin kapatılmasını tartışıyorlar” dedi. “Onlar bizi kapatmayı, siyaset dışına itmeyi tartışadursunlar, biz en geniş demokrasi dönemini başlatmanın mücadelesini yürütmeye devam edeceğiz” diyen Sancar, 2013 Nevruz’unu hatırlatarak çözüm sürecinin iktidarın hesapları yüzünden bitirildiğini söyledi. Sancar, Kürt sorununun çözümünün artık toplumun kendisinin, demokrasi ve muhalefet olduğunu söyledi.

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